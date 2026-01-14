Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας του Άγγελου - «Το παιδί μου έφυγε μαρτυρικά»

Με γοργούς ρυθμούς «τρέχει» η έρευνα για τον άγριο ξυλοδαρμό, που οδήγησε στο θάνατο τον άτυχο Άγγελο από τις Σέρρες, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, αρκετά σημεία της υπόθεσης παραμένουν «θολά». Ο πατέρας του άτυχου Άγγελου, ανοίγει την καρδιά του στο Star, αποκαλύπτοντας ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη μοιραία βραδιά. Τα λόγια του για τη στιγμή που αντίκρυσε το βαριά χτυπημένο παιδί του, στον ακάλυπτο, λυγίζουν και τον πιο δυνατό.

«Είναι μεγάλος ο πόνος μου... Δε μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ πονάω, γιατί τον έχω δει. Ήτανε παντού... ήτανε παντού χτυπημένος σε όλο του το κορμί.... Μελανό κορμάκι είχε το πουλάκι μου. Πώς φεύγει ένας μάρτυρας... μαρτυρικά έφυγε το παιδί μου, ειλικρινά σας μιλάω αυτή η εικόνα μου έχει μείνει...».

Τα λόγια του πατέρα του άτυχου Άγγελου χάνονται. Βουλιάζουν μέσα στον απύθμενο πόνο ενός γονιού, που έχασε τόσο άδικα, τόσο ξαφνικά και με τέτοιο αδιανόητο τρόπο, το μόλις 17 ετών παλικάρι του. Η φωνή του, ενώ προσπαθεί να περιγράψει τη στιγμή που αντίκρυσε το άψυχο κορμάκι του παιδιού του, γίνεται χίλια κομμάτια.

Σέρρες: «Δε με νοιάζει αν τον χτύπησαν ένας ή πέντε, το παιδί μου δεν ξαναγυρίζει»

«Όλη αυτή η εικόνα που έχω δει στο παιδί μου επάνω, δε μπορώ να τη βγάλω από τα μάτια μου. Μου ήταν λίγο δύσκολο να το πιστέψω ότι ένα άτομο κατάφερε να χτυπήσει τόσο βάναυσα τον δικό μου τον Άγγελο. Αλλά για μένα δεν μ' ενδιαφέρει αν χτύπησε ένας τον γιο μου ή τον χτύπησαν πέντε ή τον χτύπησαν δέκα, το παιδί μου δεν ξαναέρχεται πίσω!»

Ο Στέλιος Κλειτσιώτης, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, αναφέρει: «Μόνος του ή κι άλλοι; και με επιστήμονες που έχω μιλήσει, μπορούν να γίνουν και από έναν άνθρωπο. Δυστυχώς οι ανήλικοι έχουν αποκτήσει φονικά ένστικτα ενηλίκων».

Ο 16χρονος κατηγορούμενος, εξακολουθεί να υποστηρίζει πως δεν ήθελε να σκοτώσει τον Άγγελο, αφήνοντας αιχμές για δεύτερη επίθεση σε βάρος του θύματος, στην οποία ο ίδιος δεν συμμετείχε.

Σέρρες: «Ήθελα να του δώσω ένα μάθημα, δεν τον χτύπησα δυνατά, αλλά γνώριζα κάποιες λαβές»

«Έχασε την ισορροπία του και έπεσε με τον ώμο. Ήθελα απλά να μείνει μακριά από την κοπέλα μου. Ήθελα να πάρει ένα μάθημα, όχι μεγάλο κακό. Τον χτυπούσα σε ευαίσθητο σημείο , όχι με πολύ μεγάλη δύναμη, τόση μεγάλη δύναμη δεν έχω. Απλά με την παρέα μου κάναμε sparring και γνώριζα κάποιες λαβές», ισχυρίστηκε ο 16χρονος κατηγορούμενος.

Τέλος, έκκληση κάνει ο πατέρας του θύματος σε όποιον γνωρίζει κάτι. «Θέλουμε να μάθουμε πού έγινε, πότε έγινε και το πώς έγινε. Έφυγε σε ένα σημείο ή σε άλλο σημείο. Δηλαδή ήταν ένα το περιστατικό, δυο τα περιστατικά, τρία... δεν ξέρω πόσα και όποιος άλλος ξέρει κάτι να πάει να καταθέσει στην αστυνομία, να μην φοβηθεί».