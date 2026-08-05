Σύγκρουση ελικοπτέρων: Στη Δικαιοσύνη η οικογένεια του Έλληνα χειριστή

«Κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία», λέει η δικηγόρος του στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε σε σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα προσφεύγει στη Δικαιοσύνη.
  • Η μητέρα και η αδερφή του χειριστή έχουν αναθέσει στη δικηγόρο Βάσω Πανταζή να κινηθεί νομικά.
  • Στόχος είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία.
  • Η έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με ενδείξεις ότι ο θάνατος οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα.
  • Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθήνας διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα.  

Φωτογραφίες - ντοκουμέντο του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου Έλληνα χειριστή έδωσαν εντολή στη δικηγόρο Βάσω Πανταζή να κινηθεί νομικά ήδη από το στάδιο της προανάκρισης. Στόχος ειναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια και κυρίως γιατί έγινε η τραγωδία. Να απαντηθεί το ερώτημα ποιος ή ποιοι φταίνε και να αποδοθούν οι ευθύνες.

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Η άμεση νομική ενέργεια που θα γίνει, είναι να δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου, ενώ θα οριστούν και τεχνικοί σύμβουλοι που θα εργάζονται παράλληλα με τους διορισμένους πραγματογνώμονες.  

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα

Όπως αναφέρει η συνήγορος της μητέρας και της αδερφής του χειριστή, ο θάνατος είναι ανθρωποκτονία, γι΄αυτό και μάλιστα την έρευνα την έχει αναλάβει και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. 

«Κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία και η επιλογή μου αυτή δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν προς το παρόν βάσιμες ενδείξεις ότι συντέλεσε ανθρώπινος παράγοντας και όχι βεβαίως ο ανθρώπινος παράγοντας των οδηγών μόνο του ελικοπτέρου. Το παιδί αυτό είναι ένας ήρωας. Ο Άρης είχε χιλιάδες ώρες πτήσης και ήταν ένας ταγμένος το λειτούργημά του άνθρωπ», σχολίασε στο Star η Βάσω Πανταζή.  

Παράλληλα η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθήνας προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για τα αίτια της τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή στον Έλληνα χειριστή και τον Δανό πιλότο. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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