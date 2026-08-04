Ερωτήματα προκύπτουν για το πώς ο 26χρονος Αφγανός έφτασε στην Ελλάδα, πώς απέκτησε άσυλο, «χτίζοντας» τη ζωή του στην Αθήνα, μέχρι την εύρεση της σορού της 38χρονης Σκωτσέζας σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος έφτασε παράτυπα στην Ελλάδα το 2016 από τις τουρκικές ακτές, διασχίζοντας το Αιγαίο με προορισμό τη Λέσβο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, μετά την άφιξή του καταγράφηκε και πέρασε από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας, όπου υπέβαλε αίτημα διεθνούς προστασίας. Οι Ελληνικές Αρχές το ενέκριναν και του χορηγήθηκε καθεστώς ασύλου.

Έτσι, απέκτησε δικαίωμα νόμιμης παραμονής στη χώρα, ελληνικό ΑΦΜ και ταξιδιωτικά έγγραφα. Στην Αθήνα διηύθυνε φιλανθρωπικό ίδρυμα για πρόσφυγες που ζούσαν στην Ελλάδα. Παράλληλα, παρέδιδε δωρεάν μαθήματα πυγμαχίας σε ανήλικους μετανάστες σε χώρο κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε η βαλίτσα, καθώς και ο ίδιος είναι επαγγελματίας πυγμάχος.

Στο φιλανθρωπικό ίδρυμα γνώρισε και την 38χρονη Βρετανίδα, η οποία διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς, οι σχέσεις τους είχαν επιδεινωθεί, καθώς διαφωνούσαν επειδή εκείνη ήταν χριστιανή. Μετά τον εντοπισμό της σορού της άτυχης γυναίκας και τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η σύζυγός του εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το μωρό τους και διέμεινε προσωρινά σε ξενοδοχείο, καθώς άρχισε να υποψιάζεται τον σύζυγό της.

Κυψέλη: Βίντεο με τη διαδρομή της βαλίτσας με τη σορό της 38χρονης

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί ο 26χρονος Αφγανός να κινείται στα Εξάρχεια, κρατώντας μια σακούλα και σέρνοντας τη βαλίτσα μέσα στην οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε τοποθετήσει το πτώμα της γυναίκας. Στη συνέχεια τη μετέφερε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, όπου και την εγκατέλειψε.

Ο 26χρονος υποστηρίζει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο και, φοβούμενος τις συνέπειες, αποφάσισε να κρύψει τη σορό μέσα στη βαλίτσα. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου προσώπου στη μεταφορά ή στην προσπάθεια συγκάλυψης.

Η διαδρομή του καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, με τον ίδιο να διανύει πεζός περίπου δύο χιλιόμετρα στο κέντρο της Αθήνας, πριν φτάσει στο κτίριο της οδού Ευελπίδων, όπου παρέμεινε για λίγα λεπτά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, με τις Αρχές της Σκωτίας να βρίσκονται σε επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές, καθώς η 38χρονη ήταν Βρετανίδα υπήκοος.

Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται και στις κινήσεις της τραπεζικής κάρτας και του κινητού τηλεφώνου της μετά τον θάνατό της.

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