Από τη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, όπου κέρδισε τις εντυπώσεις με την ενέργεια και τη φωνή της, μέχρι την ανακοίνωση της παγκόσμιας περιοδείας της - με στάση και στην Αθήνα! -, η Delta Goodrem διανύει μια από τις πιο συναρπαστικές περιόδους της καριέρας της.

Με το νέο της άλμπουμ «Pure» να ανοίγει ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο και το single της «Hologram» να δίνει τον ρυθμό, η Αυστραλή super star κοιτάζει μπροστά. Και αυτή τη φορά, το βλέμμα της είναι στραμμένο και στην Ελλάδα, όπου θα εμφανιστεί για πρώτη φορά. Η Delta Goodrem μιλά στο Star.gr και τη δημοσιογράφο Αθανασία Βογιάρη για τη Eurovision, τη νέα της μουσική, τον Akyla και την πολυαναμενόμενη συνάντησή της με το ελληνικό κοινό.

Έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες από τη Eurovision. Πώς ήταν αυτό το διάστημα για σένα;

Ήταν ένα πολύ γεμάτο αλλά πραγματικά υπέροχο διάστημα. Είχα την ευκαιρία να κάνω εμφανίσεις στην Ευρώπη και την Αυστραλία, ανακοίνωσα την πρώτη μου παγκόσμια περιοδεία για την επόμενη χρονιά και κυκλοφόρησα ένα ακόμη τραγούδι, το «Hologram». Ήταν εξαιρετικό να ταξιδεύω και να βλέπω όλους τους ανθρώπους από κοντά να τραγουδούν τα τραγούδια μου. Η αγάπη και η υποστήριξη που έχω νιώσει τους τελευταίους μήνες ήταν κάτι το απίστευτο, σχεδόν αδύνατο να περιγραφεί. Ακόμη προσπαθώ να συνειδητοποιήσω όλο αυτό που έχει συμβεί!

Θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας σε για την εμπειρία σου στη Eurovision. Ήταν αυτό που περίμενες; Και τι είναι αυτό που θα θυμάσαι πιο έντονα;

Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που θα μπορούσα να φανταστώ ή να ελπίσω. Περίμενα ότι θα ήταν μια εκπληκτική εμπειρία και αυτό ακριβώς συνέβη. Η παραγωγή, η δουλειά όλων των ανθρώπων της ομάδας, η ακρίβεια και η δημιουργικότητα ήταν πραγματικά πέρα από κάθε φαντασία και αποτέλεσαν μεγάλη πηγή έμπνευσης. Αυτό που θα θυμάμαι είναι η υπέροχη κοινότητα που δημιουργείται γύρω από τη μουσική, την αγάπη και τον ενθουσιασμό μέσα στην αρένα... Από τη στιγμή που πάτησα στη σκηνή, η ενέργεια που υπήρχε στον χώρο δεν περιγράφεται με λόγια. Ήταν πραγματικά κάτι μοναδικό.

Η εμφάνιση της Delta Goodrem στον τελικό της Eurovision 2026 / AP (Martin Meissner)

Ξέρω ότι ο Akylas ήταν ένας από τους αγαπημένους σου συμμετέχοντες. Τι μπορείς να μας πεις για εκείνον και το τραγούδι του «Ferto»;

Τον αγαπώ τον Akyla! Από την πρώτη κιόλας μέρα που γνωριστήκαμε, έφερε μαζί του τόση θετική ενέργεια. Ήταν ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που γνώρισα και μάλιστα χορέψαμε μαζί στη σκηνή στο Όσλο! Είναι από εκείνους τους ανθρώπους που όλοι έλκονται από την παρουσία τους. Ήταν πάντα περιτριγυρισμένος από κόσμο, θαυμαστές που τον επευφημούν και αγαπημένους φίλους. Το «Ferto» είναι hit και, μάλιστα, ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα από τη φετινή Eurovision. Δεν υπήρξε ούτε μία μέρα στην πορεία μας στη Eurovision που να μην είχε κολλήσει στο μυαλό μου!

Μόλις κυκλοφόρησε το ολοκαίνουργιο τραγούδι σου «Hologram» και συνεχίζει αυτή τη νέα εποχή για σένα, μετά το «Eclipse»! Είναι μια νέα μουσική κατεύθυνση αυτή για σένα;

Όλα αποτελούν μέρος του νέου άλμπουμ και αυτού του νέου κεφαλαίου. Μου αρέσει να λέω ότι το «Hologram» μοιάζει λίγο με μια στιγμή γεμάτη κομφετί, μια γιορτή μετά το δυναμικό τραγούδι και τα φωνητικά εντυπωσιακά περάσματα του «Eclipse». Το «Hologram» είναι διασκεδαστικό, λίγο παιχνιδιάρικο και σέξι, με μια ενέργεια του τύπου «το αφήνω πίσω μου και προχωράω». Υπάρχουν πολλά ακόμη που έρχονται από τον νέο δίσκο.

Περιμένουμε επίσης το ολοκληρωμένο άλμπουμ σου «Pure». Πώς θα το περιέγραφες;

Ανυπομονώ να μοιραστώ το «Pure» με όλους σας. Είναι ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε με πολλή αγάπη και νιώθω υπέροχα που αυτή η δουλειά έχει πλέον ολοκληρωθεί. Το «Pure» αφορά το να είσαι πραγματικά ο εαυτός σου, απαλλαγμένος από κάθε εξωτερικό θόρυβο, και να είσαι πιστός στον τρόπο ζωής σου, στο πάθος σου και στην ψυχή σου. Το άλμπουμ περιλαμβάνει κομμάτια που μπορείς να τραγουδήσεις, δυνατές μπαλάντες, αλλά και πολλά συναισθηματικά pop τραγούδια, με κλασικές πινελιές στο πιάνο και στιγμές που σε ανεβάζουν! Ανυπομονώ να αφήσω αυτά τα τραγούδια να αγκαλιάσουν τις ζωές όλων μέσα από τις δικές τους ιστορίες.

Η παγκόσμια περιοδεία σου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με πολλές στάσεις σε μεγάλες πόλεις και συναυλίες που έχουν γίνει sold out. Ήταν κάτι που ήθελες να κάνεις μετά τη Eurovision, για να έρθεις πιο κοντά με τους θαυμαστές σου; Πώς το βιώνεις;

Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη όταν ανακοίνωσα την παγκόσμια περιοδεία PURE! Νιώθω πολύ τυχερή που θα έχω την ευκαιρία να κάνω κι άλλες συναυλίες σε λίγους μήνες, σε εμβληματικούς χώρους αλλά και σε μέρη όπου δεν έχω εμφανιστεί ποτέ ξανά. Ένα από αυτά είναι η Αθήνα! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι επιτέλους θα εμφανιστώ στην Ελλάδα. Ήταν σημαντικό για μένα να κάνω tour μετά τη Eurovision και να μοιραστώ τη μουσική μου με τον κόσμο. Τον περασμένο μήνα έδωσα μερικές υπέροχες συναυλίες σε όλη την Ευρώπη, σε ένα πιο μικρό και συναισθηματικό στήσιμο. Το 2027, όμως, έρχεται μια πραγματικά μεγάλη περιοδεία!

Η Delta Goodrem στο flag parade του τελικού της Eurovision 2026 / AP (Martin Meissner)

Μέσα από τις αναρτήσεις σου στα social media, έχουμε δει παγκόσμιους superstars, όπως ο Sam Smith και ο Robbie Williams, να σε συναντούν στην ευρωπαϊκή σου περιοδεία. Πώς προέκυψε αυτό;

Η Eurovision ήταν μια τόσο μεγάλη περιπέτεια, με τόσες πολλές εκδηλώσεις, συναντήσεις και εμφανίσεις, τόσο πριν όσο και μετά τον μεγάλο τελικό. Γνώρισα καταπληκτικούς καλλιτέχνες και θρύλους της Eurovision σε pre-parties σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στη Βιέννη. Στη συνέχεια ταξίδεψα και έδωσα κι άλλες συναυλίες. Ο Sam Smith βρισκόταν στο φεστιβάλ Mighty Hoopla, όπου έκανα μια εμφάνιση - έκπληξη στο Λονδίνο – ήταν πολύ ευγενικός και ήρθε να με χαιρετήσει στα backstage! Με τον Robbie Williams έχουμε εμφανιστεί μαζί σε τεράστιες σκηνές και είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια. Ήμασταν και οι δύο μέρος ενός ξεχωριστού show στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, μαζί με τη Lulu και άλλους αγαπημένους φίλους, όπως ο Gary Barlow και ο Boy George. Ο Robbie και ο Gary έχουν επίσης συμμετάσχει στα χριστουγεννιάτικα specials μου και έχουμε εμφανιστεί μαζί στο pre-match entertainment του AFL Grand Final πριν από μερικά χρόνια.

Και τέλος, όπως ήδη μας είπες, πρόκειται να επισκεφθείς την Ελλάδα του χρόνου, στις 18 Μαρτίου για μια live εμφάνιση. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις στους Έλληνες fans σου;

Είμαι πραγματικά παραπάνω από ενθουσιασμένη που θα έρθω και επιτέλους θα εμφανιστώ στην Ελλάδα! Η αγάπη και η υποστήριξή σας σε όλη τη διάρκεια της Eurovision, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια, με συγκίνησαν βαθιά. Είτε γνωρίσατε τη μουσική μου μέσα από το άλμπουμ «Innocent Eyes» και τραγούδια όπως το «Lost Without You», είτε ήρθατε πιο πρόσφατα κοντά μου μέσα από το «Eclipse», ανυπομονώ να δώσω μια ξεχωριστή παράσταση για όλους εσάς. Σας ευχαριστώ που κρατάτε τη μουσική μου μέσα στις καρδιές σας και που περιμένατε τόσο υπομονετικά. Θα περάσουμε υπέροχα!