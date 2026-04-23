Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας: «Δε θα μου το ξανακάνεις αυτό στην εκπομπή»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Σταύρο Μπαλάσκα, κατά τη συζήτηση στην εκπομπή Το Πρωινό για τα νεότερα στοιχεία γύρω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Στη διάρκεια της κουβέντας για τις συνθήκες της υπόθεσης, ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε τα έως τώρα δεδομένα και αναφέρθηκε στις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές. Ο Σταύρος Μπαλάσκας σχολίασε τα όσα ακούστηκαν από τον Τάσο Τεργιάκη, λέγοντας «Συγγνώμη ρε Τάσο. Αυτό αλήθεια δεν το έχω ξανακούσει. Προκαταβολή για τσόντα είναι η πρώτη φορά που ακούω». Η συγκεκριμένη φράση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του παρουσιαστή.

«Σε παρακαλώ πολύ, Σταύρο…» είπε αρχικά και στη συνέχεια ανέβασε τον τόνο λέγοντας «Δε θα μου το ξανακάνεις στην εκπομπή αυτό». Χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι και πρόσθεσε «Εδώ πρέπει να σεβαστείς ότι υπάρχει ένα νεκρό κορίτσι, πρέπει ακόμα και η φρασεολογία να είναι ανάλογη», είπε σε έντονο ύφος.

Ακολούθησε διάλογος στον οποίο ο Σταύρος Μπαλάσκας είπε «Το έχεις ξανακούσει αυτό; Γιατί μου βάζεις χέρι;». Ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε «Θέλω να είσαι στη φρασεολογία προσαρμοσμένος στη σοβαρότητα ενός θέματος που έχει έναν νεκρό άνθρωπο, νέο άνθρωπο». Ο Σταύρος Μπαλάσκας συνέχισε «Δε μιλάμε για τον νεκρό άνθρωπο, μιλάμε για την ανωμαλία ενός άλλου ανθρώπου».

Η ένταση κλιμακώθηκε ξανά όταν η συζήτηση επανήλθε σε όσα έχουν γίνει γνωστά για τις κινήσεις και τις σχέσεις των προσώπων που εμπλέκονται. Ο παρουσιαστής ανέφερε «Δυστυχώς, η Μυρτώ είχε περάσει στη απέναντι μεριά. Δυστυχώς, δε γνώριζαν οι γονείς, χαμπάρι δεν είχαν πάρει. Κι εγώ έχω μία απορία τώρα, συγγνώμη που το λέω. Τους είχε βάλει λέει και τους τέσσερις και τον Αλβανό και τον αρσιβαρίστα και τη Μυρτώ και την τρανσέξουαλ, μόνο με 220 ευρώ την καθάρισε;».

Στη συνέχεια η κουβέντα στράφηκε στις πληροφορίες για τις επαφές των προσώπων. Ο Γιώργος Λιάγκας είπε «Μιλάμε για την ιστορία αυτή εδώ, μαθαίνουμε ότι δεν ήταν ένα τυχαίο ραντεβού. Εδώ κανονίσανε να πάνε διακοπές το καλοκαίρι. Εδώ ο υπερσεξουαλικός 66χρονος, χώρισε, είχε δύο παιδιά. Είχε βαρεθεί να πηγαίνει με την 40χρονη τρανς, βαρέθηκε να κάνει ό,τι κάνει, λέει κάντε εσείς ερωτικές πράξεις, φέρτε και τον Αλβανό, φέρτε και τον αρσιβαρίστα». Ο Σταύρος Μπαλάσκας σχολίασε «Δεν ξέρουμε αν είναι όλα 100% αλήθεια». Ο παρουσιαστής απάντησε «Αυτό θες να μου πεις και εσύ; Ότι αυτή είναι η αφρόκρεμα της κοινωνίας μας; Και έχεις φορέσει και το εθνόσημο; Άσε μας ρε Μπαλάσκα τώρα! Σε παρακαλώ πολύ τώρα, να καταλαβαίνει η κοινωνία κάποια πράγματα, πώς να έχουμε τα παιδιά μας κοντά για να γλιτώσουμε τέτοια πράγματα!».

Στο τέλος της συζήτησης, ο Σταύρος Μπαλάσκας σημείωσε «Το θέμα εδώ δεν είναι ο 66χρονος, είναι η Olivia που είναι στο κελί, την έχουν στη μπούκα, την έχουν στην 5η πτέρυγα, μόνη της κιόλας. Είναι μόνη της το ξέρεις; Δεν έχει παρέα». Ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε «Δε θα κοιμηθώ το βράδυ. Η Olivia λέει ότι δεν την εξέδωσε, ότι την βρήκε έτοιμη».