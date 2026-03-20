Στικούδη για Σερίφη: «Εγώ τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο & τον θέλω»

«Αν δεν υπήρχε, δε θα είχα όλη αυτή την αγάπη που παίρνω από τα αγόρια μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.03.26 , 17:08 Τα Κακά Παιδιά: Η παιδική ταινία σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star
20.03.26 , 16:27 Συνελήφθη οδηγός σχολικού που έκανε ναρκωτικά λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών
20.03.26 , 16:15 Γιατί οι online πλατφόρμες ανθίζουν τους χειμερινούς μήνες
20.03.26 , 16:10 Δεύτερη ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη
20.03.26 , 16:07 Oλυμπιακός: Τιμωρία για Φουρνιέ και Μπαρτζώκα
20.03.26 , 16:05 Στικούδη για Σερίφη: «Εγώ τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο & τον θέλω»
20.03.26 , 16:03 Πέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών
20.03.26 , 15:50 Ακτοπλοϊκά: Φόβος για αύξηση των τιμών ενόψει Πάσχα, λόγω πολέμου
20.03.26 , 15:35 Βρετανία: Zευγάρι Μεγαριτών πήρε... «Όσκαρ γεύσης» για το κεμπάπ του!
20.03.26 , 15:32 The nice guys: Η ταινία είναι διαθέσιμη on demand έως και τις 6/4
20.03.26 , 15:26 Μαριάνα Κατσιμίχα: Ο γιος του Χατζιδάκι ζήτησε να αλλάξει τίτλο το τραγούδι
20.03.26 , 15:20 Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
20.03.26 , 15:12 Το «It’s a Sin» των Pet Shop Boys και στο θέατρο
20.03.26 , 15:08 Ελένη Βουλγαράκη: Το elegant σαλόνι του νέου της σπιτιού στην Πορτογαλία
20.03.26 , 15:04 Σύντροφος καθηγήτριας Θεσσαλονίκη: «Έβλεπα στα μάτια της τον τρόμο»
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Πέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών
Ο Γλάρος του Τσέχωφ: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
Συνατσάκη: Περιπέτεια υγείας με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια
Μεσσαροπούλου: «Ο Ant1 θέλει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές στις 10:00»
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Λάππου
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Κατερίνας Στικούδη στην εκπομπή Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Στικούδη μίλησε για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη, μετά από 16 χρόνια γάμου.
  • Αποκάλυψε ότι είναι ερωτευμένη μαζί του και ότι οι διαφωνίες τους είναι καλλιτεχνικής φύσεως.
  • Έχει αρχίσει να μαγειρεύει και της αρέσει, ενώ ο Σερίφης είναι εξαιρετικός σεφ.
  • Οι γιοι τους, Βύρωνας και Νίκος, είναι 4 και 2 ετών αντίστοιχα και η Στικούδη συμμετέχει ενεργά στη ζωή τους.
  • Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι τον ερωτεύεται όλο και περισσότερο και ότι θέλει να παραμείνουν μαζί.

Για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη, μετά από 16 χρόνια κοινής ζωής, αλλά και τους δύο γιους τους, μίλησε η Κατερίνα Στικούδη. Αποκάλυψε δε, ότι έχει μπει στην κουζίνα και της αρέσει πολύ και πως είναι ερωτευμένη με τον άντρα της. 

Κατερίνα Στικούδη - Βαγγέλης Σερίφης: Γιορτάζουν 7 χρόνια έγγαμου βίου

«Δε συμφωνούμε σε όλα, το έχουμε πει αυτό. Δε συμφωνούμε σε όλα, απλά εμείς συμφωνούμε ότι διαφωνούμε και πάμε παρακάτω. Οι διαφωνίες μας είναι καλλιτεχνικής φύσεως, αλλά έχουμε κοινά στοιχεία γι’ αυτό και συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια. Στο σπίτι δεν έχουμε τέτοιες διαφωνίες και είναι πολύ χαρούμενος, φαντάζομαι, που έχω μπει και στην κουζίνα, κάτι που δεν το περίμενε ποτέ να συμβεί», αποκάλυψε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια της εκπομπής Ευ ζην στην ΕΡΤ, καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Το πιο παράξενο από όλα δεν είναι ότι μπήκα στην κουζίνα, αλλά ότι μου αρέσει κιόλας», συμπλήρωσε κι εξήγησε πως μέχρι τώρα ο Βαγγέλης Σερίφης είχε αναλάβει το μαγείρεμα στο σπίτι, καθώς η μαγειρική είναι κάτι που του αρέσει πολύ.

Κατερίνα Στικούδη- Βαγγέλης Σερίφης, τον Απρίλιο του 2025/  NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Κατερίνα Στικούδη- Βαγγέλης Σερίφης, τον Απρίλιο του 2025/  NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Ο Σερίφης είναι καταπληκτικός σεφ, τα κάνει όλα, αλλά κάποια στιγμή κι εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη ότι θέλω να φροντίσω τα παιδιά μου να ετοιμάσω τα σνακ τους, να πάνε στο σχολείο. Πρέπει να υπάρξει κι ένα κίνητρο, μια αφορμή από τη στιγμή που ήταν ένα κομμάτι που το είχε αναλάβει ο Βαγγέλης. Εγώ δε θα πω ότι επαναπαύτηκα, αλλά αφού το κάνει καλά και του αρέσει. Ο καθένας στο σπιτικό μας θέλουμε να είναι χαρούμενος. Δεν ήθελα να λέω τι θα φάνε τα παιδιά αύριο, ήθελα εγώ να τα ετοιμάσω και μετά όταν ακούς και την ατάκα “μανούλα, αν το κάνεις εσύ θα το φάω”, εκεί τελειώνει η υπόθεση», είπε.

Οι γιοι του ζευγαριού, Βύρωνας και Νίκος, είναι τώρα τεσσάρων και δύο ετών, αντίστοιχα. 

«Όσο μεγαλώνουν επικοινωνείς καλύτερα, μπορείς να κάνεις περισσότερες δραστηριότητες. Επειδή εμένα μου αρέσει και πάρα πολύ να παίζω, να τρέχω στα πάρκα, να παίζω ποδόσφαιρο, μπάσκετ είμαι πολύ ενεργή καθώς αγαπώ και τον αθλητισμό, είμαι δίπλα τους ακούραστη και όταν κουράζομαι τους το λέω, τους το επικοινωνώ», συμπλήρωσε. 

Παραδέχτηκε ακόμη πως και οι δύο γονείς ασχολούνται πολύ με τα παιδιά τους, ενώ σε ερώτηση για το αν σκέφτονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, αποκάλυψε: 

«Μην του δίνεις ιδέες. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είμαι καλά. Δύο αγόρια, είμαστε πολύ καλά. Βέβαια και πριν δεν έκανα άλλα πλάνα και πολλαπλασιαστήκαμε, αλλά…  Στη Θεσσαλονίκη, είχαμε πάει για μια δουλειά και γυρίσαμε περισσότεροι. Και είναι υπέροχος ο μικρός και ο μεγάλος φυσικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, νιώθω πολύ καλά», αποκάλυψε.

Κατερίνα Στικούδη: «Έχω τρία μωρά σπίτι και το μεγάλο είναι το πιο δύσκολο»

Τέλος, όσον αφορά στη σχέση του ζευγαριού, ανέφερε πως «εγώ τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο, γιατί όταν βλέπω αυτές τις φατσούλες που μου έχει δώσει, διογκώνονται τα συναισθήματά μου, δηλαδή έχω τρία ίδια. Εντάξει, το δεύτερο δεν είναι και τόσο ίδιο. Είμαι λίγο παραπάνω εγώ. Έχω τρία ίδια Σεριφάκια. Οπότε όλη αυτή η αγάπη που παίρνω από τα αγόρια μου, αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, εγώ δε θα την είχα» Σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα, αν έχει φύγει το ερωτικό κομμάτι, η τραγουδίστρια απάντησε «Εγώ τον θέλω».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ
 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΕΡΙΦΗΣ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΓΙΟΙ
 |
ΣΧΕΣΗ
 |
ΓΑΜΟΣ
 |
ΕΡΩΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top