Οι περίπου 8.469 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου που είχαν δει την παροχή τους να μειώνεται μετά την πρώτη τριετία θα λάβουν αυξήσεις με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, οι οποίες πιστώνονται στο τέλος Αυγούστου. Η νέα ρύθμιση καταργεί την περικοπή από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς όμως να προβλέπει αυτόματη επιστροφή των ποσών που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
Για αρκετούς δικαιούχους, η μηνιαία διαφορά μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 500 ευρώ, καθώς η σύνταξη χηρείας επανέρχεται στο αρχικό ποσοστό του 70%.
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