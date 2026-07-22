Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Όπως συνήθως, η πληρωμή των συντάξεων του Αυγούστου 2026 θα γίνει σε δύο δόσεις, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στους λογαρισμούς των δικαιούχων από το προηγούμενο βράδυ.
Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις για τον Αύγουστο θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου και την Πέμπτη 30 Ιουλίου.
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Σε δύο ημερομηνίες οι πληρωμές
Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις στους δικαιούχους των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, καθώς και στους νέους συνταξιούχους που υπάγονται στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.
Συγκεκριμένα θα πληρωθούν επικουρικές και κύριες συντάξεις:
- ΟΑΕΕ
- ΟΓΑ
- ΕΤΑΑ
- Νέοι συνταξιούχοι από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά (ν. 4387/2016)
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 θα πληρωθούν:
- ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- ΝΑΤ
- Δημόσιο
- Ταμεία Τραπεζών
- ΟΤΕ
- ΔΕΗ
- ΕΤΑΤ
- ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
- Ταμεία μισθωτών του e-ΕΦΚΑ
- επικουρικές και προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος