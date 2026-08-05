Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τη ζωή της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από βόλτα με σκάφος κι από τον χρόνο που περνάει με τον γιο της, Βασίλη.

Τα ενσταντανέ καταγράφουν προσωπικές στιγμές χαλάρωσης, σε μια περίοδο που, όπως προκύπτει από την ανάρτησή της, περνάει με τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Αργυρό και το πρωτότοκο γιο τους.

Στη νέα της δημοσίευση, βλέπουμε την όμορφη Αλεξάνδρα να κρατάει τον μικρό Βασίλη από το χέρι, αλλά και στιγμιότυπα πάνω σε σκάφος την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Σε μία από τις εικόνες, ο γιος της περπατά δίπλα της, σε ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχωρίζουν από τη σειρά που ανάρτησε. Στις φωτογραφίες που πόσταρε, ποζάρει με φόντο τη θάλασσα, φορώντας αέρινο φόρεμα σε ροζ αποχρώσεις.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός κρατούν χαμηλούς τόνους

Η Αλεξάνδρα Νίκα κι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, κρατάνε χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Ωστόσο, μέσα από επιλεγμένες αναρτήσεις αφήνουν να φανεί η σημασία που έχει για τους ίδιους η οικογένειά τους. Εκτός από τον μικρό Βασίλη, κι ο ερχομός της κόρης τους, της Μιράντας, έχει αλλάξει τις προτεραιότητές τους.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια κι, όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, έχει διαμορφώσει μια κοινή ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.