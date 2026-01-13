Με εντατικό ρυθμό συνεχίζουν οι αρχές την έρευνά τους προκειμένου να ρίξουν άπλετο φως στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Άγγελου στις Σέρρες. Η ανακρίτρια έχει στα χέρια της δύο βίντεο με τις κινήσεις του άτυχου νέου αμέσως μετά τον ξυλοδαρμό του.

Δολοφονία Σέρρες: Το σενάριο δεύτερου ξυλοδαρμού εξετάζουν οι αρχές

Ο θάνατος από ξυλοδαρμό του άτυχου Άγγελου στις Σέρρες, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει από ένα μόνο άτομο. Αυτό φαίνεται πως δείχνει η έκθεση του ιατροδικαστή, που εξασφάλισε το Star και η Τασούλα Παπανικολάου. Δεν υπήρχε σημείο στο σώμα του θύματος που να μην έφερε χτυπήματα.

Στο κρανίο του είχε κάταγμα, κακώσεις στο θώρακα, σπασμένα πλευρά, ρήξη στους πνεύμονες, ρήξη αορτής, κακώσεις σε σπλήνα και νεφρό. Άλλοι έδωσαν το τελειωτικό χτύπημα στον Άγγελο λέει η μητέρα του κατηγορούμενου.

«Μήπως πήγαν κάποιοι και του τη έστησαν και έτσι όπως έγινε ο καυγάς με τον Κωστή βρήκαν την ευκαιρία να αποτελειώσουν μια κατάσταση; Δεν μπορούσε ο Κωστής να κάνει μόνος του τέτοιο κακό. Δυο γονατιές και δυο σφαλιάρες ξέρω δεν θα μπορούσε να επιφέρει τέτοια τραύματα. Εδώ μιλάμε για ρήξη σπλήνας, ρήξη αορτής, σπασμένα πλευρά. Κάποιοι τον περιμένανε, δεν είναι λογικό να μην ανέβει σπίτι και να κάτσει στον ακάλυπτο», λέει η μητέρα του κατηγορούμενου.

Δολοφονία Σέρρες: «Δεν μπορεί ένα ανήλικο άτομο να προκαλέσει τόσες πολλές κακώσεις»

«Η ρήξη καρδιάς και η ρήξη αορτής αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο σε περίπτωση ξυλοδαρμού. Δεν μπορεί να έχει γίνει από ένα άτομο όλο αυτό το σύνολο των κακώσεων και δη από ένα ανήλικο άτομο. Δεν μπορεί να προκαλέσει αυτό το σύνολο των κακώσεων και πόσω μάλλον την κάκωση στα ενδοθωρακικά όργανα δηλαδή στην καρδιά και στην αορτή», λέει ο Ηλίας Γαλεντέρης.

«Ο γιος μου βγήκε να πάει μια βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ», λέει η μητέρα του άτυχου Άγγελου και θέλει να μάθει πόσοι και ποιοι επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου το παιδί της.

«Ο γιος μου ήταν δυο μέτρα, αδύνατος, όμορφος, ευγενικός και έξυπνος. Βγήκε για να κάνει μια βόλτα και απλά τον έψαχνα γιατί δεν ήρθε ποτέ. Τον είδα μόνο στο πρόσωπο. Ο Άγγελος έφυγε σαν άγγελος. Δεν ξέρω αν ήταν ένας, αν ήταν εκατό. Είχα έναν άντρα ήταν δυνατό παιδί ο Άγγελος στην ψυχή».

Δολοφονία Σέρρες: Τι ισχυρίστηκε ο 16χρονος κατηγορούμενος

Όλα έγιναν για ένα μήνυμα που έστειλε το θύμα στην κοπέλα μου φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο κατηγορούμενος. Ενώ για τη στιγμή του ξυλοδαρμού είπε πως έριξε γονατιά ανάμεσα στα φρύδια.

«Τον ρώτησα τι είπε στην κοπέλα μου… Μου φάνηκε ότι αγρίεψε και του έριξα μια γροθιά στο πρόσωπο, γιατί φοβήθηκα ότι θα με προλάβαινε αυτός. Του έδωσα δύο με τρεις γροθιές και μία γονατιά στο κεφάλι. Τον έπιασα από την κουκούλα και του κατέβασα το κεφάλι και τον πέτυχα. Ήμασταν face to face, τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια. Έπεσε κάτω και σταμάτησα να τον χτυπάω».

Καρέ καρέ αναλύουν οι αρχές τις κινήσεις του θύματος αμέσως μετά τον ξυλοδαρμό που τον δείχνουν να φθάνει από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών μέχρι το σπίτι του. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν επιπλέον οπτικό υλικό για να εξακριβώσουν εάν τον άτυχο Άγγελο περίμεναν και άλλα άτομα έξω από το σπίτι του.