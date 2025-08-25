Κατερίνα Στικούδη - Βαγγέλης Σερίφης: Γιορτάζουν 7 χρόνια έγγαμου βίου

Η Κατερίνα Στικούδη γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου 7 χρόνια γάμου με τον Βαγγέλη Σερίφη.

Το ζευγάρι, αν και ήταν μαζί από το 2009, επισημοποίησε τη σχέση του το 2018 στο Μορφάτι Θεσπρωτίας, τόπο καταγωγής του γαμπρού, ενώ η τελετή είχε γίνει σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Η τραγουδίστρια πόσταρε στον λογαριασμό της στο μία φωτογραφία από το δικό της «πάρτυ αγάπης», όπως αποκαλεί τον γάμο, συνοδεύοντας την τρυφερή της ανάρτηση με ένα δημόσιο «σ' αγαπώ» στον σύζυγό της.

«Ότι ονειρεύτηκα , κάθε συναίσθημα .. θα ναι πάντοτε μαζί μου είναι η γεύση της ζωής μου ..

Σαν σήμερα κάναμε το πάρτυ αγάπης ( έτσι λέω το γάμο ) στο Μορφατι Θεσπρωτίας.. Ήρθαν φίλοι , συνεργάτες ,συγγενείς περάσαμε τόσο ωραία .. Χρόνια μας πολλά .. Σ αγαπώ», έγραψε η Κατερίνα Στικούδη.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Στικούδη

Η Κατερινα Στικούδη κι ο Βαγγέλης Σερίφης παραμένουν αγαπημένοι κι ερωτευμένοι δείχοντας να μην τους «αγγίζει» η φθορά του χρόνου. Με αγάπη, σεβασμό και κατανόηση ο ένας για τον άλλον, έχουν δημιουργήσει έναν πολύ δυνατό δεσμό που αντέχει στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Ωστόσο, το μεγαλύτερό τους επίτευγμα είναι τα δύο αγγελούδια που απέκτησαν μαζί, τον Βύρωνα (γενν. 17 Οκτωβρίου 2021) και τον Νικόλα (γενν. 14 Φεβρουαρίου 2024).