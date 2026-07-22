Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Όπως συνήθως, η πληρωμή των συντάξεων του Αυγούστου 2026 θα γίνει σε δύο δόσεις, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στους λογαρισμούς των δικαιούχων από το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις για τον Αύγουστο θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου και την Πέμπτη 30 Ιουλίου.

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Σε δύο ημερομηνίες οι πληρωμές

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις στους δικαιούχους των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, καθώς και στους νέους συνταξιούχους που υπάγονται στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα θα πληρωθούν επικουρικές και κύριες συντάξεις:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Νέοι συνταξιούχοι από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά (ν. 4387/2016)

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 θα πληρωθούν:

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΝΑΤ

Δημόσιο

Ταμεία Τραπεζών

ΟΤΕ

ΔΕΗ

ΕΤΑΤ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Ταμεία μισθωτών του e-ΕΦΚΑ

επικουρικές και προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος