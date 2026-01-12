Σέρρες: Εισαγγελική παρέμβαση για τον κατηγορούμενο της δολοφονίας

Οι καταγγελίες που είχε δεχθεί το «Χαμόγελο του παιδιού»

12.01.26 , 21:55 Σέρρες: Εισαγγελική παρέμβαση για τον κατηγορούμενο της δολοφονίας
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (12/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εισαγγελική παρέμβαση είχαμε σήμερα για τις καταγγελίες που είχε κάνει το «Χαμόγελου του Παιδιού» για τις συνθήκες διαβίωσης του εφήβου, που κατηγορείται ότι δολοφόνησε συνομήλικό του στις Σέρρες. Αν το κράτος είχε λειτουργήσει όπως έπρεπε πιθανώς να είχε αποφευχθεί η τραγωδία. Το ρεπορτάζ είναι της Λευκής Γεωργάκη.

Δολοφονία Σέρρες: Εκτιμήσεις και για δεύτερο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνουν οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες για το τι έκαναν και το τι θα έπρεπε να κάνουν προκειμένου να προστατέψουν τον ανήλικο δράστη αλλά και να αποφύγουμε την τραγική κατάληξη να χάσει με τόσο βίαιο τρόπο τη ζωή του ένα 17χρονο αγόρι.

Συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης ζήτησε από την εισαγγελία πρωτοδικών Σερρών να παραγγείλει διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διακριβωθούν ενδεχόμενες παραλείψεις των αρμόδιων φορέων ύστερα από τις καταγγελίες που είχε κάνει πριν τρία χρόνια το «Χαμόγελου του Παιδιού» για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου δράστη. 

Σέρρες: Στη φυλακή ο ανήλικος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 17χρονο

Υπενθυμίζεται ότι το «Χαμόγελου του Παιδιού» είχε αναφέρει καταγγελίες που είχε δεχτεί για δύο αδέρφια που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες σε σπίτι χωρίς ρεύμα με γονείς που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα εξαρτήσεων.   

 

