PEUGEOT: Γιορτάζει την παραγωγή του PARTNER και του TRAVELLER

Στο πλευρό των επαγγελματιών για δεκαετίες

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PEUGEOT: Γιορτάζει την παραγωγή του PARTNER και του TRAVELLER
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Η PEUGEOT γιορτάζει τα 30 χρόνια του PARTNER και τα 10 χρόνια του TRAVELLER, δύο εμβληματικών μοντέλων, που αποδεικνύουν τη διαχρονική ικανότητα της μάρκας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επαγγελματιών, προσφέροντας αποδοτικότητα, αξιοπιστία και ανθεκτικότητα. Το συμπαγές επαγγελματικό van PARTNER συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας, έχοντας ξεπεράσει τις 2,6 εκατομμύρια πωλήσεις σε τρεις γενιές (συμπεριλαμβανομένου του Rifter), ενώ το TRAVELLER – ο αξιόπιστος συνεργάτης μεταφοράς  επιβατών - γιορτάζει μία δεκαετία επιτυχημένης πορείας στην αγορά.

PEUGEOT: Γιορτάζει την παραγωγή του PARTNER και του TRAVELLER

PEUGEOT PARTNER: Τρεις γενιές στο πλευρό των επαγγελματιών

Από την πρώτη του εμφάνιση το 1996, το PEUGEOT PARTNER άλλαξε τα δεδομένα στην κατηγορία των compact επαγγελματικών van, συνδυάζοντας στιβαρή κατασκευή, μεγάλη χωρητικότητα φόρτωσης και υψηλά επίπεδα άνεσης στην οδήγηση.Η δεύτερη γενιά, που παρουσιάστηκε το 2008, μεγάλωσε σε διαστάσεις, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο και αυξημένη ικανότητα φόρτωσης. Παράλληλα, έγινε πιο άνετη, πιο προηγμένη τεχνολογικά και ακόμη πιο αποδοτική στον δρόμο.

PEUGEOT: Γιορτάζει την παραγωγή του PARTNER και του TRAVELLER

Η τρίτη γενιά παρουσιάστηκε το 2018 και ανανεώθηκε ουσιαστικά το 2024. Βασισμένη στην προηγμένη πλατφόρμα EMP2, υιοθέτησε το PEUGEOT i-Cockpit, εναρμονιζόμενη με τη σχεδιαστική και τεχνολογική φιλοσοφία των επιβατικών μοντέλων της μάρκας. Διατίθεται σε δύο μήκη αμαξώματος, με τη μακρύτερη έκδοση να προσφέρεται και ως Crew Van, ενώ σηματοδότησε την είσοδο της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης E-PARTNER, δίπλα στις εκδόσεις βενζίνης και diesel. Από το 2027 η γκάμα θα εμπλουτιστεί και με έκδοση mild hybrid.

Το νέο PARTNER Active, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, αποτελεί μία πιο προσιτή πρόταση, διατηρώντας όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που αναζητούν οι επαγγελματίες. Ξεχωρίζει για τη νέα διάταξη της καμπίνας, σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει τόσο την οδήγηση όσο και την καθημερινή εργασία. Διαθέτει το σύστημα Flexiseat, με αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού, το οποίο διπλώνει κάθετα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αυξάνοντας τον ωφέλιμο χώρο φόρτωσης έως και κατά 0,5 m³.

PEUGEOT: Γιορτάζει την παραγωγή του PARTNER και του TRAVELLER

Παράλληλα, η PEUGEOT θα παρουσιάσει το νέο PARTNER Pro Skill στην έκθεση IAA Transportation, που θα πραγματοποιηθεί στο Ανόβερο από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Σχεδιασμένο για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε απαιτητικές συνθήκες, το PARTNER Pro Skill εξοπλίζεται στάνταρ με το Construction Pack, το οποίο περιλαμβάνει αυξημένη απόσταση από το έδαφος, προστασία κάτω μέρους κινητήρα και το σύστημα Grip Control με Hill Descent Assist. Επιπλέον, διατίθεται προαιρετικά με τετρακίνηση που εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη Dangel.

PEUGEOT: Γιορτάζει την παραγωγή του PARTNER και του TRAVELLER

PEUGEOT TRAVELLER: Δέκα χρόνια ευελιξίας και άνεσης

Το PEUGEOT TRAVELLER σημείωσε άμεση επιτυχία από το λανσάρισμά του το 2016. Βασισμένο στην πλατφόρμα EMP2, καθιερώθηκε γρήγορα ως σημείο αναφοράς στις μεταφορές επιβατών, χάρη στην ευελιξία, την άνεση και την αξιοπιστία του.
Διαθέσιμο ως αμιγώς ηλεκτρικό E-TRAVELLER, σε δύο μήκη αμαξώματος και με πολλές διαμορφώσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν έως και εννέα επιβάτες μαζί με τις αποσκευές τους, προσφέρει τη λειτουργικότητα και την προσαρμοστικότητα που αναζητούν οι επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και οι πολυμελείς οικογένειες.

Το TRAVELLER διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο ως VIP shuttle στις διοργανώσεις όπου η PEUGEOT είναι επίσημος συνεργάτης. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται κορυφαίες εκδηλώσεις του κινηματογράφου, όπως τα Βραβεία César, τα BAFTA Film Awards, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, το Alpe d'Huez International Comedy Film Festival και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, καθώς και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA (FIA World Endurance Championship, WEC).

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