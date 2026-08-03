Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δίχως τέλος ο πύρινος εφιάλτης στη Δυτική Αττική, στην περιοχή Κανδήλι πάνω από τα Μέγαρα, με τις Αρχές να δίνουν «μάχη» από τις πρώτες πρωινές ώρες με τις αναζωπυρώσεις.

Το Star και η Κατερίνα Ρίστα βρέθηκαν στην περιοχή, καταγράφοντας δραματικές εικόνες. Όπως φαίνεται στα πλάνα που παρουσιάστηκαν στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, οι φλόγες λίγο έλειψε να φτάσουν σε εργοστάσιο βιοαερίου και κομποστοποίησης. Ήταν 2 το μεσημέρι, όταν διάσπαρτες εστίες πήραν πολύ γρήγορα ανησυχητικές διαστάσεις.

Με λάστιχα αλλά και κλαδιά στα χέρια, οι εργαζόμενοι του εργοστασίου προσπαθούσαν να σβήσουν τις εστίες που δημιουργήθηκαν γύρω από το εργοστάσιο.

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής, που πρόλαβε τη φωτιά πριν περάσει απέναντι και κατευθυνθεί στη μονάδα παραγωγής.

Φωτιά Δυτική Αττική: Οι δραματικές στιγμές με τις φλόγες να απειλούν φάρμα

Όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, όταν οι φλόγες πλησίασαν απειλητικά τη φάρμα στο Κανδύλι.

Εργαζόμενη προσπαθούσε να βρέξει τα οχήματα της επιχείρησης, ενώ υπάρχουν και ζώα. Η εικόνα είναι πραγματικά τραγική.

Τα ζώα μαζεύτηκαν σε μία γωνία, την ώρα που οι φλόγες περικύκλωναν τη φάρμα. Πυροσβέστες κατάφεραν να ανοίξουν το σημείο και να απεγκλωβίσουν τα ζωντανά.

Η φωτιά που καίει για τέταρτη ημέρα ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής από τον Άγιο Βασίλειο στη Βοιωτία και έφτασε μέχρι τη Δυτική Αττική, καλύπτοντας μία απόσταση 80 χιλιομέτρων.

Κάτοικοι στο Κανδήλι πάνω από τα Μέγαρα έζησαν στιγμές αγωνίας, βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν.

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