Η πρόγνωση του καιρού από το Star για την Τετάρτη 22/7/2026, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

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Με μια ματιά

Με μια ματιά - by STAR AI

Έκτακτο δελτίο καιρού για τον καύσωνα, ο οποίος κορυφώνεται την Τετάρτη 22/7, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Σύμφωνα με την πορτοκαλί προειδόποιηση της ΕΜΥ, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, με τον υδράργυρο να «σκαρφαλώνει» στους 43°C.

Οι μέγιστες τιμές εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Πιο αναλυτικά, η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 22/7

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 βαθμιαία 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά έως 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και τοπικά στη δυτική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στην Κρήτη έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 4 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.