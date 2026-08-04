Κυψέλη: Πώς ο 26χρονος έφτασε στην Ελλάδα - Η ζωή που «έχτισε» στην Αθήνα

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα και τα μαθήματα πυγμαχίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 26χρονος Αφγανός έφτασε παράτυπα στην Ελλάδα το 2016 και απέκτησε άσυλο.
  • Διηύθυνε φιλανθρωπικό ίδρυμα για πρόσφυγες και παρέδιδε δωρεάν μαθήματα πυγμαχίας.
  • Η 38χρονη Σκωτσέζα βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη, με τον 26χρονο να είναι ύποπτος.
  • Υποστηρίζει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή και φοβούμενος τις συνέπειες, την έκρυψε στη βαλίτσα.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται με διεθνές ενδιαφέρον και εξετάζονται οι κινήσεις της γυναίκας μετά τον θάνατό της.

Ερωτήματα προκύπτουν για το πώς ο 26χρονος Αφγανός έφτασε στην Ελλάδα, πώς απέκτησε άσυλο, «χτίζοντας» τη ζωή του στην Αθήνα, μέχρι την εύρεση της σορού της 38χρονης Σκωτσέζας σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Βίντεο: Ο 26χρονος μεταφέρει ατάραχος τη σορό της 38χρονης με τη βαλίτσα

Ο 26χρονος έφτασε παράτυπα στην Ελλάδα το 2016 από τις τουρκικές ακτές, διασχίζοντας το Αιγαίο με προορισμό τη Λέσβο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, μετά την άφιξή του καταγράφηκε και πέρασε από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας, όπου υπέβαλε αίτημα διεθνούς προστασίας. Οι Ελληνικές Αρχές το ενέκριναν και του χορηγήθηκε καθεστώς ασύλου.  

Ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σκωτσέζας στην Κυψέλη

Έτσι, απέκτησε δικαίωμα νόμιμης παραμονής στη χώρα, ελληνικό ΑΦΜ και ταξιδιωτικά έγγραφα. Στην Αθήνα διηύθυνε φιλανθρωπικό ίδρυμα για πρόσφυγες που ζούσαν στην Ελλάδα. Παράλληλα, παρέδιδε δωρεάν μαθήματα πυγμαχίας σε ανήλικους μετανάστες σε χώρο κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε η βαλίτσα, καθώς και ο ίδιος είναι επαγγελματίας πυγμάχος.  

Κυψέλη: Επαγγελματίας πυγμάχος ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης

Στο φιλανθρωπικό ίδρυμα γνώρισε και την 38χρονη Βρετανίδα, η οποία διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τη σύζυγό του.  

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς, οι σχέσεις τους είχαν επιδεινωθεί, καθώς διαφωνούσαν επειδή εκείνη ήταν χριστιανή. Μετά τον εντοπισμό της σορού της άτυχης γυναίκας και τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η σύζυγός του εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το μωρό τους και διέμεινε προσωρινά σε ξενοδοχείο, καθώς άρχισε να υποψιάζεται τον σύζυγό της. 

Κυψέλη: Ποιος είναι ο 26χρονος Αφγανός κατηγορούμενος

Κυψέλη: Βίντεο με τη διαδρομή της βαλίτσας με τη σορό της 38χρονης 

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί ο 26χρονος Αφγανός να κινείται στα Εξάρχεια, κρατώντας μια σακούλα και σέρνοντας τη βαλίτσα μέσα στην οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε τοποθετήσει το πτώμα της γυναίκας. Στη συνέχεια τη μετέφερε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, όπου και την εγκατέλειψε. 

Ο 26χρονος υποστηρίζει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο και, φοβούμενος τις συνέπειες, αποφάσισε να κρύψει τη σορό μέσα στη βαλίτσα. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου προσώπου στη μεταφορά ή στην προσπάθεια συγκάλυψης. 

Η διαδρομή του καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, με τον ίδιο να διανύει πεζός περίπου δύο χιλιόμετρα στο κέντρο της Αθήνας, πριν φτάσει στο κτίριο της οδού Ευελπίδων, όπου παρέμεινε για λίγα λεπτά. 

Kύψελη: Ο 26χρονος μεταφέρει τη βαλίτσα με το πτώμα της 38χρονης Σκωτσέζας

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, με τις Αρχές της Σκωτίας να βρίσκονται σε επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές, καθώς η 38χρονη ήταν Βρετανίδα υπήκοος.  

Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται και στις κινήσεις της τραπεζικής κάρτας και του κινητού τηλεφώνου της μετά τον θάνατό της. 

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