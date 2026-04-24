Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ

Ποιος και γιατί καταγγέλλει τον πρώην λογιστή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.04.26 , 23:27 Αποθέωση για τη Δέσποινα Βανδή: «8500 φιλιά στον καθένα σας!»
24.04.26 , 22:55 Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
24.04.26 , 22:53 Euroleague: Έμαθε αντίπαλο στα playoffs ο Ολυμπιακός
24.04.26 , 22:41 Πετρούπολη: Θαρραλέα Ιδιοκτήτρια Μίνι Μάρκετ Πάλεψε Με Ληστή
24.04.26 , 22:37 Ιωάννα Τούνη: «Τα πρωινά μας...Με το μικρό μου αντράκι»
24.04.26 , 22:05 Στο Star ο Έλληνας καπετάνιος του πρώτου πλοίου που πέρασε τo Ορμούζ
24.04.26 , 21:49 Μακρόν: Αν η Τουρκία απειλήσει την Ελλάδα, θα είμαστε εδώ!
24.04.26 , 21:18 APON: Το εντυπωσιακό music video με γνωστό ηθοποιό σε ρόλο - έκπληξη!
24.04.26 , 21:18 Κλήρωση Eurojackpot 24/4: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 36.000.000 ευρώ
24.04.26 , 21:15 Δώρα Χρυσικού: «Είχα πει ότι δεν θα κάνω την επέμβαση, αλλά τη διαθήκη μου»
24.04.26 , 21:14 Ατύχημα για τη Δανάη Παππά - Με νάρθηκα και πατερίτσες η ηθοποιός
24.04.26 , 20:41 Νέα εξέλιξη: Στο Πακιστάν απεσταλμένοι ΗΠΑ για συνάντηση με ΥΠΕΞ Ιράν!
24.04.26 , 20:39 Άγιος Δημήτριος: Τι ισχυρίστηκε ο 20χρονος - «Κρατούσα το μαχαίρι από φόβο»
24.04.26 , 20:04 «Στάζει μέλι» ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ελλάδα - Η δήλωση Μητσοτάκη
24.04.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Δημήτρης έλυσε τον γρίφο σπάζοντας το χρονόμετρο
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Baby boom! Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Ελίζαμπεθ Ελέτσι
Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας»
MasterChef: Βαρύ το κλίμα στην αποψινή αποχώρηση - «Είναι πολύ δύσκολο»
Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»
Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (24/4/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα στοιχεία για τη Μυρτώ και τον 66χρονο άνδρα που της έδωσε 220 ευρώ τη μοιραία νύχτα.
  • Ο άνδρας από την Πρέβεζα, πρώην λογιστής, κατηγορείται για απάτη και έχει ιδρύσει εταιρείες-φαντάσματα.
  • Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι υπέστη οικονομική ζημιά άνω του 1 εκατ. ευρώ λόγω των ενεργειών του 66χρονου.
  • Ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς δήλωσε ότι την γνώρισε στον 66χρονο ως πιθανό χορηγό.
  • Η οικογένεια της Μυρτώς υποψιάζεται κύκλωμα και ζητά περαιτέρω έρευνες.

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για το θρίλερ με τη Μυρτώ και τον 66χρονο άνδρα με τον οποίο συνομιλούσε το άτυχο κορίτσι, έφερε στο φως το Star. Όσο οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ο άντρας-μυστήριο από την Πρέβεζα που έδωσε χρήματα στη 19χρονη, καταγγέλλεται για άλλη υπόθεση απάτης από τρίτο πρόσωπο, το οποίο μιλά αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και την Άννα Σταματιάδου.

Στην εικόνα φαίνεται ο 66χρονος που φέρεται να έδωσε τα 220 ευρώ στη Μυρτώ και να έκανε βιντεοκλήσεις μαζί της τη μοιραία νύχτα. Ο άνδρας από την Πρέβεζα, που ζει στην Αθήνα, σύμφωνα με τις καταθέσεις, γνώρισε το άτυχο κορίτσι μέσω του 23χρονου κατηγορούμενου. Στο παρελθόν εργαζόταν ως λογιστής στο Αγρίνιο. Όταν αποφάσισε να τα παρατήσει, όπως καταγγέλλεται από παλιό πελάτη του, ξεκίνησαν τα προβλήματα.

Κεφαλονιά: «Φταίει η γυναίκα μου, που την άφησε να πάει στο δωμάτιο»

«Ο 66χρονος είχε ιδρύσει εταιρίας - φαντάσματα εις βάρος μου»

Ο καταγγέλλων λέει: «Είχε εν αγνοία μου ιδρύσει περισσότερες εταιρείες στο όνομά μου, χρησιμοποιώντας παράνομα τους κλειδάριθμούς μου στην εφορία. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τους γνώριζε, αφού στο παρελθόν παρακολουθούσε μια δική μου εταιρεία που δεν έχει καμία σχέση με τις εν λόγω εταιρείες-φαντάσματα. Έχω υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά, φέρομαι να ευθύνομαι για τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικούς οργανισμούς».

Ο δικηγόρος του καταγγέλλοντα, Νίκος Πετρίδης λέει: «Αυτές οι εταιρείες δημιούργησαν χρέη πάνω από 1 εκατ. ευρώ. Προβήκαμε σε μηνύσεις σε βάρος του υπαίτιου και οποιουδήποτε τυχόν συνεργού του, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν συνεργοί στην υπόθεση, και ζητήσαμε από τις εισαγγελικές αρχές να ασκηθούν διώξεις εις βάρος τους».

Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας: «Δε θα μου το ξανακάνεις αυτό στην εκπομπή»

Όταν ο καταγγέλλων κατάλαβε ότι ο 66χρονος άνδρας-μυστήριο της Κεφαλονιάς είναι ο πρώην λογιστής του που τον έχει μηνύσει, θορυβήθηκε.

«Είχα συναντήσει τον 66χρονο στην Αθήνα. Μια μέρα μου είπε η Μυρτώ αν ξέρω κάποιον να της γνωρίσω, να τον έχει σαν “χορηγό”. Της είπα ότι ξέρω κάποιον και έτσι την έβαλα στην ομαδική συνομιλία με τον 66χρονο», υποστήριξε ο 23χρονος κατηγορούμενος. 

«Τσακώθηκαν κι η Μυρτώ κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη της»

Επικοινωνήσαμε με τον 66χρονο, ωστόσο δεν θέλησε να τοποθετηθεί. Η ανακρίτρια πάντως καλεί νέους μάρτυρες. Θα ανοίξουν κάμερες, κινητά. Η οικογένεια της Μυρτώς επιμένει να βλέπει κύκλωμα.

Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 |
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΜΥΡΤΩ


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top