Τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον ενός έτους γιο τους περνούν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κι ο Γρηγόρης Μόργκαν, δημοσιεύοντας νέες φωτογραφίες από την παραλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα στιγμιότυπα εμφανίζεται ο μικρός Ιάσονας – Παναγιώτης, ενώ σε μία από τις εικόνες η αθλητικογράφος τον κρατά στην αγκαλιά της.

Η νέα ανάρτηση έγινε τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου και συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «Οι πρώτες μέρες του Αυγούστου».

Οι εικόνες που μοιράστηκε το ζευγάρι δείχνουν οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζει εκείνη με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να κρατά τον γιο της στην παραλία, αλλά κι άλλη εικόνα με τον Γρηγόρη Μόργκαν μαζί με τον μπεμπάκο τους, φορώντας στολή του σέρφινγκ.

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Μόργκαν

Με τον Ιάσονα – Παναγιώτη στην παραλία

Τόσο η Ευρυδίκη Βαλαβάνη όσο και ο Γρηγόρης Μόργκαν επέλεξαν να μοιραστούν στιγμές από τις διακοπές τους μέσω Instagram. Το περιεχόμενο των αναρτήσεων εστιάζει στον γιο τους, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο των περισσότερων φωτογραφιών από την παραλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσιευμάτων, ο Γρηγόρης Μόργκαν συνδύασε και την αγαπημένη του ενασχόληση με το surf με χρόνο δίπλα στον γιο του, σε εικόνες από τις οικογενειακές εξορμήσεις τους.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Ο γάμος και το πρώτο τους παιδί

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στα Χανιά. Τον Ιούλιο του 2025 υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, τον Ιάσονα – Παναγιώτη.

Έναν χρόνο μετά τη γέννησή του, η οικογένεια απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές με στιγμές στην άμμο, βουτιές και κοινό χρόνο στην παραλία, όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media.