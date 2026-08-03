Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef

Δείτε τα λαχταριστά πιάτα που ετοιμάζει

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Wasan, 31 ετών, εργάζεται πλέον σε κατάστημα εστίασης στην Κέρκυρα μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef.
  • Σπούδασε marketing και έχει μεταπτυχιακό στη Βαρκελώνη, αλλά η μαγειρική είναι η κύρια ενασχόλησή της.
  • Δημιουργεί πιάτα με μεξικάνικο αέρα, χρησιμοποιώντας υλικά όπως αβοκάντο και τορτίγες.
  • Ξεχώρισε στο MasterChef για τις σπεσιαλιτέ της με ασιατικές και ανατολίτικες επιρροές.
  • Κέρδισε 1.000€ σε δοκιμασία του MasterChef με πιάτο ψητής σελινόριζας.

Από το Ντουμπάι, στην Κάρπαθο, από εκεί στις κουζίνες του MasterChef και τώρα στην Κέρκυρα! Η 31χρονη Wasan μετά τον διαγωνισμό ξεδιπλώνει το ταλέντο της στη μαγιερική σε κατάστημα εστίασης του Ιονίου.

Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef

Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef


Η σεφ που σπούδασε marketing και έκανε μεταπτυχιακό στη Βαρκελώνη, αλλά την κέρδισε η μαγειρική, μετά τις μαγειρικές εμπειρίες που αποκόμισε μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef 10 από τους καταξιωμένους σεφ, Πάνο Ιωαννίδη, Λεωνίδα Κουτσόπουλο και Σωτήρη Κοντιζά, φτιάχνει τις σπεσιαλιτέ της στην «αρχόντισσα του Ιονίου».

 

Oι τρεις καταξιωμένοι σεφ Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Oι τρεις καταξιωμένοι σεφ Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef

MasterChef - Wasan vs Φίλιπ: Το πιάτο που χάρισε τη νίκη στο Mystery Box

Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες από τον χώρο της εργασίας, δείχνοντας και τα πιάτα της τα οποία και έχουν μεξικάνικο αέρα.

 

 

Πρωταγωνιστές των σπεσιαλιτέ της, το αβοκάντο, οι τορτίγες, οι λαδένιες αλλά και το κρέας.

Ένα από τα πιάτα της Wasan

Ένα από τα πιάτα της Wasan

H παίκτρια του MasterChef 2026 άλλωστε ξεχώρισε  για τα πιάτα της που συνδύαζαν έντονες γεύσεις, ασιατικές και ανατολίτικες επιρροές, καθώς και εξαιρετικές χορτοφαγικές (veggie) δημιουργίες. 

Ένα από τα λαχταριστά πιάτα της Wasan 

Ένα από τα λαχταριστά πιάτα της Wasan 

Η Wasan, μπορεί να μην έφτασε στον τελικό του MasterChef, αλλά βγει νικήτρια σε μία από τις δοκιμασίες, κερδίζοντας 1.000€.. Η σεφ είχε μαγειρέψει τότε ψητή σελινόριζα, σάλτσα μανιταριών και μπαμπά γκανούς. 


 

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