Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pixabay
Συντάξεις Αυγούστου: Νωρίτερα οι πληρωμές / MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συντάξεις Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν σε δύο δόσεις: 28 και 30 Ιουλίου.
  • Την 28 Ιουλίου θα πληρωθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών και νέων συνταξιούχων από 1/1/2017.
  • Την 30 Ιουλίου θα καταβληθούν οι συντάξεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, Δημόσιου και άλλων Ταμείων.
  • Οι πληρωμές θα είναι διαθέσιμες στους λογαριασμούς από το προηγούμενο βράδυ.
  • Συμπεριλαμβάνονται επικουρικές και προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Όπως συνήθως, η πληρωμή των συντάξεων του Αυγούστου 2026 θα γίνει σε δύο δόσεις, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στους λογαρισμούς των δικαιούχων από το προηγούμενο βράδυ. 

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις για τον Αύγουστο θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου και την Πέμπτη 30 Ιουλίου.  

Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Σε δύο ημερομηνίες οι πληρωμές

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις στους δικαιούχους των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, καθώς και στους νέους συνταξιούχους που υπάγονται στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. 

Συγκεκριμένα θα πληρωθούν επικουρικές και κύριες συντάξεις: 

  • ΟΑΕΕ 
  • ΟΓΑ 
  • ΕΤΑΑ 
  • Νέοι συνταξιούχοι από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά (ν. 4387/2016) 

Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 θα πληρωθούν: 

  • ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
  • ΝΑΤ 
  • Δημόσιο 
  • Ταμεία Τραπεζών 
  • ΟΤΕ 
  • ΔΕΗ 
  • ΕΤΑΤ 
  • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
  • Ταμεία μισθωτών του e-ΕΦΚΑ 
  • επικουρικές και προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος
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