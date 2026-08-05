Το Star έφερε στο «φως» την έκθεση αυτοψίας του ειδικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής για το «σημείο μηδέν», από όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε εκτάσεις από τη Βοιωτία έως τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, διαπιστώνονται, μεταξύ άλλων, κατασκευαστικά λάθη και αλλοιώσεις στα καλώδια.

Το Star και ο δημοσιογράφος Άρης Λάμπος βρέθηκαν στο «σημείο μηδέν», από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική. Οκτώ ώρες μετά την έναρξη της φωτιάς, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποίησαν αυτοψία στην πλαγιά, στη θέση Μαύρο Σπιθάρι, όπως μετέδωσε η Κατερίνα Ρίστα στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.

Το σημείο όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία

Δεν εντόπισαν ίχνη εμπρησμού. Εξέτασαν, όμως, εξονυχιστικά τα καλώδια που συνδέονται με το σύστημα ηλεκτροδότησης του κοντινού αιολικού πάρκου.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα συγκεκριμένα καλώδια αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Μάλιστα, στο φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, σε τμήματα του αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας διαπιστώνονται αλλοιώσεις συμβατές με βραχυκύκλωμα.

Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τα αλλοιωμένα καλώδια

Φωτιές Αττικοβοιωτία: Και κατασκευαστικές αστοχίες καταγράφονται στην έκθεση

Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι τα καλώδια βρίσκονταν σε παράλληλη διάταξη. Η έντονη ταλάντωσή τους τα έφερε σε επαφή, προκαλώντας βραχυκύκλωμα. Οι σπινθήρες που δημιουργήθηκαν ήταν αρκετοί για να μετατρέψουν την κατάφυτη περιοχή σε πύρινη κόλαση.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, πριν από λίγες ημέρες είχε εκδηλωθεί νέα φωτιά στο ίδιο ακριβώς σημείο, η οποία τότε τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

«Η φωτιά ξεκίνησε από το ίδιο σημείο που είχε ξεκινήσει και πριν από περίπου 20 ημέρες. Τότε οι άνεμοι ήταν πιο ασθενείς και προλάβαμε να τη σβήσουμε. Σε κάποια καλώδια έγινε βραχυκύκλωμα», επεσήμανε κάτοικος της Θήβας.

Στην έκθεση αυτοψίας, τα στελέχη της Πυροσβεστικής καταγράφουν, μεταξύ άλλων, και κατασκευαστικές αστοχίες. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν αύριο εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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