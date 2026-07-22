Συναγερμός στον Πειραιά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο

Εκκενώνονται πολυκατοικίες προληπτικά - Διακοπή κυκλοφορίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στον Πειραιά λόγω διαρροής φυσικού αερίου από βενζινάδικο στην Ομηρίδου Σκυλίτση.
  • 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. έχουν σπεύσει στο σημείο, με διακοπή κυκλοφορίας και αποκλεισμό περιοχής.
  • Κλειστές οι οδοί Ομηρίδου Σκυλίτση και 34ου Συντάγματος Πεζικού, με εκτροπές κυκλοφορίας σε άλλες οδούς.
  • Προληπτική εκκένωση 10 πολυκατοικιών για την ασφάλεια των κατοίκων μέχρι την αποκατάσταση της διαρροής.
  • Διακοπή λειτουργίας του σταθμού «Πειραιάς» στη Γραμμή 1 του Μετρό και περιορισμοί στη Γραμμή 7 του Τραμ.

Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά για διαρροή φυσικού αερίου από βενζινάδικο στην Ομηρίδου Σκυλίτση.

Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκαν σχολεία

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ., που προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό της περιοχής για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Λόγω της διαρροής αερίου έχουν κλείσει οι οδοί Ομηρίδου Σκυλίτση και 34ου Συντάγματος Πεζικού - Eurokinissi

Λόγω της διαρροής αερίου έχουν κλείσει οι οδοί Ομηρίδου Σκυλίτση και 34ου Συντάγματος Πεζικού - Eurokinissi

Συγκεκριμένα κλειστές είναι η οδός Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη και η οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου.

Πορταριά: Συναγερμός για διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία γλυκών

Επιπλέον, εκτροπές κυκλοφορίας έχουν επιβληθεί από την Τροχαία ακόμη στις οδούς Δεληγιώργη και Πύλης και Πύλης και Γεννάδιου.

Το πρατήριο είναι κλειστό και πραγματοποιείται έλεγχος.

Συναγερμός στον Πειραιά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο

Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη διαρροή φυσικού αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά - Eurokinissi

Παράλληλα, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση δέκα πολυκατοικιών, ώστε να προστατευθούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η αποκατάσταση της διαρροής από τα αρμόδια συνεργεία.

Εκκενώθηκαν προληπτικά και πολυκατοικίες στον Πειραιά λόγω της διαρροής αερίου σε βενζινάδικο - Eurokinissi

Εκκενώθηκαν προληπτικά και πολυκατοικίες στον Πειραιά λόγω της διαρροής αερίου σε βενζινάδικο - Eurokinissi

Τραγωδία στην Εύβοια: Δύο νεκροί από διαρροή υγραερίου

Τέλος διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο - Κηφισιά, αλλά και η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο της Γραμμής 7 του Τραμ. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.

 

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