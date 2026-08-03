Την πιο όμορφη και λαμπερή φάση της ζωής της διανύει η Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία πλέει σε πελάγη ευτυχίας δίπλα στον σύζυγό της, Αμερικανό επιχειρηματία Τζέικ Μέντγουελ.

Δύο μήνες μετά τον παραμυθένιο γάμο τους, η ίδια παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιραζόμενη συχνά με τους ακολούθους της σπάνια στιγμιότυπα τόσο από την ημέρα της τελετής όσο κι από τις τρυφερές στιγμές της νέας τους καθημερινότητας.

Σε μια νέα, ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτησή της, η Αμαλία αποφάσισε να μας γυρίσει πίσω στον χρόνο, αποκαλύπτοντας εικόνες από την παραμονή του γάμου της. Στην πρώτη φωτογραφία κλέβει την παράσταση φορώντας ένα αέρινο λευκό slip φόρεμα με διακριτικές τιράντες, το οποίο ανέδειξε εξαιρετικά το minimal στυλ της και έδεσε αρμονικά με το ειδυλλιακό σκηνικό του ηλιοβασιλέματος. Το bridal look της ολοκληρώθηκε με λαμπερά κοσμήματα, φυσικό μακιγιάζ που τόνιζε τη φρεσκάδα της και χαλαρούς κυματισμούς στα μαλλιά, αποπνέοντας μια αίσθηση καλοκαιρινής αρχοντιάς και φινέτσας.

Η ανάρτηση της Αμαλίας Κωστοπούλου

Η δημοσίευση περιλάμβανε επίσης γλυκά ενσταντανέ με τον σύζυγό της, καθώς και στιγμές γεμάτες χαμόγελα με την οικογένειά της και αγαπημένα πρόσωπα, τις οποίες συνόδευσε με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα λεζάντα «Μία μέρα πριν». Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, οι γονείς της, Πέτρος Κωστόπουλος και Τζένη Μπαλατσινού, εξέφρασαν δημόσια τη συγκίνησή τους αφήνοντας κόκκινες καρδιές στα σχόλια, ενώ εκατοντάδες διαδικτυακοί φίλοι έσπευσαν να αποθεώσουν την εμφάνισή της και να ευχηθούν κάθε ευτυχία στο ζευγάρι.

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι, αφού πραγματοποίησε αρχικά τον πολιτικό του γάμο στο Τέξας των ΗΠΑ, σφράγισε τον έρωτά του και στην Ελλάδα το Σάββατο 30 Μαΐου. Η ανταλλαγή των όρκων και η λαμπερή δεξίωση φιλοξενήθηκαν στο ιστορικό Νέο Κάστρο της Πύλου στη Μεσσηνία, σε ένα παραμυθένιο τοπίο όπου περισσότεροι από 350 καλεσμένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό γιόρτασαν μαζί τους αυτή την ξεχωριστή στιγμή.