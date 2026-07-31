Η Κατερίνα Στικούδη είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και δραστήριες παρουσίες στην ελληνική σόουμπιζ. Τραγουδίστρια, παρουσιάστρια και πετυχημένο μοντέλο, καταφέρνει πάντα να κλέβει τις εντυπώσεις με τη λαμπερή της παρουσία και την εκρηκτική της ενέργεια στη σκηνή. Ωστόσο, πίσω από τα φώτα, ο πιο ουσιαστικός ρόλος της ζωής της είναι αυτός της μητέρας.

Πριν από λίγες ώρες, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα αποφάσισε να αφιερώσει ένα ολόκληρο απόγευμα στους απόλυτους πρωταγωνιστές της καρδιάς της: τους δύο μικρούς της γιους, Βύρωνα και Νικόλα.

Αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και το πιεστικό πρόγραμμα της καθημερινότητας, η Κατερίνα οργάνωσε μια υπέροχη, απλή εξόρμηση στη γειτονική παιδική χαρά, μετατρέποντας μια συνηθισμένη μέρα σε μια αξέχαστη οικογενειακή ανάμνηση.

Με σύμμαχο τον ηλιόλουστο καιρό, η τραγουδίστρια ετοίμασε ένα αυτοσχέδιο πικ νικ στο γρασίδι, κάτω από τη σκιά των δέντρων. Εξοπλισμένη με ένα καρό τραπεζομάντιλο, σπιτικά σνακ, φρέσκα φρούτα και δροσερούς χυμούς, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ζεστασιά. Τα χαμόγελα και τα ασταμάτητα παιχνίδια των παιδιών γέμισαν τον χώρο, ενώ η ίδια, φορώντας ένα άνετο αθλητικό outfit και χωρίς ίχνος μακιγιάζ, απόλαυσε τις στιγμές με τα αγοράκια της.

Λογικά το όλο σκηνικό κατέγραφε με το κινητό του, ο σύζυγός της, γνωστός μουσικός Βαγγέλης Σερίφης.

Παλιότερη ανάρτηση της Κατερίνας από τη βάφτιση του Νίκου

Η Κατερίνα Στικούδη δε σταμάτησε να παίζει μαζί τους, να κατεβαίνει στις τσουλήθρες, να τους κάνει κούνια και να καταγράφει αυθόρμητα στιγμιότυπα.

Μοιράζοντας μερικές από αυτές τις γλυκές στιγμές στο προφίλ της στο Instagram, η παρουσιάστρια απέσπασε χιλιάδες θετικά σχόλια και καρδιές από τους ακολούθους της. Οι χιλιάδες followers της την αποθέωσαν για την αμεσότητα και την ειλικρίνειά της, καθώς δε διστάζει να τσαλακωθεί και να δείξει την καθημερινή, γήινη πλευρά της.