Volvo Car Hellas: Ανακοίνωσε αλλαγή ηγεσίας

Τη Jovana Jovic θα διαδεχθεί ο Gábor Bodrogai

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 04.08.26, 17:04
Volvo Car Hellas: Ανακοίνωσε αλλαγή ηγεσίας
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Η διευθύνουσα σύμβουλος Jovana Jovic (Γιοβάνα Γιόβιτς) αποχωρεί από τη θέση της μετά από κάτι περισσότερο από δύο χρόνια στον ρόλο της, για να αναλάβει νέα καθήκοντα στη Volvo Cars. Στη διάρκεια της θητείας της στην Ελλάδα, η κυρία Jovic καθοδήγησε την εταιρεία σε μία σημαντική φάση ανάπτυξης, σε στενή συνεργασία με την τοπική ομάδα και το δίκτυο Επίσημων Διανομέων, για την περαιτέρω ενίσχυση της μάρκας και την εδραίωση μίας σταθερής βάσης για το μέλλον.

«Τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Μαζί με την ομάδα μας και τους συνεργάτες, Επίσημους Διανομείς, πραγματοποιήσαμε σημαντικά βήματα για την εταιρεία, ενισχύοντας περαιτέρω το brand της Volvo Cars. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για την αφοσίωση, τον ενθουσιασμό και την υποστήριξη που εισέπραξα σε όλο το διάστημα της παρουσίας μου στην Ελλάδα,» λέει η κυρία Jovic.

Τη Jovana Jovic θα διαδεχθεί ο Gábor Bodrogai (Γκαμπόρ Μποντρογκάι), αναλαμβάνοντας τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην Ελλάδα από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, για να οδηγήσει τη Volvo Car Hellas στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της.«Είμαι χαρούμενος που αναλαμβάνω την ευθύνη της ηγεσίας της Volvo Car Hellas. Ανυπομονώ να γνωρίσω την ελληνική αγορά, την ταλαντούχα ομάδα μας και τους συνεργάτες μας, Επίσημους Διανομείς,» λέει ο κύριος Bodrogai.

Η Volvo Car Hellas ευχαριστεί τη Jovana Jovic για την καθοδήγηση, την αφοσίωση και τη συνεισφορά της στην εταιρεία και της εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα. Η εταιρεία καλωσορίζει τον Gábor Bodrogai στη νέα του θέση.

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