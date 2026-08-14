Βασίλης Τσεκούρας: Η on air έκπληξη πριν τον γάμο με τη Γωγώ Μπαλή

Οι ευχές των συναδέλφων του στο φινάλε της εκπομπής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Τσεκούρας δέχθηκε έκπληξη στον αέρα της εκπομπής Κοινωνία Ώρα MEGA πριν τον γάμο του.
  • Η έκπληξη περιλάμβανε το τραγούδι "Σήμερα γάμος γίνεται" και κοινή φωτογραφία με τη Γωγώ Μπαλή.
  • Η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη του ευχήθηκε "η ώρα η καλή" και αναφέρθηκε στη Γωγώ ως "διαμάντι".
  • Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στη Φθιώτιδα, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μπαλή.
  • Ο Βασίλης Τσεκούρας είχε επιβεβαιώσει τα σχέδιά του για τον γάμο σε πρόσφατη δήλωση.

Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο του με τη δημοσιογράφο Γωγώ Μπαλή, ο Βασίλης Τσεκούρας δέχθηκε μια έκπληξη στον αέρα της εκπομπής Κοινωνία Ώρα MEGA, όπου ολοκλήρωσε τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις το πρωί της Παρασκευής.

Γνωστός δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι σύντομα παντρεύεται τη σύντροφό του

Οι συνεργάτες του επέλεξαν να τον αποχαιρετήσουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς ο δημοσιογράφος ετοιμάζεται να παντρευτεί την επόμενη εβδομάδα στη Φθιώτιδα.

Ο Βασίλης Τσεκούρας σε διακοπές με τη Γωγώ Μπαλή

Ο Βασίλης Τσεκούρας σε διακοπές με τη Γωγώ Μπαλή /Φωτογραφία Instagram

Η έκπληξη στο φινάλε του Κοινωνία Ώρα MEGA

Στο κλείσιμο της εκπομπής ακούστηκε το τραγούδι Σήμερα γάμος γίνεται, ενώ στην οθόνη προβλήθηκε κοινή φωτογραφία του Βασίλη Τσεκούρα με τη μέλλουσα σύζυγό του. Με αυτόν τον τρόπο, οι συνάδελφοί του συνέδεσαν δημόσια το επαγγελματικό του φινάλε με το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή.

Βασίλης Τσεκούρας: Η συγκινητική αφιέρωση στον πατέρα του που «έχασε»

Η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη του ευχήθηκε «η ώρα η καλή» και στη συνέχεια είπε: «Να το προσέχεις το κορίτσι μας, είναι διαμάντι».

Η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη ευχήθηκε «η ώρα η καλή» στον Βασίλη Τσεκούρα

Η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη ευχήθηκε «η ώρα η καλή» στον Βασίλη Τσεκούρα

Γάμος στη Φθιώτιδα για τον Βασίλη Τσεκούρα και τη Γωγώ Μπαλή

Ο γάμος του ζευγαριού θα γίνει στη Φθιώτιδα, επιλογή που συνδέεται με την καταγωγή της Γωγώς Μπαλή. Ο ίδιος ο δημοσιογράφος είχε ήδη επιβεβαιώσει δημόσια τα σχέδιά του σε πρόσφατη δήλωσή του.

Όπως είχε αναφέρει στη RealLife: «Ισχύει ότι παντρεύομαι. Μια εβδομάδα αφού ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, θα γίνει ο γάμος μας στη Φθιώτιδα, που είναι ο τόπος καταγωγής της Γωγώς».

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