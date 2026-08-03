Δείτε την πρώτη audition της Wasan στο MasterChef

Από το Ντουμπάι, στην Κάρπαθο, από εκεί στις κουζίνες του MasterChef και τώρα στην Κέρκυρα! Η 31χρονη Wasan μετά τον διαγωνισμό ξεδιπλώνει το ταλέντο της στη μαγιερική σε κατάστημα εστίασης του Ιονίου.



Η σεφ που σπούδασε marketing και έκανε μεταπτυχιακό στη Βαρκελώνη, αλλά την κέρδισε η μαγειρική, μετά τις μαγειρικές εμπειρίες που αποκόμισε μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef 10 από τους καταξιωμένους σεφ, Πάνο Ιωαννίδη, Λεωνίδα Κουτσόπουλο και Σωτήρη Κοντιζά, φτιάχνει τις σπεσιαλιτέ της στην «αρχόντισσα του Ιονίου».

Oι τρεις καταξιωμένοι σεφ Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες από τον χώρο της εργασίας, δείχνοντας και τα πιάτα της τα οποία και έχουν μεξικάνικο αέρα.

Πρωταγωνιστές των σπεσιαλιτέ της, το αβοκάντο, οι τορτίγες, οι λαδένιες αλλά και το κρέας.

Ένα από τα πιάτα της Wasan

H παίκτρια του MasterChef 2026 άλλωστε ξεχώρισε για τα πιάτα της που συνδύαζαν έντονες γεύσεις, ασιατικές και ανατολίτικες επιρροές, καθώς και εξαιρετικές χορτοφαγικές (veggie) δημιουργίες.

Ένα από τα λαχταριστά πιάτα της Wasan

Η Wasan, μπορεί να μην έφτασε στον τελικό του MasterChef, αλλά βγει νικήτρια σε μία από τις δοκιμασίες, κερδίζοντας 1.000€.. Η σεφ είχε μαγειρέψει τότε ψητή σελινόριζα, σάλτσα μανιταριών και μπαμπά γκανούς.



