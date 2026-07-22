Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά για διαρροή φυσικού αερίου από βενζινάδικο στην Ομηρίδου Σκυλίτση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ., που προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό της περιοχής για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Λόγω της διαρροής αερίου έχουν κλείσει οι οδοί Ομηρίδου Σκυλίτση και 34ου Συντάγματος Πεζικού - Eurokinissi

Συγκεκριμένα κλειστές είναι η οδός Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη και η οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου.

Επιπλέον, εκτροπές κυκλοφορίας έχουν επιβληθεί από την Τροχαία ακόμη στις οδούς Δεληγιώργη και Πύλης και Πύλης και Γεννάδιου.

Το πρατήριο είναι κλειστό και πραγματοποιείται έλεγχος.

Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη διαρροή φυσικού αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά - Eurokinissi

Παράλληλα, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση δέκα πολυκατοικιών, ώστε να προστατευθούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η αποκατάσταση της διαρροής από τα αρμόδια συνεργεία.

Εκκενώθηκαν προληπτικά και πολυκατοικίες στον Πειραιά λόγω της διαρροής αερίου σε βενζινάδικο - Eurokinissi

Τέλος διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο - Κηφισιά, αλλά και η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο της Γραμμής 7 του Τραμ. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.