Πόρτο Γερμενό: Η στιγμή που η φωτιά φτάνει στον οικισμό και καίει σπίτια

Ανατριχιαστικό βίντεο ντοκουμέντο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη φωτιά που καίει σπίτια στο Πόρτο Γερμενό.
  • Η φωτιά έφτασε στις πρώτες κατοικίες στις 01:20 τα ξημερώματα του Σαββάτου.
  • Ο οικισμός είχε εκκενωθεί εγκαίρως, αλλά οι περιουσίες έμειναν απροστάτευτες.
  • Οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν την κατάσβεση και έσπρωχναν τις φλόγες.
  • Ο ήχος του ανέμου κατά τη διάρκεια της φωτιάς προκαλεί ανατριχίλα.

Aνατριχίλα προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η καταστροφική φωτιά καίει τα πρώτα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό

Η έκθεση αυτοψίας για τη φωτιά σε Βοιωτία & Αττική- Φωτογραφίες ντοκουμέντα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που η πύρινη λαίλαπα φτάνει στον οικισμό και οι φλόγες περνούν μέσα από σπίτια και περιουσίες.  

Ήταν 01:20 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν το πύρινο μέτωπο έφτασε στις πρώτες κατοικίες. Οι φλόγες υψώθηκαν πάνω από τις στέγες, απλώθηκαν με τρομακτική ταχύτητα και μέσα σε λίγα λεπτά άφησαν πίσω τους καμένα σπίτια. Ο οικισμός είχε ήδη εκκενωθεί.  

Πόρτο Γερμενό: Η στιγμή που η φωτιά φτάνει στον οικισμό και καίει σπίτια

Οι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως, με τις περιουσίες τους να μένουν απροστάτευτες απέναντι στην πύρινη λαίλαπα. Η φωτιά πέρασε από αυλές, κατέστρεψε σπίτια και ο πυκνός καπνός κάλυψε την περιοχή.  

Οι ισχυροί άνεμοι έσπρωχναν τις φλόγες και δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο τη μάχη των πυροσβεστών.  

Αυτό, όμως, που προκαλεί ρίγη είναι ο ήχος του ανέμου τη στιγμή που η φωτιά περνά μέσα από τον οικισμό. Το βράδυ εκείνο οι άνεμοι έπνεαν με μεγάλη ένταση. 

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