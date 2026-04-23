«Αν φορέσεις κολάν που διαγράφει τα πάντα, τέλος η σχέση»- Ποιος το δήλωσε;

Μία δήλωση που θα συζητηθεί έκανε ο Γιώργος Λάγιος στο podcast της Ελίνας Παπίλα.

Ο ψυχοθεραπευτής και καθηγητής ψυχοσεξουαλικής υγείας ανέφερε πως στις σχέσεις του είναι κτητικός και ζηλιάρης αλλά και πως έχει γι’ αυτόν μεγάλη σημασία το «τι φοράει η σύντροφός του» είτε βγαίνουν παρέα είτε μόνη της

«Είμαι της ισότητας αλλά είμαι των ρόλων. Το να είμαστε δηλαδή σε σχέση και εσύ να βάλεις κολάν που να διαγράφει τα πάντα δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσω μαζί σου. Θέλω να υπάρχει σεβασμός. Είμαι κτητικός και ζηλιάρης. Αν πας με τις φίλες σου μία εβδομάδα στη Μύκονο θα έχουμε θέμα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λάγιος.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Λάγιος έκανε δηλώσεις που προκάλεσαν έντονη συζήτηση καθώς πριν από λίγους μήνες είχε χαρακτηρίσει τον γάμο «βασανιστήριο» αναφέροντας χαρακτηριστικά πως λυπάται όσους παντρεύονται.

«Τον έχω σκεφτεί, είναι τραγικός. Τους λυπάμαι τους ανθρώπους που παντρεύονται γιατί δεν το κάνεις για εσένα, το κάνεις για να ικανοποιήσεις τους γονείς σου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πιστεύει ότι ο θεσμός του γάμου βγάζει κάποιο νόημα, εκτός από το πάρτι. Στατιστικά λένε ότι όποιος παντρεύεται, το 70% χωρίζει, οπότε ποιο το νόημα; Θα μπορούσα να βρίσκομαι σε κάποιο πάνελ, αν τυχόν σταματήσουν να φοβούνται τι θα βγει απ’ το στόμα μου» τόνισε χαρακτηριστικά σε παλαιότερες δηλώσεις του στο Breakfast@Star.

