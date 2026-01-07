Σέρρες: Τι δείχνει το παρελθόν του 16χρονου για τον θάνατο του 17χρονου

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία των Σερρών από τον θάνατο ενός 17χρονου παιδιού, μετά από βίαιο επεισόδιο με συνομήλικό του, έναν 16χρονο, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές έχει ομολογήσει ότι τον χτύπησε.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, όχι μόνο για τις συνθήκες του θανάτου, αλλά και για το πώς ένα ανήλικο άτομο με βεβαρημένο παρελθόν βρέθηκε ανεξέλεγκτο, οδηγώντας σε μια τραγική κατάληξη.

Επίθεση στους δημοσιογράφους έκανε ο αδελφός του 16χρονου θύτη

Το πρωί της Τρίτης, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Σερρών, εκτυλίχθηκαν σκηνές έντασης, με συγγενικά πρόσωπα του δράστη να αντιδρούν επιθετικά στην παρουσία δημοσιογράφων. Την ίδια ώρα, η μητέρα του 16χρονου εμφανίστηκε υποβασταζόμενη, εμφανώς καταβεβλημένη, ενώ ο αδερφός του φέρεται να εξύβρισε τα τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυπταν το ρεπορτάζ.

Ένα έγκλημα που συγκλόνισε την πόλη

Για δεύτερη ημέρα, οι Σέρρες βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Θλίψη, θυμός και ερωτήματα κυριαρχούν στην τοπική κοινωνία, καθώς χάθηκε η ζωή ενός 17χρονου παιδιού, ενώ και ο φερόμενος δράστης είναι επίσης ανήλικος. Κάτοικοι και συμμαθητές των παιδιών αναρωτιούνται πώς η κατάσταση έφτασε σε αυτό το σημείο και αν θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, ο 16χρονος έχει παραδεχτεί ότι χτύπησε τον 17χρονο, ο οποίος λίγο αργότερα κατέληξε. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα δεδομένα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο παρελθόν του ανήλικου δράστη.

Το ποινικό παρελθόν του 16χρονου

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο 16χρονος έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αστυνομικές Αρχές. Το καλοκαίρι του 2023, σε ηλικία μόλις 14 ετών, προσήχθη ως ύποπτος και αφέθηκε ελεύθερος μετά από εξακρίβωση στοιχείων. Τον Μάρτιο του 2024 συνελήφθη για κλοπή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για κατοχή 32 γραμμαρίων κάνναβης.

Τον Νοέμβριο του 2024 προσαγάγεται εκ νέου ως ύποπτος, χωρίς να προκύψει περαιτέρω δίωξη. Παράλληλα, από την πρώτη σύλληψη είχε κινητοποιηθεί η Εισαγγελία Ανηλίκων, με σκοπό να εξεταστεί η αφαίρεση της επιμέλειας από τη μητέρα του.

Αναμορφωτικά μέτρα που δεν απέδωσαν

Μετά τη σύλληψη για ναρκωτικά, κινήθηκε διαδικασία μεταβίβασης της επιμέλειας σε συγγενικά πρόσωπα, ωστόσο η μητέρα του παιδιού αρνήθηκε. Έτσι, επιβλήθηκε αναμορφωτικό μέτρο διοικητικής επιμέλειας από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Σερρών, που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι το θύμα ουσιαστικά αφέθηκε απροστάτευτο απέναντι σε ένα παιδί με αποδεδειγμένα βίαιη και παραβατική συμπεριφορά, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο των κοινωνικών και δικαστικών υπηρεσιών.

Το τραγικό περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της ανηλίκων παραβατικότητας, της αποτελεσματικότητας των αναμορφωτικών μέτρων και της ευθύνης των αρμόδιων φορέων. Παρά την ειδική ποινική μεταχείριση που προβλέπεται για ανηλίκους, η υπόθεση των Σερρών δείχνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα υφιστάμενα μέτρα δεν αρκούν για να αποτρέψουν μια τραγωδία.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 17χρονου.