Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου.
Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζού από την 10η ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και τρία αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 4, 2026
Συνέδραμαν επίσης δημοτικά βυτιοφόρα ύδρευσης. Σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έκαιγε κοντά στα τελευταία σπίτια του οικισμού.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.
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