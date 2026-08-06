Ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία ζει το πιο όμορφο καλοκαίρι της ζωής της έχοντας στην αγκαλιά της τη μικρή Ξένια. Η παρουσιάστρια περνά τις πρώτες οικογενειακές διακοπές με την κόρη της και δεν κρύβει πόσο απολαμβάνει κάθε νέο στάδιο της μητρότητας.

Αν και επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κατά καιρούς μοιράζεται μικρές, αυθεντικές στιγμές της καθημερινότητάς της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Αυτή τη φορά δημοσίευσε ένα γλυκό Instagram Story αφιερωμένο στη μικρή της πριγκίπισσα.

Στη φωτογραφία φαίνονται τα αγαπημένα μασητικά της Ξένιας, με την Κατερίνα να αποκαλύπτει πως η μικρή μεγάλωσε ακόμα λίγο. «Γίναμε 4 μηνών. Κι αυτά είναι τα αγαπημένα μας μασητικά», έγραψε στη λεζάντα, χαρίζοντας στους followers της μια τρυφερή ματιά στην καθημερινότητά τους.

Η μικρή Ξένια βρίσκεται πλέον στη φάση που ανακαλύπτει τον κόσμο γύρω της, με τα παιχνίδια και τα μασητικά να γίνονται οι αγαπημένοι της... σύμμαχοι, ειδικά τώρα που ξεκινούν τα πρώτα σημάδια της οδοντοφυΐας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η παρουσιάστρια μοιράζεται στιγμιότυπα από τη νέα της ζωή ως μαμά. Κάθε ανάρτησή της αποπνέει ζεστασιά, τρυφερότητα και την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία, με τους διαδικτυακούς της φίλους να στέλνουν συνεχώς ευχές και μηνύματα αγάπης για την ίδια και τη μικρή Ξένια.