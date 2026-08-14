Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση για δύο στις Σεϋχέλλες!

Το πρώτο βίντεο από τις εξωτικές διακοπές τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Αυγούστου
14.08.26 , 23:21 Γιάννης Βαρδής: Το τρυφερό φιλί με τη Νατάσα Σκαφίδα για τα γενέθλιά της
14.08.26 , 22:50 Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
14.08.26 , 22:27 Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
14.08.26 , 21:39 ΗΠΑ: Καταγγελίες για εξάντληση των ναυτών στο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν»
14.08.26 , 21:23 Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
14.08.26 , 21:14 Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»
14.08.26 , 21:05 Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών
14.08.26 , 20:55 Πάρος: Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Πολεμικού Ναυτικού στη γιορτή της Παναγίας
14.08.26 , 20:50 Lepas: Που μπορείτε να δείτε τα πάντα για τα μοντέλα της
14.08.26 , 20:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
14.08.26 , 20:22 Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
14.08.26 , 19:26 Ολυμπιακός: Συνεχίζει κανονικά με Μεντιλίμπαρ και δυνατές μεταγραφές
14.08.26 , 19:06 Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
14.08.26 , 19:05 BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
Δανάη Μπάρκα για Χρήστο Χατζηπαναγιώτη: «Σ’ αγαπάω και είμαι περήφανη»
Ιωάννα Μπούκη: Οι πόζες με μαύρο μπικίνι στα κρυστάλλινα νερά
Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από την παραλία
Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»
Πάρος: Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Πολεμικού Ναυτικού στη γιορτή της Παναγίας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Μαρία Αντωνά στο Instagram

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά απολαμβάνουν ρομαντική απόδραση στις Σεϋχέλλες.
  • Η οικογένεια του Λιάγκα, συμπεριλαμβανομένων των γιων του και της σκυλίτσας του, τον συνοδεύει σε εξορμήσεις.
  • Η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε βίντεο με την εντυπωσιακή θέα από το αεροπλάνο.
  • Το ζευγάρι προστατεύει την προσωπική του ζωή, με σπάνιες αναρτήσεις στα social media.
  • Απολαμβάνουν τις διακοπές τους μακριά από τη ρουτίνα της πόλης.

Ο Γιώργος Λιάγκας γύρισε και φέτος όλα τα νησιά της Ελλάδας έχοντας στο πλευρό του την καλύτερη παρέα.

Ο οικοδεσπότης του Πρωινού είναι γνωστός θαλασσόλυκος, με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, τους γιους του, Γιάννη και Δημήτρη, και τη σκυλίτσα του, Φούσκα, να τον συνοδεύουν σε αρκετές από τις εξορμήσεις του με το σκάφος.

Λιάγκας: Το βίντεο εν πλω με τους γιους του– «Τα καλύτερα ταξίδια της ζωής»

Το ερωτευμένο ζευγάρι βρίσκεται αυτές τις μέρες σε έναν εξωτικό προορισμό, τον οποίο δε θέλησε να «προδώσει» από την αρχή στους διαδικτυακούς του φίλους.

Η Μαρία Αντωνά με τον Γιώργο Λιάγκα στη Μύκονο

Η Μαρία Αντωνά με τον Γιώργο Λιάγκα στη Μύκονο

Η πρώτη μικρή γεύση από το μαγικό ταξίδι τους στις Σεϋχέλλες ήρθε από τη Μαρία Αντωνά, η οποία κατέγραψε τη θέα όπως φαίνεται μέσα από το αεροπλάνο. Συγκεκριμένα, στο πανοραμικό βίντεο διακρίνονται τα καταγάλανα νερά και το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, σε ένα σκηνικό που κόβει κυριολεκτικά την ανάσα!

Λιάγκας - Αντωνά: Φωτογραφίες από τις glam διακοπές τους στη Μύκονο

Ταξίδι στις Σεϋχέλλες για το ζευγάρι

Ταξίδι στις Σεϋχέλλες για το ζευγάρι

Οι δυο τους προστατεύουν την προσωπική τους ζωή, γι' αυτό και οι κοινές αναρτήσεις τους στα social media είναι εξαιρετικά σπάνιες και μετρημένες.

Μακριά από τη ρουτίνα της πόλης, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 και η ραδιοφωνική παραγωγός απολαμβάνουν ένα καλοκαίρι που μυρίζει θάλασσα, αξιοποιώντας κάθε μέρα των διακοπών τους!

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιαννης Βαρδής - Νατασα Σκαφιδα
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Βαρδής: Το τρυφερό φιλί με τη Νατάσα Σκαφίδα για τα γενέθλιά της
Σίσσυ Χρηστίδου - Γιάννης Χρηστίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
Εμμανουήλ Καραλής
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»
Ιωάννα Μαλέσκου
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
Πηνελόπη Πλάκα
Celebrities & Gossip Νεα
Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
Ιωάννα Μπούκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Μπούκη: Οι πόζες με μαύρο μπικίνι στα κρυστάλλινα νερά
Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη πείνασε μετά τη θάλασσα –Ανάρπαστη η ντομάτα
Τζένη Μπαλατσινού
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπαλατσινού: Η συγκινητική αναδρομή στον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top