Κυψέλη: «Ο 26χρονος κυκλοφορούσε με τη βαλίτσα αμέριμνος στα Εξάρχεια»

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 38χρονης Σκωτσέζας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να σκότωσε τη 38χρονη Σκωτσέζα λόγω θρησκευτικών διαφορών.
  • Αυτόπτης μάρτυρας είδε τον δράστη να κυκλοφορεί με τη βαλίτσα που περιείχε το πτώμα στην περιοχή των Εξαρχείων.
  • Ο δράστης προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές στέλνοντας ψευδή μηνύματα σχετικά με τη δολοφονία.
  • Η σύζυγός του παρείχε κρίσιμες πληροφορίες για τις κινήσεις του τη νύχτα της δολοφονίας.
  • Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή και την έκρυψε για να αποφύγει τις συνέπειες.

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Σκωτσέζας στην Κυψέλη. Οι Αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο Αφγανός σκότωσε την γυναίκα επειδή ήταν χριστιανή. Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο STAR και περιέγραψε τον 26χρονο να κυκλοφορεί, αμέριμνος, με τη βαλίτσα με το πτώμα της άτυχης γυναίκας στα Εξάρχεια. 

Κυψέλη: «Τη σκότωσε για να μην κάνει τη σύντροφό του χριστιανή»

Ένα καρέ από τις κάμερες ασφαλείας ήταν αρκετό για τα στελέχη του Ελληνικού FBI που χειρίζονται την υπόθεση. Σε αυτό, έχει καταγραφεί ο 26χρονος Αφγανός να κινείται αμέριμνος, κρατώντας τη βαλίτσα με το πτώμα. 

Κυψέλη: Οι αναλήψεις από τις κάρτες της 38χρονης «πρόδωσαν» τον δολοφόνο

«Είχε το back pack (σ.σ. τσάντα πλάτης) και κρατούσε μια βαλίτσα και μετά ξαναγύρισε στο σπίτι», περιέγραψε μάρτυρας στο Star και τον Μάνο Σωτηρόπουλο.  

Κυψέλη: «Κυκλοφορούσε με τη βαλίτσα αμέριμνος στα Εξάρχεια»

Κυψέλη: Τα παραπλανητικά μηνύματα του 26χρονου  - Πώς τον εντόπισαν 

Ο φερόμενος δράστης έκανε τα πάντα για να θολώσει τα νερά και να αποσονατολίσει τις Αρχές.   

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, πήρε άλλο νούμερο και έστειλε μηνύματα στους γνωστούς της 38χρονης Σκωτσέζας, στους γονείς, ακόμη και στον εαυτό του και στη γυναίκα του και έγραφε ότι δολοφονήθηκε για θρησκευτικούς λόγους. 

Είμαι τζιχαντιστής και τη σκότωσα γιατί ήταν χριστιανή. 

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η φίλη της Σκωτσέζας είχε σχέση με τον Αφγανό που συνελήφθη, ο οποίος δε συμπαθούσε το θύμα γιατί προσπαθούσε να κάνει τη σύντροφό του χριστιανή. 

Από την ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων προέκυψε ότι στις 19 Ιουλίου το κινητό της 38χρονης εξέπεμψε από κεραία στην Αράχωβα. Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο κατηγορούμενος βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τη σύζυγο και το παιδί τους.  

Πτώμα Βρετανίδας βρέθηκε σε κτίριο στην Κυψέλη

Το σημείο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης, όπου βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό της 38χρονης 

Σημειώνεται ότι την ίδια περίοδο που οι Αρχές ερευνούσαν τις κινήσεις του 26χρονου, μαρτυρία κατοίκου αναφέρει ότι αναζητούσε εργασία στην περιοχή. 

Κυψέλη: Τον «έκαψε» η σύζυγός του   

Η κατάθεση της συζύγου του 26χρονου ήταν εκείνη που έδωσε στους αστυνομικούς κρίσιμα στοιχεία για τις κινήσεις του φερόμενου δράστη τη νύχτα της δολοφονίας.  

Όπως ανέφερε, τη νύχτα της 15ης Ιουλίου ξύπνησε και διαπίστωσε, μέσω της κοινοποιημένης τοποθεσίας του κινητού του, ότι ο σύζυγός της βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διέμενε το θύμα. 

Ο 26χρονος υποστήριξε ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και ότι εξαφάνισε το πτώμα για να μην εμπλακεί στον θάνατό της.   

«Τη βρήκα νεκρή στο μπάνιο, πανικοβλήθηκα και την έβαλα μέσα σε μια βαλίτσα. Φοβήθηκα μήπως μπλέξω», είπε στους αστυνομικούς.  

Στη συνέχεια, τη μετέφερε στο ερειπωμένο κτίριο της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη, όπου έκατσε περίπου 13 λεπτά. Μετά εμφανίστηκε να απομακρύνεται από το σημείο χωρίς τη βαλίτσα και τη σακούλα, κρατώντας μόνο ένα σακίδιο. 

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