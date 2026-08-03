Βαλαβάνη - Μόργκαν: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές με τον γιο τους

Αύγουστος στην Ελλάδα για την όμορφη οικογένεια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.08.26 , 23:00 Αμαλία Κωστοπούλου: Πόσταρε φωτογραφίες μία ημέρα πριν τον γάμο της
03.08.26 , 22:47 Ξάνθη: Οδηγός έσωσε με λαβή Χάιμλιχ άνδρα που πνιγόταν στη μέση του δρόμου
03.08.26 , 22:30 Ρωσία: Drone πέφτει σε παραλία - 7 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά
03.08.26 , 22:29 Ρούλα Κορομηλά για φωτιές: «Βλέπω κάθε χρόνο τις ίδιες τρομακτικές εικόνες»
03.08.26 , 21:55 Βαλαβάνη - Μόργκαν: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές με τον γιο τους
03.08.26 , 21:47 Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο 251 ΓΝΑ το πλήρωμα του 2ου ελικοπτέρου
03.08.26 , 21:40 Φωτιά Δυτική Αττική: Η στιγμή που φλόγες πλησιάζουν εργοστάσιο βιοαερίου
03.08.26 , 21:05 Το «σημείο μηδέν» από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά στη Βοιωτία
03.08.26 , 20:50 Κατερίνα Λιόλιου: Η Panik απαντάει στην ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου
03.08.26 , 20:44 Κυψέλη: «Ο 26χρονος κυκλοφορούσε με τη βαλίτσα αμέριμνος στα Εξάρχεια»
03.08.26 , 20:20 Φωτιά Αττική – Βοιωτία: Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη!
03.08.26 , 20:15 Κατερίνα Καινούργιου: Από την Πάρο στη Μύκονο με την Ξένια & γεμάτη καρδιά!
03.08.26 , 20:06 Φωτιά Δυτική Αττική: Εκκενώνονται σπίτια στις παρυφές των Μεγάρων
03.08.26 , 19:41 Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες 2026
03.08.26 , 19:32 Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα
Νεκρός 32χρονος στον Όλυμπο μετά από βουτιά σε παγωμένα νερά
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Νωρίτερα η πληρωμή στους λογαριασμούς των δικαιούχων
Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 500 ευρώ τον Σεπτέμβριο
Δέσποινα Βανδή: Στην Καβάλα, τόπο καταγωγής της, με τον Βασίλη Μπισμπίκη!
Σοφία Μουτίδου: «Προσπάθησα δύο φορές να βρω άλλη δουλειά για να φύγω»
Άντζελα Δημητρίου: Στο πάρτι γενεθλίων της αγαπημένης της εγγονής
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το φωτογραφικό άλμπουμ των 45ων γενεθλίων του
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν περνούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον γιο τους, Ιάσονα – Παναγιώτη.
  • Δημοσίευσαν νέες φωτογραφίες από την παραλία στα social media, εστιάζοντας στον γιο τους.
  • Οι εικόνες περιλαμβάνουν οικογενειακές στιγμές και δραστηριότητες όπως το surf.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2024 και υποδέχτηκε τον γιο τους τον Ιούλιο του 2025.
  • Απολαμβάνουν χρόνο στην παραλία με βουτιές και στιγμές στην άμμο.

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον ενός έτους γιο τους περνούν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κι ο Γρηγόρης Μόργκαν, δημοσιεύοντας νέες φωτογραφίες από την παραλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα στιγμιότυπα εμφανίζεται ο μικρός Ιάσονας – Παναγιώτης, ενώ σε μία από τις εικόνες η αθλητικογράφος τον κρατά στην αγκαλιά της.

Η νέα ανάρτηση έγινε τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου και συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «Οι πρώτες μέρες του Αυγούστου».

Οι εικόνες που μοιράστηκε το ζευγάρι δείχνουν οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζει εκείνη με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να κρατά τον γιο της στην παραλία, αλλά κι άλλη εικόνα με τον Γρηγόρη Μόργκαν μαζί με τον μπεμπάκο τους, φορώντας στολή του σέρφινγκ.

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Μόργκαν

Με τον Ιάσονα – Παναγιώτη στην παραλία

Τόσο η Ευρυδίκη Βαλαβάνη όσο και ο Γρηγόρης Μόργκαν επέλεξαν να μοιραστούν στιγμές από τις διακοπές τους μέσω Instagram. Το περιεχόμενο των αναρτήσεων εστιάζει στον γιο τους, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο των περισσότερων φωτογραφιών από την παραλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσιευμάτων, ο Γρηγόρης Μόργκαν συνδύασε και την αγαπημένη του ενασχόληση με το surf με χρόνο δίπλα στον γιο του, σε εικόνες από τις οικογενειακές εξορμήσεις τους.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Ο γάμος και το πρώτο τους παιδί

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στα Χανιά. Τον Ιούλιο του 2025 υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, τον Ιάσονα – Παναγιώτη.

Έναν χρόνο μετά τη γέννησή του, η οικογένεια απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές με στιγμές στην άμμο, βουτιές και κοινό χρόνο στην παραλία, όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΡΓΚΑΝ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ
Celebrities & Gossip Νεα
Αμαλία Κωστοπούλου: Πόσταρε φωτογραφίες μία ημέρα πριν τον γάμο της
Ρούλα Κορομηλά
Celebrities & Gossip Νεα
Ρούλα Κορομηλά για φωτιές: «Βλέπω κάθε χρόνο τις ίδιες τρομακτικές εικόνες»
Κατερίνα Λιόλιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Λιόλιου: Η Panik απαντάει στην ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Από την Πάρο στη Μύκονο με την Ξένια & γεμάτη καρδιά!
Μιμή Ντενίση - Μαριτίνα Ντενίση
Celebrities & Gossip Νεα
Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα
Μελίνα Νικολαΐδη
Celebrities & Gossip Νεα
Μελίνα Νικολαΐδη: Καλοκαιρινές πόζες στη Μύκονο με φόντο τη Μικρή Βενετία
Ελένη Τσολάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Τσολάκη: Τα νέα ενσταντανέ από τις διακοπές της στην Αντίπαρο
Σοφία Μουτίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Σοφία Μουτίδου: «Προσπάθησα δύο φορές να βρω άλλη δουλειά για να φύγω»
Σίσσυ Χρηστίδου: Το Γλυκό Με Το Όνομα Της Εκπομπής Της
Celebrities & Gossip Νεα
Χρηστίδου: Οι διακοπές στα Χανιά και το γλυκό με το όνομα της εκπομπής
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top