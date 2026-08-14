Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Μαρία Αντωνά στο Instagram

Ο Γιώργος Λιάγκας γύρισε και φέτος όλα τα νησιά της Ελλάδας έχοντας στο πλευρό του την καλύτερη παρέα.

Ο οικοδεσπότης του Πρωινού είναι γνωστός θαλασσόλυκος, με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, τους γιους του, Γιάννη και Δημήτρη, και τη σκυλίτσα του, Φούσκα, να τον συνοδεύουν σε αρκετές από τις εξορμήσεις του με το σκάφος.

Το ερωτευμένο ζευγάρι βρίσκεται αυτές τις μέρες σε έναν εξωτικό προορισμό, τον οποίο δε θέλησε να «προδώσει» από την αρχή στους διαδικτυακούς του φίλους.

Η Μαρία Αντωνά με τον Γιώργο Λιάγκα στη Μύκονο

Η πρώτη μικρή γεύση από το μαγικό ταξίδι τους στις Σεϋχέλλες ήρθε από τη Μαρία Αντωνά, η οποία κατέγραψε τη θέα όπως φαίνεται μέσα από το αεροπλάνο. Συγκεκριμένα, στο πανοραμικό βίντεο διακρίνονται τα καταγάλανα νερά και το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, σε ένα σκηνικό που κόβει κυριολεκτικά την ανάσα!

Ταξίδι στις Σεϋχέλλες για το ζευγάρι

Οι δυο τους προστατεύουν την προσωπική τους ζωή, γι' αυτό και οι κοινές αναρτήσεις τους στα social media είναι εξαιρετικά σπάνιες και μετρημένες.

Μακριά από τη ρουτίνα της πόλης, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 και η ραδιοφωνική παραγωγός απολαμβάνουν ένα καλοκαίρι που μυρίζει θάλασσα, αξιοποιώντας κάθε μέρα των διακοπών τους!