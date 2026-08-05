BMW και MINI: Διακοπές με ηλεκτρικά αυτοκίνητα

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 31.07.26, 09:05
BMW και MINI: Διακοπές με ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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Με αφορμή την περίοδο των διακοπών, η BMW και η MINI προσθέτουν νέες δυνατότητες στην ηλεκτρική κινητικότητα, ώστε οι οδηγοί να απολαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά, ακόμη και όταν πραγματοποιούν μεγάλα ταξίδια με το ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο. Με νέες λειτουργίες, μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές και ένα δίκτυο φόρτισης που συνεχώς διευρύνεται, η υπηρεσία BMW/MINI Charging βελτιώνει την εμπειρία φόρτισης και διευκολύνει τον προγραμματισμό των ταξιδιών.

BMW και MINI: Διακοπές με ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Νέα λειτουργία των My BMW App και MINI App εξασφαλίζει διαφάνεια στις τιμές.  
Στην καθημερινότητα υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι φόρτισης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου – στο σπίτι μέσω του wallbox, στον χώρο εργασίας ή σε δημόσια σημεία φόρτισης. Όταν η φόρτιση γίνεται στο σπίτι, μέσω του προσωπικού wallbox, ο έλεγχος του κόστους είναι εύκολος. Στη δημόσια φόρτιση, όμως, η σαφής εικόνα των τιμών και ο εύκολος έλεγχος του κόστους αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Ιδιαίτερα στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, πολλοί πελάτες έχουν επισημάνει την έλλειψη διαφάνειας στις τιμές κατά την αναζήτηση σημείων φόρτισης.

BMW και MINI: Διακοπές με ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Σε αντίθεση με τα πρατήρια βενζίνης ή diesel, στα σημεία φόρτισης δεν υπάρχουν πάντα σαφείς ενδείξεις τιμών που να βοηθούν τους οδηγούς να κάνουν την κατάλληλη επιλογή. Αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό όταν ένα σημείο φόρτισης υποστηρίζει διαφορετικά τιμολόγια και το κόστος της φόρτισης εξαρτάται από τον πάροχο που θα επιλέξει ο οδηγός. Για αυτές τις περιπτώσεις, τα My BMW App και MINI App προσφέρουν έξυπνες λύσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες και μέσα στο αυτοκίνητο, σε μοντέλα BMW με Operating System 8.5 ή νεότερο, καθώς και στα πιο πρόσφατα μοντέλα MINI.

Οι οδηγοί που αναζητούν το κατάλληλο σημείο φόρτισης μπορούν να βλέπουν στο My BMW App και στο MINI App όλες τις διαθέσιμες επιλογές φόρτισης, μαζί με πληροφορίες για την ισχύ φόρτισης, τα τιμολόγια και το κόστος. Οι ίδιες πληροφορίες εμφανίζονται και μέσα στο αυτοκίνητο. Πλήρης έλεγχος του κόστους κατά τη φόρτιση: Η ποσότητα ενέργειας και το αντίστοιχο κόστος μπορούν να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο μέσα από το αυτοκίνητο.  

BMW και MINI: Διακοπές με ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Το δίκτυο BMW Group Charging συνεχίζει να διευρύνεται.  
Το δίκτυο BMW Group Charging συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και σήμερα περιλαμβάνει 3,1 εκατομμύρια σημεία φόρτισης παγκοσμίως. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά περίπου 300.000 σημεία φόρτισης σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Μόνο στην Ευρώπη, ο αριθμός των σημείων φόρτισης αυξήθηκε κατά 100.000 την ίδια περίοδο, φτάνοντας συνολικά τα 1,1 εκατομμύρια. Στη Γερμανία, αντίστοιχα, αυξήθηκε κατά περίπου 10%, φτάνοντας τα 200.000 σημεία φόρτισης.

BMW και MINI: Διακοπές με ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Το δίκτυο προτιμώμενων συνεργατών προσφέρει φόρτιση με μειωμένες χρεώσεις.  
Με το πρόγραμμα Active, οι πελάτες της BMW/MINI Charging έχουν επίσης πρόσβαση στο Δίκτυο Προτιμώμενων Συνεργατών, το οποίο προσφέρει ειδικές τιμές σε επιλεγμένους premium παρόχους. Οι χρεώσεις αυτές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Ωστόσο, οι πελάτες έχουν πάντα πρόσβαση στους αντίστοιχους Προτιμώμενους Συνεργάτες σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, μπορούν να επωφελούνται από τα προνόμια του προγράμματός τους ανά πάσα στιγμή, ακόμη και όταν βρίσκονται εκτός της χώρας τους. Μέχρι σήμερα, το 21% του συνόλου των σημείων φόρτισης BMW Group Charging στην Ευρώπη ανήκει στο Δίκτυο Προτιμώμενων Συνεργατών.

BMW και MINI: Διακοπές με ηλεκτρικά αυτοκίνητα   

Όλα τα δεδομένα του στόλου BMW και MINI σχετικά με τις ολοκληρωμένες φορτίσεις αποθηκεύονται στα συστήματα της BMW. Με αυτόν τον τρόπο, στοιχεία όπως η πραγματική ισχύς φόρτισης μπορούν να καταγράφονται με ακρίβεια, ώστε το σύστημα να προτείνει τα καταλληλότερα σημεία φόρτισης κατά τον υπολογισμό διαδρομών με στάσεις φόρτισης. Για τον σχεδιασμό των διαδρομών λαμβάνονται επίσης υπόψη δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από τους διαχειριστές σταθμών φόρτισης, όπως πληροφορίες για σταθμούς που είναι εκτός λειτουργίας.

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