Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου.

Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζού από την 10η ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και τρία αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 4, 2026

Συνέδραμαν επίσης δημοτικά βυτιοφόρα ύδρευσης. Σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έκαιγε κοντά στα τελευταία σπίτια του οικισμού.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.