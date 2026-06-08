Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

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Ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης για την αγορά smartphone τίθεται σε εφαρμογή με στόχο τη διευκόλυνση ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες. Η δράση προβλέπει επιδότηση για την απόκτηση έξυπνων κινητών τηλεφώνων ειδικών προδιαγραφών, μειώνοντας σημαντικά το κόστος αγοράς για τους δικαιούχους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ψηφιακής προσβασιμότητας και της μείωσης του ψηφιακού αποκλεισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να αξιοποιούν σύγχρονες υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.

Ποιοι μπορούν να πάρουν το voucher

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και ανήκουν σε κατηγορίες που χρήζουν ενισχυμένης ψηφιακής υποστήριξης. Το μέτρο αφορά κυρίως πολίτες με αναπηρία άνω του 67%, οι οποίοι χρειάζονται εξειδικευμένες συσκευές προκειμένου να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και στις ψηφιακές εφαρμογές της καθημερινότητας.

Η επιλεξιμότητα θα επιβεβαιώνεται μέσω των αρμόδιων μητρώων και ηλεκτρονικών συστημάτων του Δημοσίου, με στόχο τη γρήγορη και αυτοματοποιημένη διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων. Παράλληλα, η ταυτοποίηση των δικαιούχων θα γίνεται ψηφιακά, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες.

Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης

Το voucher καλύπτει μέρος του κόστους αγοράς smartphone ειδικών προδιαγραφών, με το ανώτατο ποσό ενίσχυσης να φτάνει έως και τα 70 ευρώ ανά συσκευή. Η επιδότηση εφαρμόζεται κατά την αγορά μέσω συνεργαζόμενων παρόχων και επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στόχος είναι οι δικαιούχοι να αποκτήσουν μια σύγχρονη συσκευή με χαμηλότερο οικονομικό βάρος, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές επικοινωνίας, ηλεκτρονικές συναλλαγές και ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου χωρίς περιορισμούς.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

Η υλοποίηση του μέτρου αναμένεται να προχωρήσει μέσω των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διάθεση των επιδοτούμενων συσκευών στους δικαιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης, τις διαθέσιμες συσκευές και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσα από τις σχετικές ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων και των εταιρειών τηλεπικοινωνιών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι πολίτες που θεωρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας και την έναρξη των αιτήσεων. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει την ψηφιακή ένταξη και να διευκολύνει την καθημερινότητα χιλιάδων δικαιούχων, προσφέροντας πρόσβαση σε τεχνολογικά εργαλεία που θεωρούνται πλέον απαραίτητα για την επικοινωνία, την εργασία και την εξυπηρέτηση από δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες.

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