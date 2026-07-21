Έκτακτο δελτίο καιρού για τον καύσωνα - Πού θα έχει 43°C

Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 22/7

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.07.26 , 18:44 Συντάξεις χηρείας: Οι 4 αλλαγές που ανακοίνωσε η Κεραμέως
21.07.26 , 18:42 BMW M2 με M Performance Track Kit: Χρόνος ρεκόρ στο Nordschleife
21.07.26 , 18:15 Ο Βασίλης Κικίλιας έκανε κατάδυση στην Αμοργό!
21.07.26 , 18:10 «Kόκκινος συναγερμός» για πυρκαγιές στην Αττική την Τετάρτη 22/7/2026!
21.07.26 , 18:02 Starte - Ειρήνη Δερμιτζάκη: «Σπάνια βρίσκω καλά λογοτεχνικά βιβλία»
21.07.26 , 17:57 Έκτακτο δελτίο καιρού για τον καύσωνα - Πού θα έχει 43°C
21.07.26 , 17:42 Οδύσσεια: Τα μέρη της Μεσσηνίας που γυρίστηκε η ταινία του Νόλαν
21.07.26 , 17:27 Ψηφιακό ευρώ: Πιλοτικό πρόγραμμα και με ελληνικές τράπεζες
21.07.26 , 17:25 Βάσω Γουλιελμάκη: Διακοπές με την εντυπωσιακή 22χρονη κόρη της!
21.07.26 , 17:05 Ιφιγένεια Τζόλα: Ποζάρει με ολόσωμο μαγιό στο Ποζιτάνο
21.07.26 , 16:44 Γιος Λορέντζο Καριέρε: «Για πάντα ο ήρωάς μας, για πάντα ο πατέρας»
21.07.26 , 16:36 Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
21.07.26 , 16:00 Η σιωπή ανάμεσα στο ζευγάρι: Πολύτιμα μαθήματα επικοινωνίας
21.07.26 , 15:43 Grand Automotive Hellas: Το συνέδριο των αντιπροσώπων και τα χαμόγελα
21.07.26 , 15:42 First Dates: Situationship ή σχέση με ταμπέλα;
Αλέξης Σταμάτης: Η μητέρα του, ο γάμος με την Εύα Σιμάτου και ο γιος τους
Καιρός: Μετά τον καύσωνα έρχονται καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας
Έκτακτο δελτίο καιρού για τον καύσωνα - Πού θα έχει 43°C
Πέντε χώρες που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω της κλιματικής αλλαγής
Εξιτήριο για τον Γιώργο Λιβάνη: «Εμένα με κατέβαλε»
Τσαλίκη - Μπέζος: Στην Επίδαυρο για να απολαύσουν την κόρη τους, Ηρώ
Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
Γιάννης Αϊβάζης: Η πρώτη φωτογραφία με τη νέα του σύντροφο, Νατάσα
Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Κυψέλη: «Υπάρχει πιθανότητα»- O σύζυγος της αγνοούμενης Γιου Τινγκ στο Star
Περισσότερα
STAR.GR
Καιρος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Νίκος Παναγιωτόπουλος)
Η πρόγνωση του καιρού από το Star για την Τετάρτη 22/7/2026, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ για καύσωνα την Τετάρτη 22/7 με θερμοκρασίες έως 43°C.
  • Η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος αναμένονται οι πιο θερμές περιοχές.
  • Μέγιστες θερμοκρασίες: Θεσσαλία 41-43°C, ανατολική Στερεά 41-42°C, Αττική 40-41°C.
  • Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με θερμοκρασίες 38-40°C.
  • Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασίες 34-35°C.

Έκτακτο δελτίο καιρού για τον καύσωνα, ο οποίος κορυφώνεται την Τετάρτη 22/7, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Καιρός: Μετά τον καύσωνα έρχονται καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

Σύμφωνα με την πορτοκαλί προειδόποιηση της ΕΜΥ, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, με τον υδράργυρο να «σκαρφαλώνει» στους 43°C. 

Οι μέγιστες τιμές εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Πιο αναλυτικά, η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

  • Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.
  • Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.
  • Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 22/7

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. 

  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. 

  • Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. 
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 βαθμιαία 5 τοπικά 6 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ  

  • Καιρός: Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. 
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά έως 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και τοπικά στη δυτική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.  

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. 
  • Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. 
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ 

  • Καιρός: Αίθριος. 
  • Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στην Κρήτη έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.  

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

  • Καιρός: Αίθριος. Τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. 
  • Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 4 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου. 
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΜΥ
 |
ΚΑΥΣΩΝΑΣ
 |
ΕΜΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Έρχονται Καταιγίδες Και Πτώση Θερμοκρασίας
Καιρος
Καιρός: Μετά τον καύσωνα έρχονται καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας
Καιρός: Διήμερο Με 42άρια - Οι Κόκκινες Περιοχές
Καιρος
Καιρός: Δύσκολο διήμερο με 42άρια - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»
Καιρός: Έρχεται Καύσωνας Με 41°C - Οι Κόκκινες Περιοχές
Καιρος
Καιρός: Έρχεται καύσωνας με 41°C - Πού θα χτυπήσει «κόκκινο» ο υδράργυρος
Καιρός: Έρχεται Ζέστη Και Ισχυρά Μελτέμια
Καιρος
Ζέστη χωρίς καύσωνα: Πού θα φτάσει τους 39°C ο υδράργυρος
Καιρός: Μίνι Καύσωνας Και Μετά Πτώση Θερμοκρασίας Και Βροχές
Καιρος
Καιρός: Έρχεται μίνι καύσωνας και μετά... αστάθεια με μπόρες
Καιρός: Άνοδος Της Θερμοκρασίας Με 39άρια Και Μπόρες
Καιρος
Καιρός: Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας με 39άρια και μπόρες
Καιρός: Έως 39 Βαθμούς Το Σαββατοκύριακο – Πού Θα Έχει Ζέστη
Καιρος
Έως 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο – Πού θα κάνει περισσότερη ζέστη
Καιρός: Βροχές Και Σήμερα Στην Αττική
Καιρος
Άστατος και σήμερα ο καιρός – Πότε θα βρέξει στην Αττική
Καιρός: Βροχές Και Καταιγίδες Σήμερα - Δείτε Πού
Καιρος
Αλλάζει ο καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top