«Στην κόψη του ξυραφιού» οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Παρασκηνιακό θρίλερ για επίτευξη συμφωνίας ή νέα σύρραξη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για πιθανή συμφωνία, ενώ το Ισραήλ προχωρά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.
  • Η Τεχεράνη και το Ομάν συμφώνησαν για τις θαλάσσιες διαδρομές στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η αμερικανική πλευρά ασκεί στρατιωτική πίεση.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για σφοδρή επίθεση αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν.
  • Η αμερικανική στρατιωτική πίεση αυξάνεται καθώς τα αποθέματα πυραύλων THAAD και Patriot μειώνονται δραματικά.
  • Οργή στο Ιράν μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, με την ιρανική ηγεσία να προειδοποιεί για συνέπειες αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τις παραβιάσεις.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κινούνται σε δύο παράλληλα μέτωπα, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της κρίσης. Από τη μία, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές ανάμεσα σε ΗΠΑ - Ιράν, με το ενδεχόμενο συμφωνίας να παραμένει ανοιχτό. Από την άλλη, το Ισραήλ άνοιξε νέο κύκλο στρατιωτικών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο, ενώ η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας.

Τραμπ: «Αν το Ιράν δεν ανοίξει σύντομα τα στενά θα υποστεί ισχυρά πλήγματα»

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στις συντεταγμένες της θαλάσσιας διαδρομής στα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές κινήσεις συνεχίζουν να υπονομεύουν την ασφάλεια στην περιοχή, συνδέοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα με τη συνολική στάση της Ουάσινγκτον.

Διαπραγματεύσεις με Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ - Διαψεύδει η Τεχεράνη

Νέα πλήγματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Ενώ το διπλωματικό παρασκήνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη, το Ισραήλ  προχώρησε σε νέα στρατιωτική ενέργεια κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Η κίνηση αυτή καταγράφεται σε μια φάση που η περιφερειακή αστάθεια παραμένει οξυμένη και κάθε νέα εμπλοκή επηρεάζει άμεσα τις ισορροπίες.

Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Σε ανάρτησή τους, οι IDF ανέφεραν: «Σε απάντηση σε μια κατάφωρη παραβίαση από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, οι IDF έχουν ξεκινήσει στοχευμένα πλήγματα στον νότιο Λίβανο». 

Ο IDF για τα πλήγματα Ισραήλ κατά Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο IDF για τα πλήγματα Ισραήλ κατά Χεζμπολάχ στον Λίβανο  

Η ισραηλινή επιχείρηση ανοίγει νέο μέτωπο σε μια ήδη επιβαρυμένη συγκυρία, καθώς συμπίπτει με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και ενισχύει τον κίνδυνο γενικευμένης αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

Στενά του Ορμούζ: τα μηνύματα από Τραμπ και Τεχεράνη

Το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ παραμένει κομβικό, καθώς αφορά μία από τις πιο νευραλγικές θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως. Η αμερικανική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα στρατιωτικής πίεσης, ενώ η Τεχεράνη απάντησε συνδέοντας το άνοιγμα της πλωτής οδού με αλλαγή στάσης από τις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Τα Στενά του Ορμούζ θα είναι πολύ σύντομα ανοιχτά ή θα δεχθούν πολύ σφοδρό πλήγμα και στη συνέχεια, τα Στενά θα είναι ανοιχτά. Θα εξαπολύσουμε μια τεράστια επίθεση, τη μεγαλύτερη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». 

Από την πλευρά του ιρανικού Press TV μεταδόθηκε: «Κατέστη σαφές ότι, αν η Ουάσινγκτον συνεχίσει τις παραβιάσεις της, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ακόμη και αν οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με τη Μουσκάτ.» Και ακόμη: «Η πλωτή οδός θα ανοίξει εάν οι ΗΠΑ αλλάξουν συμπεριφορά και διορθώσουν τα λάθη τους.»

Με αυτόν τον τρόπο, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει γιατί θεωρεί ότι το θέμα δεν είναι μόνο τεχνικό ή ναυτιλιακό, αλλά βαθιά πολιτικό και στρατηγικό, με άμεση σύνδεση με τις αμερικανικές ενέργειες στην περιοχή.

Πίεση στις ΗΠΑ από την «κατανάλωση» πυραύλων THAAD και Patriot

Στο μεταξύ, δημοσίευμα του The National Desk περιγράφει σοβαρή πίεση στα αμερικανικά αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται πλέον στον έκτο μήνα και οι στρατιωτικές ανάγκες αυξάνονται.

Το απόσπασμα του The National Desk αναφέρει: «Ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν το 80% των αναχαιτιστικών πυραύλων THAAD και περίπου τους μισούς πυραύλους Patriot από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος τώρα εισέρχεται στον έκτο μήνα του.»

Το στοιχείο αυτό προσθέτει μια ακόμη διάσταση στην κρίση, καθώς δείχνει ότι η Ουάσινγκτον καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο την πολιτική και στρατηγική πίεση, αλλά και πρακτικά ζητήματα στρατιωτικού ανεφοδιασμού.

Οργή στο Ιράν μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς

Στο εσωτερικό του Ιράν, το κλίμα παραμένει εξαιρετικά βαρύ μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που, σύμφωνα με το υλικό της πηγής, ισοπέδωσαν βασικές υποδομές. Στο νησί Κεσμ, οι κάτοικοι θάβουν αμάχους, γεγονός που εντείνει την οργή και τη δημόσια πίεση προς την ιρανική ηγεσία.

Ο Εμπραχίμ Αζιζί, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ανέφερε: «Δεν απέχει πολύ η ημέρα κατά την οποία θα εκδιωχθείτε όχι μόνο από την περιοχή, αλλά και από όλες τις χώρες που σήμερα φιλοξενούν τις τρομοκρατικές βάσεις σας». 

Απειλές από το Ιράν κατά ΗΠΑ

Απειλές από το Ιράν κατά ΗΠΑ

Το Press TV επανέλαβε επίσης το μήνυμα της ιρανικής πλευράς για τα Στενά του Ορμούζ: «Κατέστη σαφές ότι, αν η Ουάσινγκτον συνεχίσει τις παραβιάσεις της, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ακόμη και αν οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με τη Μουσκάτ» και «η πλωτή οδός θα ανοίξει εάν οι ΗΠΑ αλλάξουν συμπεριφορά και διορθώσουν τα λάθη τους»

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