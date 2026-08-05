Αλεξάνδρα Νίκα: Η... χρυσή ώρα στο σκάφος με την καλύτερη παρέα!

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού πιο όμορφη από ποτέ

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε φωτογραφίες από βόλτα με σκάφος και στιγμές με τον γιο της, Βασίλη.
  • Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν προσωπικές στιγμές χαλάρωσης με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό.
  • Η Αλεξάνδρα ποζάρει με ροζ φόρεμα και τον γιο της δίπλα της, σε φόντο θάλασσας.
  • Το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, εστιάζοντας στην οικογένεια.
  • Η οικογένεια περιλαμβάνει και την κόρη τους, Μιράντα, που έχει αλλάξει τις προτεραιότητές τους.

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τη ζωή της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από βόλτα με σκάφος κι από τον χρόνο που περνάει με τον γιο της, Βασίλη.

Τα ενσταντανέ καταγράφουν προσωπικές στιγμές χαλάρωσης, σε μια περίοδο που, όπως προκύπτει από την ανάρτησή της, περνάει με τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Αργυρό και το πρωτότοκο γιο τους.

Αλεξάνδρα Νίκα: Η... χρυσή ώρα στο σκάφος με την καλύτερη παρέα!

Στη νέα της δημοσίευση, βλέπουμε την όμορφη Αλεξάνδρα να κρατάει τον μικρό Βασίλη από το χέρι, αλλά και στιγμιότυπα πάνω σε σκάφος την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό από τις διακοπές!

Σε μία από τις εικόνες, ο γιος της περπατά δίπλα της, σε ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχωρίζουν από τη σειρά που ανάρτησε. Στις φωτογραφίες που πόσταρε, ποζάρει με φόντο τη θάλασσα, φορώντας αέρινο φόρεμα σε ροζ αποχρώσεις. 

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός κρατούν χαμηλούς τόνους

Η Αλεξάνδρα Νίκα κι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, κρατάνε χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Ωστόσο, μέσα από επιλεγμένες αναρτήσεις αφήνουν να φανεί η σημασία που έχει για τους ίδιους η οικογένειά τους. Εκτός από τον μικρό Βασίλη, κι ο ερχομός της κόρης τους, της Μιράντας, έχει αλλάξει τις προτεραιότητές τους.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Χαλαρές στιγμές στην Πύλο με τον γιο του, Βασίλη

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια κι, όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, έχει διαμορφώσει μια κοινή ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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