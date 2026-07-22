Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά για διαρροή φυσικού αερίου από βενζινάδικο στην Ομηρίδου Σκυλίτση.
Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκαν σχολεία
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ., που προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό της περιοχής για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.
Συγκεκριμένα κλειστές είναι η οδός Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη και η οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου.
Πορταριά: Συναγερμός για διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία γλυκών
Επιπλέον, εκτροπές κυκλοφορίας έχουν επιβληθεί από την Τροχαία ακόμη στις οδούς Δεληγιώργη και Πύλης και Πύλης και Γεννάδιου.
Το πρατήριο είναι κλειστό και πραγματοποιείται έλεγχος.
Παράλληλα, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση δέκα πολυκατοικιών, ώστε να προστατευθούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η αποκατάσταση της διαρροής από τα αρμόδια συνεργεία.
Τέλος διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο - Κηφισιά, αλλά και η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο της Γραμμής 7 του Τραμ. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.