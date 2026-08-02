Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 500 ευρώ τον Σεπτέμβριο

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Αυξήσεις σε 8.500 συντάξεις χηρείας (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύξηση συντάξεων χηρείας για 8.469 δικαιούχους του Δημοσίου από Σεπτέμβριο.
  • Καταργείται η περικοπή της σύνταξης από 70% σε 35%.
  • Η νέα ρύθμιση δεν προβλέπει επιστροφή των χαμένων ποσών.
  • Η μηνιαία διαφορά μπορεί να φτάσει έως 500 ευρώ.
  • Οι αυξήσεις θα πιστωθούν στο τέλος Αυγούστου.

Οι περίπου 8.469 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου που είχαν δει την παροχή τους να μειώνεται μετά την πρώτη τριετία θα λάβουν αυξήσεις με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, οι οποίες πιστώνονται στο τέλος Αυγούστου. Η νέα ρύθμιση καταργεί την περικοπή από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς όμως να προβλέπει αυτόματη επιστροφή των ποσών που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Για αρκετούς δικαιούχους, η μηνιαία διαφορά μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 500 ευρώ, καθώς η σύνταξη χηρείας επανέρχεται στο αρχικό ποσοστό του 70%.

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