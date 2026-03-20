Στικούδη για Σερίφη: «Εγώ τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο & τον θέλω»

Για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη, μετά από 16 χρόνια κοινής ζωής, αλλά και τους δύο γιους τους, μίλησε η Κατερίνα Στικούδη. Αποκάλυψε δε, ότι έχει μπει στην κουζίνα και της αρέσει πολύ και πως είναι ερωτευμένη με τον άντρα της.

«Δε συμφωνούμε σε όλα, το έχουμε πει αυτό. Δε συμφωνούμε σε όλα, απλά εμείς συμφωνούμε ότι διαφωνούμε και πάμε παρακάτω. Οι διαφωνίες μας είναι καλλιτεχνικής φύσεως, αλλά έχουμε κοινά στοιχεία γι’ αυτό και συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια. Στο σπίτι δεν έχουμε τέτοιες διαφωνίες και είναι πολύ χαρούμενος, φαντάζομαι, που έχω μπει και στην κουζίνα, κάτι που δεν το περίμενε ποτέ να συμβεί», αποκάλυψε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια της εκπομπής Ευ ζην στην ΕΡΤ, καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Το πιο παράξενο από όλα δεν είναι ότι μπήκα στην κουζίνα, αλλά ότι μου αρέσει κιόλας», συμπλήρωσε κι εξήγησε πως μέχρι τώρα ο Βαγγέλης Σερίφης είχε αναλάβει το μαγείρεμα στο σπίτι, καθώς η μαγειρική είναι κάτι που του αρέσει πολύ.

Κατερίνα Στικούδη- Βαγγέλης Σερίφης, τον Απρίλιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Ο Σερίφης είναι καταπληκτικός σεφ, τα κάνει όλα, αλλά κάποια στιγμή κι εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη ότι θέλω να φροντίσω τα παιδιά μου να ετοιμάσω τα σνακ τους, να πάνε στο σχολείο. Πρέπει να υπάρξει κι ένα κίνητρο, μια αφορμή από τη στιγμή που ήταν ένα κομμάτι που το είχε αναλάβει ο Βαγγέλης. Εγώ δε θα πω ότι επαναπαύτηκα, αλλά αφού το κάνει καλά και του αρέσει. Ο καθένας στο σπιτικό μας θέλουμε να είναι χαρούμενος. Δεν ήθελα να λέω τι θα φάνε τα παιδιά αύριο, ήθελα εγώ να τα ετοιμάσω και μετά όταν ακούς και την ατάκα “μανούλα, αν το κάνεις εσύ θα το φάω”, εκεί τελειώνει η υπόθεση», είπε.

Οι γιοι του ζευγαριού, Βύρωνας και Νίκος, είναι τώρα τεσσάρων και δύο ετών, αντίστοιχα.

«Όσο μεγαλώνουν επικοινωνείς καλύτερα, μπορείς να κάνεις περισσότερες δραστηριότητες. Επειδή εμένα μου αρέσει και πάρα πολύ να παίζω, να τρέχω στα πάρκα, να παίζω ποδόσφαιρο, μπάσκετ είμαι πολύ ενεργή καθώς αγαπώ και τον αθλητισμό, είμαι δίπλα τους ακούραστη και όταν κουράζομαι τους το λέω, τους το επικοινωνώ», συμπλήρωσε.

Παραδέχτηκε ακόμη πως και οι δύο γονείς ασχολούνται πολύ με τα παιδιά τους, ενώ σε ερώτηση για το αν σκέφτονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, αποκάλυψε:

«Μην του δίνεις ιδέες. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είμαι καλά. Δύο αγόρια, είμαστε πολύ καλά. Βέβαια και πριν δεν έκανα άλλα πλάνα και πολλαπλασιαστήκαμε, αλλά… Στη Θεσσαλονίκη, είχαμε πάει για μια δουλειά και γυρίσαμε περισσότεροι. Και είναι υπέροχος ο μικρός και ο μεγάλος φυσικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, νιώθω πολύ καλά», αποκάλυψε.

Τέλος, όσον αφορά στη σχέση του ζευγαριού, ανέφερε πως «εγώ τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο, γιατί όταν βλέπω αυτές τις φατσούλες που μου έχει δώσει, διογκώνονται τα συναισθήματά μου, δηλαδή έχω τρία ίδια. Εντάξει, το δεύτερο δεν είναι και τόσο ίδιο. Είμαι λίγο παραπάνω εγώ. Έχω τρία ίδια Σεριφάκια. Οπότε όλη αυτή η αγάπη που παίρνω από τα αγόρια μου, αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, εγώ δε θα την είχα» Σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα, αν έχει φύγει το ερωτικό κομμάτι, η τραγουδίστρια απάντησε «Εγώ τον θέλω».