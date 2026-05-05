«Θυμάμαι τα παγωμένα βλέμματα» - Η κατάθεση της μητέρας της Μυρτώς

«Ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς πιστεύει ότι η κόρη της έπεσε θύμα εκμετάλλευσης από επιτήδειους.
  • Η Μυρτώ είχε περιορισμένο κοινωνικό κύκλο και διακριτική σχέση με νεαρό, κρυφή από τον αυστηρό πατέρα της.
  • Την τελευταία τους επικοινωνία, η Μυρτώ ανέφερε ότι βρισκόταν έξω με άλλο πρόσωπο, χωρίς να ανησυχήσει τη μητέρα της.
  • Η μητέρα ενημερώθηκε για την κατάσταση της Μυρτώς από νοσηλεύτρια και ένιωσε ότι κάτι κακό είχε συμβεί.
  • Η Μυρτώ βρέθηκε νεκρή, με τη μητέρα της να θυμάται τα παγωμένα βλέμματα των γιατρών κατά την ενημέρωσή της.

Την πεποίθηση ότι η κόρη της έπεσε θύμα επιτήδειων που ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν, εξέφρασε η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς που πέθανε στην Κεφαλονιά

Στην κατάθεσή της, που παρουσίασε το Πρωινό του ΑΝΤ1, είπε πως η Μυρτώ ήταν ένα ήσυχο και καλοσυνάτο κορίτσι, αφοσιωμένο στις σπουδές του, με περιορισμένο κοινωνικό κύκλο, που περνούσε τον χρόνο της κυρίως με την οικογένειά της. 

Σύμφωνα με την ίδια, τον τελευταίο μήνα πριν χάσει τη ζωή της είχε ξεκινήσει μια διακριτική σχέση με έναν νεαρό, κρυφά από τον πατέρα της, ο οποίος ήταν αρκετά αυστηρός. Το μοιραίο βράδυ που έχασε τη ζωή της, η μητέρα της ήξερε ότι θα έβγαινε για μια απλή βόλτα μαζί του, χωρίς να υποψιάζεται ότι μπορεί να γίνει κάτι κακό. 

«Τον τελευταίο μήνα πέτυχα δύο φορές την Μυρτώ στο σπίτι, που μιλούσε με βιντεοκλήση με τον… Μπήκα στο δωμάτιο της να δω με ποιον μιλάει. Φορούσε κουκούλα. Μου έκαναν εντύπωση τα χείλη του και τα μάτια του που ήταν βαμμένα και μου εξήγησε η Μυρτώ ότι είναι αγόρι και ντύνεται γυναίκα. Δεν έδωσα σημασία. Είχα απεριόριστη εμπιστοσύνη στην Μυρτώ. Δεν είχαμε μυστικά μεταξύ μας», είπε.

Τελευταία τους επικοινωνία ήταν τα ξημερώματα, όταν η μητέρα της έστειλε μήνυμα για να την εκφράσει την αγάπη της. Η Μυρτώ της έγραψε ότι βρισκόταν έξω και ότι είχε κλείσει ένα δωμάτιο με άλλο πρόσωπο, κάτι που δεν ανησύχησε τη μητέρα της. Λίγα λεπτά αργότερα αντάλλαξαν τις τελευταίες τους κουβέντες, χωρίς καμία ένδειξη κινδύνου.

Όπως είπε η μητέρα της Μυρτώς, πιθανόν η κόρη της να βρέθηκε σε ευάλωτη θέση ή να παρασύρθηκε, ενώ ξεκαθάρισε πως η 19χρονη δεν είχε καμία σχέση με ουσίες ή επικίνδυνες συμπεριφορές. 

Το πρωί της επόμενης μέρας ειδοποιήθηκε από το νοσοκομείο να πάει από εκεί επειγόντως. 

«Το πρωί της 14-04-2026 είχα φύγει λίγο νωρίτερα από την εργασία μου και βρισκόμουν στο σπίτι. Εκείνη την ώρα μου τηλεφώνησε η κυρία Ν.Δ., η οποία είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Αργοστολίου και ήταν τότε η υπεύθυνη βάρδιας. Μου είπε με αυστηρό ύφος ότι δεν μπορεί να μου πει από το τηλέφωνο το λόγο του τηλεφωνήματος και να πάω από το νοσοκομείο να μου πει από κοντά. Εγώ σκέφτηκα μήπως είχε συμβεί κάτι στο περιστατικό που φρόντιζα τη νύχτα και τη ρώτησα αν είχε συμβεί κάτι στην κυρία Σ. κι εκείνη μου επανέλαβε ότι δεν μπορεί να μου πει από το τηλέφωνο, μάλιστα με ξανακάλεσε μετά από τρία λεπτά και μου είπε να πάω γρήγορα στο νοσοκομείο», είπε η μητέρα της Μυρτώς και πρόσθεσε:

«Εγώ ντύθηκα όπως όπως και πήγα γρήγορα στο νοσοκομείο. Όταν με ενημέρωσαν ότι δεν είχε συμβεί κάτι με την κυρία Σ., αμέσως πήγε το μυαλό μου στο παιδί μου, γιατί ο σύζυγός μου ήταν στο σπίτι. Είδα παγωμένα βλέμματα και σαν να με λυπόντουσαν και κατάλαβα ότι κάτι είχε συμβεί στο παιδί μου, αλλά δεν φαντάστηκα ότι είχε φύγει από τη ζωή. Πριν μου πουν οτιδήποτε, μου έδωσαν ηρεμιστικά χάπια και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είπα στον γιατρό τον κύριο Δ. και την κυρία Λ. να κάνουν κάτι για να σώσουν το παιδί μου, να πάρουν τη δική μου καρδιά να την δώσουν σε εκείνη. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έτρεξα αμέσως στο παιδί μου, θυμάμαι τα παγωμένα βλέμματα των γιατρών και ότι μου είπαν δυστυχώς, αλλά εγώ δεν ήθελα να πιστέψω ότι το παιδί μου είχε φύγει από τη ζωή».

