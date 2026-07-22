Η πιο δύσκολη μέρα θα είναι σήμερα, Τετάρτη, του 72 ωρών καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που θα αγγίξουν τους 43 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, δημιουργούν ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» που έχει εκτοξεύσει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στην κατηγορία 5 για τρεις περιφέρειες, ανάμεσά τους και η Αττική.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε χθες η ΕΜΥ, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τις μέγιστες τιμές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολή Πελοπόννησο.

Πιο αναλυτικά:

Στη Θεσσαλία η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

τους και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους

Σε ισχύ είναι και σήμερα τα έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής.

Το μέτρο αφορά εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

Η αναστολή ισχύει ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησης και καλύπτει και τους εργαζόμενους μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Για τις επιχειρήσεις delivery προβλέπεται διακοπή των διανομών με δίκυκλα, ενώ επιτρέπεται η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα και η μεταφορά τους με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό.

Από την εφαρμογή του μέτρου εξαιρούνται κρίσιμες κοινωνικές υποδομές, όπως οι υπηρεσίες υγείας, η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση, οι αεροπορικές μεταφορές και το handling, καθώς και οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές. Ωστόσο, και στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας, καθώς και η κατάλληλη προσαρμογή του χρόνου εργασίας.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να παρέχουν δυνατότητα τηλεργασίας σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εφόσον το αντικείμενο της εργασίας τους το επιτρέπει.

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση αλλαγών στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, οι εργοδότες στις περιοχές όπου ισχύουν τα έκτακτα μέτρα απαλλάσσονται προσωρινά από την υποχρέωση προδήλωσης κάθε σχετικής μεταβολής στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Η εγκύκλιος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, καθώς η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης εργασιών.

Καύσωνας: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 3 περιφέρεις

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Λόγω της κατάστασης, για σήμερα έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία και η παραμονή στον Λυκαβηττό, αλλά και στο Σέιχ Σου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 23.07.2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 24.07.2026

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 25.07.2026

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 26.07.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.