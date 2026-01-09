Σέρρες: Στη φυλακή ο ανήλικος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 17χρονο

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 16χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στις Σέρρες / Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Στη φυλακή οδηγείται προσωρινά ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός 17χρονου στις Σέρρες, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φυγαδεύτηκε από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου, προκειμένου να αποφευχθεί η επαφή του με το εξαγριωμένο πλήθος που συγκεντρώθηκε έξω από αυτό.

Ο 16χρονος οδηγείται στον ανακριτή / Φωτογραφίες Eurokinissi

Σε βάρος του ανηλίκου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η 47χρονη μητέρα του 16χρονου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 16χρονος να παραδέχθηκε την επίθεση, ισχυριζόμενος ότι εξοργίστηκε όταν πληροφορήθηκε πως το θύμα είχε επικοινωνήσει μέσω μηνύματος με κοπέλα που σχετίζεται με τον ίδιο.

Πλήθος συγκεντρωμένο έξω από τα δικαστήρια στις Σέρρες / Φωτογραφίες Eurokinissi

Σέρρες: To χρονικό του άγριου ξυλοδαρμού και οι μαρτυρίες

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το επεισόδιο σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης και συγκεκριμένα στο προαύλιο της Μητρόπολης Σερρών, χώρο που αποτελεί συχνό σημείο συνάντησης νεαρών. Αρχικά οι δύο ανήλικοι διαπληκτίστηκαν και κατά τη διάρκεια του καβγά ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε τον 17χρονο με δύναμη στο κεφάλι.

Ο τραυματισμένος νεαρός ζήτησε από φίλους του να τον συνοδεύσουν μέχρι το σπίτι του, καθώς αισθανόταν έντονη αδιαθεσία. Όταν έφτασαν στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο 17χρονος δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα, αλλά κατέβηκε σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Εκεί εντοπίστηκε αναίσθητος το πρωί των Θεοφανίων από τα δύο αδέλφια του, την ίδια ώρα που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνισή του.

Άμεσα έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο Σερρών. Οι γιατροί, ωστόσο, διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Από την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη σορό του 17χρονου προέκυψε ότι έφερε σοβαρές κακώσεις σε ολόκληρο το σώμα του, μεταξύ των οποίων κρανιοεγκεφαλικές βλάβες και ρήξεις εσωτερικών οργάνων.

Όσον αφορά τον 16χρονο δράστη, μαρτυρίες αναφέρουν ότι προέρχεται από ιδιαίτερα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ τον Ιούνιο του 2024 είχε συλληφθεί για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης. Τότε είχε διαταχθεί κοινωνική έρευνα από τις αρμόδιες αρχές για τις συνθήκες διαβίωσής του, ενώ του είχε επιβληθεί αναμορφωτικό μέτρο, με προσωρινή ανάθεση της επιμέλειάς του σε αρμόδιο φορέα επιμελητών.