Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους, όταν ουκρανικο drone έπεσε σε γεμάτη παραλία της Ρωσίας.
Σκηνές αλλοφροσύνης σημειώθηκαν σε πολυσύχναστη παραλία της νότιας Ρωσίας, όταν drone, συμφωνα με τις ρωσικές αρχές, έπληξε το παραθαλάσσιο θέρετρο Γκελεντζίκ της Μαύρης Θάλασσας. Εκατοντάδες λουόμενοι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν, καθώς ακολούθησε ισχυρή έκρηξη.
Ο κυβερνήτης του Κρασνονταρ ανακοίνωσε τον θάνατο επτά αμάχων, μεταξύ των οποίων κι τρία παιδιά. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 17 τραυματίες νοσηλεύονται, με ορισμένους από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει επίσημα το πλήγμα, επαναλαμβάνοντας πως στο στόχαστρό του βρίσκονται μόνο στρατιωτικές υποδομές. Η Μόσχα, από την πλευρά της, κάνει λόγο για ευθεία επίθεση κατά αμάχων σε ώρα αιχμής.
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