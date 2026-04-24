Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για το θρίλερ με τη Μυρτώ και τον 66χρονο άνδρα με τον οποίο συνομιλούσε το άτυχο κορίτσι, έφερε στο φως το Star. Όσο οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ο άντρας-μυστήριο από την Πρέβεζα που έδωσε χρήματα στη 19χρονη, καταγγέλλεται για άλλη υπόθεση απάτης από τρίτο πρόσωπο, το οποίο μιλά αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και την Άννα Σταματιάδου.

Στην εικόνα φαίνεται ο 66χρονος που φέρεται να έδωσε τα 220 ευρώ στη Μυρτώ και να έκανε βιντεοκλήσεις μαζί της τη μοιραία νύχτα. Ο άνδρας από την Πρέβεζα, που ζει στην Αθήνα, σύμφωνα με τις καταθέσεις, γνώρισε το άτυχο κορίτσι μέσω του 23χρονου κατηγορούμενου. Στο παρελθόν εργαζόταν ως λογιστής στο Αγρίνιο. Όταν αποφάσισε να τα παρατήσει, όπως καταγγέλλεται από παλιό πελάτη του, ξεκίνησαν τα προβλήματα.

«Ο 66χρονος είχε ιδρύσει εταιρίας - φαντάσματα εις βάρος μου»

Ο καταγγέλλων λέει: «Είχε εν αγνοία μου ιδρύσει περισσότερες εταιρείες στο όνομά μου, χρησιμοποιώντας παράνομα τους κλειδάριθμούς μου στην εφορία. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τους γνώριζε, αφού στο παρελθόν παρακολουθούσε μια δική μου εταιρεία που δεν έχει καμία σχέση με τις εν λόγω εταιρείες-φαντάσματα. Έχω υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά, φέρομαι να ευθύνομαι για τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικούς οργανισμούς».

Ο δικηγόρος του καταγγέλλοντα, Νίκος Πετρίδης λέει: «Αυτές οι εταιρείες δημιούργησαν χρέη πάνω από 1 εκατ. ευρώ. Προβήκαμε σε μηνύσεις σε βάρος του υπαίτιου και οποιουδήποτε τυχόν συνεργού του, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν συνεργοί στην υπόθεση, και ζητήσαμε από τις εισαγγελικές αρχές να ασκηθούν διώξεις εις βάρος τους».

Όταν ο καταγγέλλων κατάλαβε ότι ο 66χρονος άνδρας-μυστήριο της Κεφαλονιάς είναι ο πρώην λογιστής του που τον έχει μηνύσει, θορυβήθηκε.

Κεφαλονιά: Τι είπε στις Αρχές ο 23χρονος φίλος της για τον 66χρονο

«Είχα συναντήσει τον 66χρονο στην Αθήνα. Μια μέρα μου είπε η Μυρτώ αν ξέρω κάποιον να της γνωρίσω, να τον έχει σαν “χορηγό”. Της είπα ότι ξέρω κάποιον και έτσι την έβαλα στην ομαδική συνομιλία με τον 66χρονο», υποστήριξε ο 23χρονος κατηγορούμενος.

Επικοινωνήσαμε με τον 66χρονο, ωστόσο δεν θέλησε να τοποθετηθεί. Η ανακρίτρια πάντως καλεί νέους μάρτυρες. Θα ανοίξουν κάμερες, κινητά. Η οικογένεια της Μυρτώς επιμένει να βλέπει κύκλωμα.