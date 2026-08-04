Τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού στη Σέριφο περνάει η Μπέττυ Μαγγίρα, πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός επέλεξε το αγαπημε΄νο νησί των Κυκλάδων για τις διακοπές της, δημοσιεύοντας εικόνες από τη θάλασσα και το τοπίο στα social media, ενώ από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να βρεθεί στο νέο κύκλο του GNTM ως μέλος της κριτικής επιτροπής.

Η Μπέττυ βρίσκεται στη Σέριφο μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Μάζη, και τις δύο κόρες τους, αξιοποιώντας το καλοκαιρινό διάλειμμα για οικογενειακές στιγμές μακριά από το επαγγελματικό της πρόγραμμα. Οι αναρτήσεις της αποτυπώνουν τόσο τη χαλαρή ατμόσφαιρα των διακοπών όσο και εικόνες από τα καταγάλανα νερά του νησιού.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, ποζάρει μέσα στη θάλασσα με λευκό μπικίνι, ενώ σε άλλη φωτογραφία κατέγραψε το ηλιοβασίλεμα στη Σέριφο. Το υλικό από τις διακοπές της δίνει το στίγμα ενός σύντομου καλοκαιρινού διαλείμματος πριν από μια απαιτητική επαγγελματική περίοδο.

Η ανάρτηση της Μπέττυς Μαγγίρα

Οι αναρτήσεις της παρουσιάστριας έγιναν ενώ απολαμβάνει χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα στις Κυκλάδες. Το φετινό καλοκαίρι έχει και ιδιαίτερη σημασία για τη Μπέττυ Μαγγίρα, καθώς προηγείται της επιστροφής της σε τηλεοπτικό ρόλο με αυξημένες απαιτήσεις.

Το νησί φαίνεται πως αποτέλεσε για εκείνη χώρο ξεκούρασης και ηρεμίας πριν από τη νέα σεζόν. Μέσα από τις φωτογραφίες που ανάρτησε, κατέγραψε πανοραμικά σημεία της Σερίφου, τη θάλασσα και προσωπικές στιγμές από τις βουτιές της.

GNTM: Ο νέος ρόλος της Μπέττυς Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή

Από τον Σεπτέμβριο, η Μπέττυ Μαγγίρα θα συμμετέχει στην κριτική επιτροπή του νέου κύκλου του GNTM. Στο πλευρό της θα βρίσκονται η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης κι ο Λάκης Γαβαλάς.

Η συμμετοχή της στο δημοφιλές πρόγραμμα του Star, συνδέεται άμεσα με την επιστροφή της στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Το διαθέσιμο υλικό αναφέρει ότι η παρουσιάστρια προετοιμάζεται για απαιτητικά και πολύωρα γυρίσματα του επόμενου κύκλου.