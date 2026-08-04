Μπέττυ Μαγγίρα: Διακοπές στη Σέριφο λίγο πριν την απολαύσουμε στο GNTM!

Απολαμβάνει τα νερά και τη θέα

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Μπέττυ Μαγγίρα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα περνάει διακοπές στη Σέριφο με την οικογένειά της πριν επιστρέψει στο GNTM.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές της στα social media, αποτυπώνοντας στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας.
  • Από τον Σεπτέμβριο, θα είναι μέλος της κριτικής επιτροπής του GNTM, μαζί με άλλους γνωστούς κριτές.
  • Το φετινό καλοκαίρι έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη, καθώς προετοιμάζεται για απαιτητικά γυρίσματα.
  • Η Σέριφος αποτέλεσε χώρο ξεκούρασης και ηρεμίας πριν από την επαγγελματική της επιστροφή.

Τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού στη Σέριφο περνάει η Μπέττυ Μαγγίρα, πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

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Η παρουσιάστρια και ηθοποιός επέλεξε το αγαπημε΄νο νησί των Κυκλάδων για τις διακοπές της, δημοσιεύοντας εικόνες από τη θάλασσα και το τοπίο στα social media, ενώ από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να βρεθεί στο νέο κύκλο του GNTM ως μέλος της κριτικής επιτροπής.

Η Μπέττυ βρίσκεται στη Σέριφο μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Μάζη, και τις δύο κόρες τους, αξιοποιώντας το καλοκαιρινό διάλειμμα για οικογενειακές στιγμές μακριά από το επαγγελματικό της πρόγραμμα. Οι αναρτήσεις της αποτυπώνουν τόσο τη χαλαρή ατμόσφαιρα των διακοπών όσο και εικόνες από τα καταγάλανα νερά του νησιού.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, ποζάρει μέσα στη θάλασσα με λευκό μπικίνι, ενώ σε άλλη φωτογραφία κατέγραψε το ηλιοβασίλεμα στη Σέριφο. Το υλικό από τις διακοπές της δίνει το στίγμα ενός σύντομου καλοκαιρινού διαλείμματος πριν από μια απαιτητική επαγγελματική περίοδο.

Μπέττυ Μαγγίρα: Διακοπές στη Σέριφο λίγο πριν την απολαύσουμε στο GNTM!

Η ανάρτηση της Μπέττυς Μαγγίρα

Οι αναρτήσεις της παρουσιάστριας έγιναν ενώ απολαμβάνει χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα στις Κυκλάδες. Το φετινό καλοκαίρι έχει και ιδιαίτερη σημασία για τη Μπέττυ Μαγγίρα, καθώς προηγείται της επιστροφής της σε τηλεοπτικό ρόλο με αυξημένες απαιτήσεις.

Μπέττυ Μαγγίρα: Διακοπές στη Σέριφο λίγο πριν την απολαύσουμε στο GNTM!

Το νησί φαίνεται πως αποτέλεσε για εκείνη χώρο ξεκούρασης και ηρεμίας πριν από τη νέα σεζόν. Μέσα από τις φωτογραφίες που ανάρτησε, κατέγραψε πανοραμικά σημεία της Σερίφου, τη θάλασσα και προσωπικές στιγμές από τις βουτιές της.

It's official! Νέα κριτής του GNTM η Μπέττυ Μαγγίρα!

GNTM: Ο νέος ρόλος της Μπέττυς Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή

Από τον Σεπτέμβριο, η Μπέττυ Μαγγίρα θα συμμετέχει στην κριτική επιτροπή του νέου κύκλου του GNTM. Στο πλευρό της θα βρίσκονται η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης κι ο Λάκης Γαβαλάς.

Η συμμετοχή της στο δημοφιλές πρόγραμμα του Star, συνδέεται άμεσα με την επιστροφή της στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Το διαθέσιμο υλικό αναφέρει ότι η παρουσιάστρια προετοιμάζεται για απαιτητικά και πολύωρα γυρίσματα του επόμενου κύκλου.

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