Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο στο Πήλιο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Πρώτη Δημοσίευση: 04.08.26, 13:28

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου σε αγροτοδασική έκταση.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
  • Δημοτικά βυτιοφόρα ύδρευσης συνέδραμαν στην επιχείρηση.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε την κατάσταση μέσω drone με θερμικές και οπτικές κάμερες.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Οριοθετήθηκε η φωτιά  που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου.

Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζού από την 10η ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και τρία αεροσκάφη.

 

 

Συνέδραμαν επίσης δημοτικά βυτιοφόρα ύδρευσης. Σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έκαιγε κοντά στα τελευταία σπίτια του οικισμού.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.

 

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