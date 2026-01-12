Δολοφονία Σέρρες: Εκτιμήσεις και για δεύτερο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός - Τι λέει ο πατέρας του

Ελλαδα
Αρκετά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες τις άγριας δολοφονίας του 17χρονου στις Σέρρες από έναν 15χρονο. Η οικογένεια του Άγγελου δεν πιστεύει ότι έφυγε από τη ζωή από δύο μπουνιές που, όπως ισχυρίζεται του έριξε ο 15χρονος, ενώ και τα τραύματά του, όπως καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση δείχνουν ότι πιθανόν ο 17χρονος να ξυλοκοπήθηκε άγρια από περισσότερα από ένα άτομα. 

O 17χρονος Άγγελος που δολοφονήθηκε από έναν 15χρονο στις Σέρρες

O 17χρονος Άγγελος που δολοφονήθηκε από έναν 15χρονο στις Σέρρες

Σέρρες: Στη φυλακή ο ανήλικος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 17χρονο

«Δεν φαντάζεστε τι είδαν τα μάτια μου. Όταν τον είδα δεν πίστεψα ότι αυτά τα χτυπήματα προέκυψαν από έναν. Αυτό που είδα δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου», είπε ο πατέρας του Άγγελου με λυγμούς στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Σέρρες: Το τραύμα που ενισχύει τις υποψίες ότι συμμετείχαν κι άλλοι στον ξυλοδαρμό του Άγγελου

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, ο 17χρονος είχε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στα πλευρά, ρήξη σπλήνας, ρήξη αορτής, τραύματα στον λαιμό και στα χείλη και εσωτερική αιμορραγία, από την οποία κατέληξε. 

Δολοφονία Σέρρες: Εκτιμήσεις και για δεύτερο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Σέρρες: Τι είπαν η μητέρα & ο αδελφός του 16χρονου έξω από τα κρατητήρια

Όπως μάλιστα εξήγησε ο ιατροδικαστής Δ. Γαλεντέρης, η πολυπλοκότητα και το πλήθος των τραυμάτων ξενίζει, σημειώνοντας ότι ειδικά η ρήξη αορτής δεν μπορεί να προκύψει από γροθιές. 

Ο 15χρονος που ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στις Σέρρες

Ο 15χρονος που ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στις Σέρρες

«Είναι πολύ δύσκολο ένας 15χρονος να επιφέρει τέτοια χτυπήματα που θα προκαλέσουν ρήξη αορτής. Η αορτή είναι ένα πολύ ανθεκτικό όργανο, βιβλιογραφικά οι κακώσεις αορτής από σωματικές βλάβες ανέρχονται σε λιγότερο από 1%», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 17χρονος να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από περισσότερα του ενός άτομα. 

Μητέρα 16χρονου: «Ήμουν καθαρή. Πρόσεχα τα παιδιά μου, δεν τα χτύπησα ποτέ»

«Ο Άγγελος ήταν δυνατό παιδί, αντράκι, ήταν ένας λεβέντης. Ήταν σκληρό παιδί, αλλά δε δημιουργούσε εντάσεις. Δεν ξέρω γιατί δολοφονήθηκε τόσο άγρια. Ήταν άδικος ο χαμός του. Αν τα τελευταία δύο χρόνια που ο 15χρονος είχε παραβατική συμπεριφορά, βρισκόταν σε μια δομή φροντίδας ανηλίκων, τώρα δε θα έκλαιγα το παιδί μου», είπε ο πατέρας του 17χρονου. 

Η μητέρα και ο αδελφός του 15χρονου δράστη της δολοφονίας στις Σέρρες

Η μητέρα και ο αδελφός του 15χρονου δράστη της δολοφονίας στις Σέρρες

Σέρρες: Υπήρξε δεύτερος ξυλοδαρμός στο σημείο, όπου βρέθηκε νεκρός;

Αυτό που προκαλεί επίσης τρομερή εντύπωση είναι το γεγονός ότι κανείς, ούτε οι φίλοι του που ήταν παρόντες στον ξυλοδαρμό του, ούτε άνθρωποι που τον είδαν μετά, δεν ειδοποίησαν ένα ασθενοφόρο, ένα περιπολικό ή τους γονείς του. 

Ο 15χρονος ισχυρίστηκε ότι έριξε δύο μπουνιές στον 17χρονο, αλλά τα τραύματά του δε συνάδουν με αυτή την εκδοχή

Ο 15χρονος ισχυρίστηκε ότι έριξε δύο μπουνιές στον 17χρονο, αλλά τα τραύματά του δε συνάδουν με αυτή την εκδοχή

Σέρρες: «Κλαίει στα κρατητήρια, δεν το ήθελε, ήταν η κακιά στιγμή»

Αντίθετα, όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος αφού ξυλοκοπήθηκε σε πλατεία των Σερρών, κοντά στη Μητρόπολη και μόλις 11 μέτρα από το κέντρο της πόλης, σηκώθηκε, πήγε σε ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ αιμόφυρτος και ζήτησε να πάει στο μπάνιο για να πλυθεί από τα αίματα. Εκεί κάθισε 20 λεπτά χωρίς να αναρωτηθεί κανείς αν είναι καλά. Στη συνέχεια έφυγε και οι φίλοι του τον πήγαν με αυτοκίνητο στο σπίτι του. 

Σέρρες: Τι δείχνει το παρελθόν του 16χρονου για τον θάνατο του 17χρονου

Κάμερα τον έχει καταγράψει να βγαίνει από το αυτοκίνητο, να κινείται προς έναν ακάλυπτο χώρο πίσω από το σπίτι του και μετά δεν υπάρχει καμία εικόνα. Όπως μάλιστα προέκυψε από την έρευνα, ο 17χρονος δεν ξεψύχησε στο υπόγειο του σπιτιού του, αλλά σε ένα ακάλυπτο μέρος, που έχει γύρω γύρω πολυκατοικίες, αλλά καμία κάμερα που να έχει καταγράψει τι συνέβη εκεί. Του είχαν στήσει κάποιοι καρτέρι; Είχε δώσει ραντεβού για να συνεχιστεί ο καβγάς; Πρόκειται για συμμορία που δολοφόνησε τον νεαρό; Όλα αυτά τα ερωτήματα μένουν να απαντηθούν από την έρευνα της ανακρίτριας. 

Δολοφονία Σέρρες: Εκτιμήσεις και για δεύτερο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Σέρρες: Θρήνος για τον 17χρονο - Ο 16χρονος ομολόγησε ότι τον χτύπησε

Οι γονείς και τα αδέλφια του Άγγελου, κάνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να μη φοβηθεί και να μιλήσει στην αστυνομία για να επέλθει η δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του παιδιού τους. 

Διαβάστε περισσότερα:
ΣΕΡΡΕΣ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
17ΧΡΟΝΟΣ
 |
15ΧΡΟΝΟΣ
