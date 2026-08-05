Έξι μήνες μετά την απώλεια του πατέρα της, η Λένα Παπαληγούρα μίλησε ανοιχτά για το κενό που έχει αφήσει στη ζωή της ο Αναστάσης Παπαληγούρας. Η ηθοποιός, σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!, περιέγραψε πώς βιώνει το πένθος μετά τον θάνατο του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Φεβρουάριο σε ηλικία 78 ετών.

Αναφερόμενη στον αείμνηστο πατέρα της, η Λένα Παπαληγούρα είπε: «Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκεφτώ. Μου λείπει πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει. Απλά τώρα μπορώ και σκέφτομαι και τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις μας. Σίγουρα είμαι πολύ τυχερή, γιατί έχω οικογένεια, και όταν έχεις οικογένεια, η ζωή τρέχει».

Η Λένα Παπαληγούρα με τον πατέρα της Αναστάση Παπαληγούρα το 2024 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Με αυτή τη φράση περιέγραψε πώς η απουσία του πατέρα της παραμένει σταθερά παρούσα στην καθημερινότητά της, ενώ παράλληλα εξήγησε ότι ο χρόνος της επιτρέπει πλέον να επιστρέφει και στις πιο φωτεινές μνήμες που μοιράστηκαν.

Οι τελευταίες στιγμές με τον Αναστάση Παπαληγούρα

Σε ερώτηση για το αν νιώθει πλήρης από τον χρόνο που έζησε μαζί του, απάντησε: «Πλήρης δεν μπορείς να νιώσεις ποτέ στην απώλεια. Πάντα θα ήθελες κι άλλο. Του είπα πολλά πράγματα. Ζήσαμε πολύ κοντά, ειδικά τον τελευταίο καιρό πριν φύγει από τη ζωή. Ήθελα να είμαι δίπλα του. Ήταν συνειδητή επιλογή μου. Αισθάνομαι ότι ήμουν εκεί όσο πιο πολύ μπορούσα».

Θυμίζουμε ότι στις 12 Φεβρουαρίου «έφυγε» σε ηλικία 77 ετών ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας.

Η Λένα Παπαληγούρα με τον σύζυγό της Άκη Πάντο στην κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή το κόμμα, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε: «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα. Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ Παναγή Παπαληγούρα, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου».