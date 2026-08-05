Η έκθεση αυτοψίας για τη φωτιά σε Βοιωτία & Αττική- Φωτογραφίες ντοκουμέντα

Αλλοιώσεις καλωδίων και κατασκευαστικά λάθη - Το Star στο σημείο «μηδέν»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής εντοπίζει κατασκευαστικά λάθη και αλλοιώσεις στα καλώδια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Βοιωτία και Δυτική Αττική.
  • Δεν βρέθηκαν ίχνη εμπρησμού στο σημείο εκκίνησης της φωτιάς, αλλά τα καλώδια του ηλεκτρικού συστήματος του αιολικού πάρκου θεωρούνται υπεύθυνα.
  • Οι σπινθήρες από βραχυκύκλωμα στα καλώδια προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς σε δασώδη περιοχή.
  • Προηγούμενη φωτιά είχε εκδηλωθεί στην ίδια περιοχή πριν από 20 ημέρες, αλλά είχε τεθεί υπό έλεγχο.
  • Οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση θα δώσουν εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη αύριο.

Το Star έφερε στο «φως» την έκθεση αυτοψίας του ειδικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής για το «σημείο μηδέν», από όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε εκτάσεις από τη Βοιωτία έως τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, διαπιστώνονται, μεταξύ άλλων, κατασκευαστικά λάθη και αλλοιώσεις στα καλώδια. 

Φωτιά Αττική – Βοιωτία: Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη!

Το Star και ο δημοσιογράφος Άρης Λάμπος βρέθηκαν στο «σημείο μηδέν», από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική. Οκτώ ώρες μετά την έναρξη της φωτιάς, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποίησαν αυτοψία στην πλαγιά, στη θέση Μαύρο Σπιθάρι, όπως μετέδωσε η Κατερίνα Ρίστα στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.

Φωτιές: Από πού ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε Βοιωτία και Δυτική Αττική

Το σημείο όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία

Δεν εντόπισαν ίχνη εμπρησμού. Εξέτασαν, όμως, εξονυχιστικά τα καλώδια που συνδέονται με το σύστημα ηλεκτροδότησης του κοντινού αιολικού πάρκου. 

Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα συγκεκριμένα καλώδια αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς. 

Μάλιστα, στο φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, σε τμήματα του αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας διαπιστώνονται αλλοιώσεις συμβατές με βραχυκύκλωμα. 

Φωτιές: Φωτογραφία με τα καλώδια της εταιρείας ανεμογεννητριών απόπου ξεκίνησε η πυρκαγιά

Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τα αλλοιωμένα καλώδια

Φωτιά Αττικοβοιωτιά: Το σημείο μηδένα όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά

Καλώδια

Φωτιές Αττικοβοιωτία: Και κατασκευαστικές αστοχίες καταγράφονται στην έκθεση 

Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι τα καλώδια βρίσκονταν σε παράλληλη διάταξη. Η έντονη ταλάντωσή τους τα έφερε σε επαφή, προκαλώντας βραχυκύκλωμα. Οι σπινθήρες που δημιουργήθηκαν ήταν αρκετοί για να μετατρέψουν την κατάφυτη περιοχή σε πύρινη κόλαση. 

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, πριν από λίγες ημέρες είχε εκδηλωθεί νέα φωτιά στο ίδιο ακριβώς σημείο, η οποία τότε τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. 

«Η φωτιά ξεκίνησε από το ίδιο σημείο που είχε ξεκινήσει και πριν από περίπου 20 ημέρες. Τότε οι άνεμοι ήταν πιο ασθενείς και προλάβαμε να τη σβήσουμε. Σε κάποια καλώδια έγινε βραχυκύκλωμα», επεσήμανε κάτοικος της Θήβας. 

Στην έκθεση αυτοψίας, τα στελέχη της Πυροσβεστικής καταγράφουν, μεταξύ άλλων, και κατασκευαστικές αστοχίες. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν αύριο εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης. 

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