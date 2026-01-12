Δολοφονία Σέρρες: Εκτιμήσεις και για δεύτερο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Αρκετά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες τις άγριας δολοφονίας του 17χρονου στις Σέρρες από έναν 15χρονο. Η οικογένεια του Άγγελου δεν πιστεύει ότι έφυγε από τη ζωή από δύο μπουνιές που, όπως ισχυρίζεται του έριξε ο 15χρονος, ενώ και τα τραύματά του, όπως καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση δείχνουν ότι πιθανόν ο 17χρονος να ξυλοκοπήθηκε άγρια από περισσότερα από ένα άτομα.
«Δεν φαντάζεστε τι είδαν τα μάτια μου. Όταν τον είδα δεν πίστεψα ότι αυτά τα χτυπήματα προέκυψαν από έναν. Αυτό που είδα δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου», είπε ο πατέρας του Άγγελου με λυγμούς στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».
Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, ο 17χρονος είχε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στα πλευρά, ρήξη σπλήνας, ρήξη αορτής, τραύματα στον λαιμό και στα χείλη και εσωτερική αιμορραγία, από την οποία κατέληξε.
Όπως μάλιστα εξήγησε ο ιατροδικαστής Δ. Γαλεντέρης, η πολυπλοκότητα και το πλήθος των τραυμάτων ξενίζει, σημειώνοντας ότι ειδικά η ρήξη αορτής δεν μπορεί να προκύψει από γροθιές.
«Είναι πολύ δύσκολο ένας 15χρονος να επιφέρει τέτοια χτυπήματα που θα προκαλέσουν ρήξη αορτής. Η αορτή είναι ένα πολύ ανθεκτικό όργανο, βιβλιογραφικά οι κακώσεις αορτής από σωματικές βλάβες ανέρχονται σε λιγότερο από 1%», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 17χρονος να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από περισσότερα του ενός άτομα.
«Ο Άγγελος ήταν δυνατό παιδί, αντράκι, ήταν ένας λεβέντης. Ήταν σκληρό παιδί, αλλά δε δημιουργούσε εντάσεις. Δεν ξέρω γιατί δολοφονήθηκε τόσο άγρια. Ήταν άδικος ο χαμός του. Αν τα τελευταία δύο χρόνια που ο 15χρονος είχε παραβατική συμπεριφορά, βρισκόταν σε μια δομή φροντίδας ανηλίκων, τώρα δε θα έκλαιγα το παιδί μου», είπε ο πατέρας του 17χρονου.
Αυτό που προκαλεί επίσης τρομερή εντύπωση είναι το γεγονός ότι κανείς, ούτε οι φίλοι του που ήταν παρόντες στον ξυλοδαρμό του, ούτε άνθρωποι που τον είδαν μετά, δεν ειδοποίησαν ένα ασθενοφόρο, ένα περιπολικό ή τους γονείς του.
Αντίθετα, όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος αφού ξυλοκοπήθηκε σε πλατεία των Σερρών, κοντά στη Μητρόπολη και μόλις 11 μέτρα από το κέντρο της πόλης, σηκώθηκε, πήγε σε ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ αιμόφυρτος και ζήτησε να πάει στο μπάνιο για να πλυθεί από τα αίματα. Εκεί κάθισε 20 λεπτά χωρίς να αναρωτηθεί κανείς αν είναι καλά. Στη συνέχεια έφυγε και οι φίλοι του τον πήγαν με αυτοκίνητο στο σπίτι του.
Κάμερα τον έχει καταγράψει να βγαίνει από το αυτοκίνητο, να κινείται προς έναν ακάλυπτο χώρο πίσω από το σπίτι του και μετά δεν υπάρχει καμία εικόνα. Όπως μάλιστα προέκυψε από την έρευνα, ο 17χρονος δεν ξεψύχησε στο υπόγειο του σπιτιού του, αλλά σε ένα ακάλυπτο μέρος, που έχει γύρω γύρω πολυκατοικίες, αλλά καμία κάμερα που να έχει καταγράψει τι συνέβη εκεί. Του είχαν στήσει κάποιοι καρτέρι; Είχε δώσει ραντεβού για να συνεχιστεί ο καβγάς; Πρόκειται για συμμορία που δολοφόνησε τον νεαρό; Όλα αυτά τα ερωτήματα μένουν να απαντηθούν από την έρευνα της ανακρίτριας.
Οι γονείς και τα αδέλφια του Άγγελου, κάνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να μη φοβηθεί και να μιλήσει στην αστυνομία για να επέλθει η δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του παιδιού τους.