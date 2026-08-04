Σε ύφεση είναι αυτή την ώρα η φωτιά στη Δυτική Αττική. Πέντε μέρες μετά από τη μάχη που έδωσαν οι πυροσβέστες με τις φλόγες υπάρχουν μόνο διάσπαρτες μικρές εστίες.

Xωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Δυτική Αττική

Ωστόσο, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης έχουν γίνει στάχτη, σπίτια και περιουσίες έχουν πληγεί, ενώ πολλά ζώα χάθηκαν μέσα στην πύρινη λαίλαπα που εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων των προηγούμενων ημερών.

Η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στο Καλαμάκι Βοιωτίας δοκίμασε σκληρά τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες εργάστηκαν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Πολλά σπίτι έγιναν στάχτη από τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική

Τραγικό κεφάλαιο της μεγάλης επιχείρησης κατάσβεσης ήταν και η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell την Κυριακή, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνδέσμου.

Φωτιά: Τα δύσκολα σημεία στη Λούμπα, τα Βίλια και το Κανδήλι

Παρά το γεγονός ότι η φωτιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε σημεία όπου υπάρχουν καπνογόνα και μικρές εστίες μέσα στις καμένες εκτάσεις.

Τα πιο δύσκολα σημεία εντοπίζονται ανάμεσα στην Ψάθα και τη Λούμπα, στο Κανδήλι Μεγάρων, αλλά και στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος στα Βίλια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για το φόβο αναζωπυρώσεων

Η μεγάλη αναζωπύρωση που σημειώθηκε στη Λούμπα τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στις 06:00 το πρωί της Τρίτης, χάρη στην έντονη προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 06:15, ξεκίνησαν προληπτικές εναέριες ρίψεις νερού από ελικόπτερα τύπου Bell και Ericsson, με στόχο να αντιμετωπιστούν κρυφές εστίες και να αποτραπεί νέα εξάπλωση της φωτιάς στη δύσβατη δασική περιοχή.

Χιλιάδες στρέμματα γης έγιναν στάχτη

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, η πυρκαγιά δε θεωρείται πλήρως σβηστή. Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν μέσα στη μέρα μπορούν να δημιουργήσουν νέες αναζωπυρώσεις.

Αρτοποιός: «Επί 30 ώρες δεν είχαμε εναέρια μέσα»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Επί 30 ώρες δεν είχαμε εναέρια μέσα», ενώ σημείωσε ότι η φωτιά αλλάζει συνεχώς συμπεριφορά.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή καθώς η φωτιά δε θεωρείται εντελώς σβηστή

Ο κ. Αρτοποιός τόνισε πως βασικός στόχος είναι η φωτιά να παραμείνει μέσα στην υπάρχουσα περίμετρο και να μην προκύψουν νέες εστίες.

«Θέλουμε να ελέγξουμε κάθε σπιθαμή της φωτιάς», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως τυχόν νέες κηλιδώσεις στις κορυφογραμμές θα μπορούσαν να δυσκολέψουν σημαντικά την επιχείρηση.

Φωτιά: Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης με εκατοντάδες πυροσβέστες

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συνολικά επιχειρούν 526 πυροσβέστες με 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 141 οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 26 Ρουμάνοι πυροσβέστες με 5 οχήματα και 23 Γάλλοι με 4 οχήματα, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Παράλληλα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα, ενώ λεωφορεία της Πυροσβεστικής και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την περίπτωση που χρειαστεί μετακίνηση πολιτών.

Όλος ο συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Φωτιά: Πάνω από 130.000 στρέμματα οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βοιωτία

Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της Υπηρεσίας Copernicus, βάσει δορυφορικής εικόνας που ελήφθη τη Δευτέρα στις 12:16, η συνολική πληγείσα έκταση από τη φωτιά σε Αττική και Βοιωτία ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα.

Πάνω από 130.000 στρέμματα κάηκαν στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική

Ειδικότερα, η περίμετρος της πυρκαγιάς στη Βοιωτία (Ξηρονομή) φτάνει τα 30.966 στρέμματα, ενώ στην περιοχή Αττικής – Βοιωτίας (Πόρτο Γερμενό) τα 103.619 στρέμματα.

Φωτιά: Τιτάνια μάχη για να σωθεί η Λούμπα

Ιδιαίτερα κρίσιμες ήταν οι ώρες το απόγευμα της Δευτέρας στη Λούμπα, όταν το πύρινο μέτωπο κατέβηκε από την περιοχή της Ψάθας και, με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων, έφτασε κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού.

Πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές δασοπυροσβέστες και κάτοικοι έδωσαν σκληρή μάχη για να ανακόψουν τις φλόγες.

Οι εικόνες ήταν δραματικές, καθώς οι φλόγες ξεπερνούσαν σε ύψος ακόμη και τα 20 μέτρα. Παρ’ όλα αυτά, οι επίγειες δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο και δημιούργησαν γραμμή άμυνας γύρω από τον οικισμό.

Η άφιξη ενισχύσεων από τη Ρουμανία και τη Γαλλία, αλλά και οι συνεχείς ρίψεις από Canadair και ελικόπτερα Erickson, βοήθησαν ώστε η φωτιά να περιοριστεί και να σωθούν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα σπίτια της περιοχής.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή για κάθε πιθανή αναζωπύρωση.