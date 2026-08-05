Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ - Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ο 26χρονος είχε παρουσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια ως παράδειγμα επιτυχημένης ένταξης πρόσφυγα στην Ελλάδα.

Η προσωπική του ιστορία είχε προβληθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC), ενώ αποτέλεσε και θέμα του ντοκιμαντέρ «Game of Life: The Story of Sharif», που προβλήθηκε από ξένα μέσα.

Την ίδια ώρα, νέα δημοσιεύματα της βρετανικής Daily Mail αποκαλύπτουν ότι οι γονείς της Αμερικανίδας συζύγου του δεν είχαν εγκρίνει ποτέ τη σχέση τους, ενώ οι ελληνικές Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας.

Κυψέλη: Η ιστορία του είχε παρουσιαστεί ως παράδειγμα επιβίωσης

Ο 26χρονος γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και, σύμφωνα με όσα είχαν παρουσιαστεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, έχασε μέλη της οικογένειάς του σε επιθέσεις των Ταλιμπάν.

Έφτασε στην Ελλάδα το 2016 ως ασυνόδευτος ανήλικος μέσω Λέσβου, έμαθε αγγλικά, ασπάστηκε τον χριστιανισμό και ασχολήθηκε με την πυγμαχία, κατακτώντας διακρίσεις σε ελληνικά πρωταθλήματα.

Μαζί με τη σύζυγό του ίδρυσαν τη Love Every Nation Athens, διοργανώνοντας δράσεις για πρόσφυγες, διανομές τροφίμων και δωρεάν προπονήσεις πυγμαχίας.

Κυψέλη: Δεν τον ήθελαν οι γονείς της συζύγου του

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η οικογένεια της Αμερικανίδας συζύγου του είχε εκφράσει από την αρχή σοβαρές επιφυλάξεις για τη σχέση της με τον 26χρονο.

Η θεία της γυναίκας δήλωσε χαρακτηριστικά στο βρετανικό μέσο:

«Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, έχω ακούσει μόνο γι’ αυτόν. Μπορώ όμως να σας πω ότι ο αδελφός μου και η κουνιάδα μου δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτούν».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2023, απέκτησε ένα παιδί και ίδρυσε τη χριστιανική μη κερδοσκοπική οργάνωση Love Every Nation Athens, η οποία δραστηριοποιούνταν στην υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών.

Κυψέλη: Πώς γνώρισε τη 38χρονη Βρετανίδα

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν αν ο 26χρονος και η 38χρονη γνωρίστηκαν μέσα από τη δράση τους στον χώρο της υποστήριξης προσφύγων.

Η 38χρονη, με καταγωγή από το Εδιμβούργο, επισκεπτόταν τα τελευταία επτά χρόνια την Ελλάδα, συμμετέχοντας ως εθελόντρια σε δράσεις για πρόσφυγες, αστέγους και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Ρος συνεργαζόταν, επίσης, με χριστιανικές ανθρωπιστικές οργανώσεις και γνώριζε τόσο τον 26χρονο όσο και τη σύζυγό του μέσα από τη δράση τους.

Το βρετανικό δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι το διαμέρισμα όπου διέμενε η 38χρονη στην οδό Ρεθύμνου ανήκε στην οργάνωση και ότι ο 26χρονος και η σύζυγός του φέρονται να διέθεταν κλειδιά.

Κυψέλη: Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τα κίνητρα της δολοφονίας

Αν και αρχικά το επικρατέστερο σενάριο ήταν η ληστεία, πλέον οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της δολοφονίας.

Οι Αρχές εξετάζουν:

εάν ο 26χρονος μπήκε στο διαμέρισμα με αντικλείδι,

εάν το θύμα επέστρεψε και τον βρήκε ήδη μέσα,

τις οικονομικές συναλλαγές και τις αναλήψεις χρημάτων,

τις επικοινωνίες από το κινητό της 38χρονης μετά την εξαφάνισή της,

τον ρόλο της ΜΚΟ με την οποία συνδέονταν τόσο ο κατηγορούμενος όσο και το θύμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Daily Mail, ο 26χρονος είχε αναφέρει στη σύζυγό του ότι είχε έρθει σε σύγκρουση με τη Ρος επειδή εκείνη προσπαθούσε να τον πείσει να ενταχθεί σε μια πιο αυστηρή χριστιανική ομάδα. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί ως κίνητρο της δολοφονίας.

Κυψέλη: Η ιστορία του είχε παρουσιαστεί ως παράδειγμα επιβίωσης

Ο 26χρονος γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και, σύμφωνα με όσα είχαν παρουσιαστεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, έχασε μέλη της οικογένειάς του σε επιθέσεις των Ταλιμπάν.

Έφτασε στην Ελλάδα το 2016 ως ασυνόδευτος ανήλικος μέσω Λέσβου, έμαθε αγγλικά, ασπάστηκε τον χριστιανισμό και ασχολήθηκε με την πυγμαχία, κατακτώντας διακρίσεις σε ελληνικά πρωταθλήματα.

Μαζί με τη σύζυγό του ίδρυσαν τη Love Every Nation Athens, διοργανώνοντας δράσεις για πρόσφυγες, διανομές τροφίμων και δωρεάν προπονήσεις πυγμαχίας.

Κυψέλη: Η κατάθεση της συζύγου του αποδείχθηκε καθοριστική

Καθοριστική για την πορεία της έρευνας αποδείχθηκε η κατάθεση της Αμερικανίδας συζύγου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι τα ξημερώματα της 16ης Ιουλίου διαπίστωσε πως ο σύζυγός της απουσίαζε από το σπίτι. Μέσω εφαρμογής κοινοποίησης τοποθεσίας είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Ελίζαμπεθ Ρος.

Όταν έγινε γνωστός ο εντοπισμός της σορού, εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το βρέφος τους και απευθύνθηκε στις αστυνομικές Αρχές.

Η Daily Mail αναφέρει ακόμη ότι ο 26χρονος φέρεται να της έδωσε 2.550 ευρώ και ένα νέο κινητό τηλέφωνο, όμως εκείνη τα παρέδωσε στην αστυνομία, θεωρώντας ότι ενδέχεται να είχαν αγοραστεί με χρήματα του θύματος.

Κυψέλη: Τι υποστηρίζει ο 26χρονος

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε, μεταφέροντας τη σορό.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της για αναλήψεις περίπου 10.000 ευρώ, ενώ φέρεται να έστελνε μηνύματα από το κινητό της προς συγγενείς και φίλους της, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Κυψέλη: «Έπεσε» η ιστοσελίδα της ΜΚΟ

Μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση, η ιστοσελίδα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Love Every Nation Athens δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Χθες, όσοι επιχειρούσαν να επισκεφθούν το loveeverynationathens.com έβλεπαν το εξής μήνυμα:

«This domain isn't connected to a site.»

Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του 26χρονου και ενώ η υπόθεση συνεχίζει να βρίσκεται στο μικροσκόπιο τόσο των ελληνικών όσο και των διεθνών μέσων ενημέρωσης.