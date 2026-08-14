Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega

Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο του με τη δημοσιογράφο Γωγώ Μπαλή, ο Βασίλης Τσεκούρας δέχθηκε μια έκπληξη στον αέρα της εκπομπής Κοινωνία Ώρα MEGA, όπου ολοκλήρωσε τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις το πρωί της Παρασκευής.

Οι συνεργάτες του επέλεξαν να τον αποχαιρετήσουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς ο δημοσιογράφος ετοιμάζεται να παντρευτεί την επόμενη εβδομάδα στη Φθιώτιδα.

Ο Βασίλης Τσεκούρας σε διακοπές με τη Γωγώ Μπαλή /Φωτογραφία Instagram

Η έκπληξη στο φινάλε του Κοινωνία Ώρα MEGA

Στο κλείσιμο της εκπομπής ακούστηκε το τραγούδι Σήμερα γάμος γίνεται, ενώ στην οθόνη προβλήθηκε κοινή φωτογραφία του Βασίλη Τσεκούρα με τη μέλλουσα σύζυγό του. Με αυτόν τον τρόπο, οι συνάδελφοί του συνέδεσαν δημόσια το επαγγελματικό του φινάλε με το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή.

Η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη του ευχήθηκε «η ώρα η καλή» και στη συνέχεια είπε: «Να το προσέχεις το κορίτσι μας, είναι διαμάντι».

Η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη ευχήθηκε «η ώρα η καλή» στον Βασίλη Τσεκούρα

Γάμος στη Φθιώτιδα για τον Βασίλη Τσεκούρα και τη Γωγώ Μπαλή

Ο γάμος του ζευγαριού θα γίνει στη Φθιώτιδα, επιλογή που συνδέεται με την καταγωγή της Γωγώς Μπαλή. Ο ίδιος ο δημοσιογράφος είχε ήδη επιβεβαιώσει δημόσια τα σχέδιά του σε πρόσφατη δήλωσή του.

Όπως είχε αναφέρει στη RealLife: «Ισχύει ότι παντρεύομαι. Μια εβδομάδα αφού ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, θα γίνει ο γάμος μας στη Φθιώτιδα, που είναι ο τόπος καταγωγής της Γωγώς».