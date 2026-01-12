Σέρρες: Εισαγγελική παρέμβαση για τον κατηγορούμενο της δολοφονίας

Εισαγγελική παρέμβαση είχαμε σήμερα για τις καταγγελίες που είχε κάνει το «Χαμόγελου του Παιδιού» για τις συνθήκες διαβίωσης του εφήβου, που κατηγορείται ότι δολοφόνησε συνομήλικό του στις Σέρρες. Αν το κράτος είχε λειτουργήσει όπως έπρεπε πιθανώς να είχε αποφευχθεί η τραγωδία. Το ρεπορτάζ είναι της Λευκής Γεωργάκη.

Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνουν οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες για το τι έκαναν και το τι θα έπρεπε να κάνουν προκειμένου να προστατέψουν τον ανήλικο δράστη αλλά και να αποφύγουμε την τραγική κατάληξη να χάσει με τόσο βίαιο τρόπο τη ζωή του ένα 17χρονο αγόρι.

Συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης ζήτησε από την εισαγγελία πρωτοδικών Σερρών να παραγγείλει διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διακριβωθούν ενδεχόμενες παραλείψεις των αρμόδιων φορέων ύστερα από τις καταγγελίες που είχε κάνει πριν τρία χρόνια το «Χαμόγελου του Παιδιού» για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου δράστη.

Υπενθυμίζεται ότι το «Χαμόγελου του Παιδιού» είχε αναφέρει καταγγελίες που είχε δεχτεί για δύο αδέρφια που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες σε σπίτι χωρίς ρεύμα με γονείς που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα εξαρτήσεων.