Ρωσία: Drone πέφτει σε παραλία - 7 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά

Συγκλονιστικό βίντεο από το περιστατικό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επτά άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, σκοτώθηκαν από πτώση ουκρανικού drone σε παραλία της Ρωσίας.
  • Το περιστατικό συνέβη σε πολυσύχναστο θέρετρο στη Γκελεντζίκ της Μαύρης Θάλασσας.
  • Πανικός επικράτησε με εκατοντάδες λουόμενους να τρέχουν για να σωθούν μετά από ισχυρή έκρηξη.
  • Τουλάχιστον 17 τραυματίες νοσηλεύονται, με ορισμένους σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Η Ρωσία καταγγέλλει την επίθεση ως ευθεία κατά αμάχων, ενώ το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει.

Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους, όταν ουκρανικο drone έπεσε σε γεμάτη παραλία της Ρωσίας.

Σκηνές αλλοφροσύνης σημειώθηκαν σε πολυσύχναστη παραλία της νότιας Ρωσίας, όταν drone, συμφωνα με τις ρωσικές αρχές, έπληξε το παραθαλάσσιο θέρετρο Γκελεντζίκ της Μαύρης Θάλασσας.  Εκατοντάδες λουόμενοι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν, καθώς ακολούθησε ισχυρή έκρηξη.

Ρωσία: Drone πέφτει σε παραλία - 7 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά

Ο  κυβερνήτης του Κρασνονταρ ανακοίνωσε τον θάνατο επτά αμάχων, μεταξύ των οποίων κι τρία παιδιά. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 17 τραυματίες νοσηλεύονται, με ορισμένους από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει επίσημα το πλήγμα, επαναλαμβάνοντας πως στο στόχαστρό του βρίσκονται μόνο στρατιωτικές υποδομές. Η Μόσχα, από την πλευρά της, κάνει λόγο για ευθεία επίθεση κατά αμάχων σε ώρα αιχμής.

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