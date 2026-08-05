Aνατριχίλα προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η καταστροφική φωτιά καίει τα πρώτα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που η πύρινη λαίλαπα φτάνει στον οικισμό και οι φλόγες περνούν μέσα από σπίτια και περιουσίες.

Ήταν 01:20 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν το πύρινο μέτωπο έφτασε στις πρώτες κατοικίες. Οι φλόγες υψώθηκαν πάνω από τις στέγες, απλώθηκαν με τρομακτική ταχύτητα και μέσα σε λίγα λεπτά άφησαν πίσω τους καμένα σπίτια. Ο οικισμός είχε ήδη εκκενωθεί.

Οι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως, με τις περιουσίες τους να μένουν απροστάτευτες απέναντι στην πύρινη λαίλαπα. Η φωτιά πέρασε από αυλές, κατέστρεψε σπίτια και ο πυκνός καπνός κάλυψε την περιοχή.

Οι ισχυροί άνεμοι έσπρωχναν τις φλόγες και δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο τη μάχη των πυροσβεστών.

Αυτό, όμως, που προκαλεί ρίγη είναι ο ήχος του ανέμου τη στιγμή που η φωτιά περνά μέσα από τον οικισμό. Το βράδυ εκείνο οι άνεμοι έπνεαν με μεγάλη ένταση.

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