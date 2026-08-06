Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τα ελληνικά νησιά να έχουν και φέτος την τιμητική τους.

Οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου βρίσκουν το ερωτευμένο ζευγάρι στη Μύκονο, όπου απολαμβάνει επιπλέον στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Όλο αυτό το διάστημα, η Μαρία Αντωνά μεταφέρει στους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από το ξέγνοιαστο καλοκαίρι της με τον οικοδεσπότη του Πρωινού. Μαζί γεμίζουν μπαταρίες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η οποία προβλέπεται διαφορετική και, προ παντός, άκρως ανταγωνιστική.

Από τις αναρτήσεις τους στο Νησί των Ανέμων, ξεχωρίζουν τα στιγμιότυπα όπου ποζάρουν μαζί, με φόντο τη μοναδική θέα από το πολυτελές ξενοδοχείο που επέλεξαν για τη διαμονή τους.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Τα κοινά ενσταντανέ στη Μύκονο

Η ραδιοφωνική παραγωγός φωτογραφίζεται ανανεωμένη και χαμογελαστή στο πλευρό του παρουσιαστή, επιβεβαιώνοντας ότι διανύει μία από τις ωραιότερες φάσεις της προσωπικής της ζωής.

Η ίδια δεν κρύβει πια τα συναισθήματά της για τον Γιώργο Λιάγκα. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει τι ήταν εκείνο που την έκανε να του ανοίξει την καρδιά της.

Οι αναρτήσεις της Μαρίας Αντωνά από το Νησί των Ανέμων

«Τον αγαπάω. Τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του, με τον τρόπο που έγινε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος που, εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να δώσω», είχε εξομολογηθεί χαρακτηριστικά.