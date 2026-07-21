Στην Πάρο και ειδικότερα στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά βρέθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, έναν χρόνο μετά το προσωπικό τάμα που είχε κάνει για να αποκτήσει παιδί.

Η παρουσιάστρια γνωστοποίησε την επίσκεψή της το μεσημέρι της Τρίτης 21/7 μέσα από αναρτήσεις στα social media, εξηγώντας ότι επέστρεψε για να εκπληρώσει την υπόσχεσή της στην Παναγία τη Δεομένη.

Μέσα από τέσσερις αναρτήσεις από τον ναό, η Κατερίνα Καινούργιου περιέγραψε ότι είχε προσευχηθεί πέρυσι μπροστά στη συγκεκριμένη εικόνα ζητώντας να γίνει μητέρα. Φέτος, όπως έκανε γνωστό, επέστρεψε στο ίδιο σημείο για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της, έχοντας πλέον αποκτήσει μία κόρη με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Όπως έγραψε: «Πέρυσι τέτοια εποχή έκανα τάμα στην Παναγία τη Δεομένη… είναι μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές εικόνες που φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά της Πάρου».

Σε επόμενη ανάρτησή της σημείωσε: «Φέτος… είναι αυτό 🥺🙏 Νιώθω τόσο ευλογημένη 🙏. Με το τάμα “Ευχαριστώ”».

Στις αναρτήσεις της η παρουσιάστρια στάθηκε και στη θρησκευτική σημασία της εικόνας της Παναγίας της Δεομένης, την οποία χαρακτήρισε ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια που φυλάσσονται στην Εκατονταπυλιανή και ένα από τα πιο αγαπημένα προσκυνήματα του ναού.

Όπως ανέφερε: «Η ονομασία “Δεομένη” σημαίνει “η Παναγία που προσεύχεται και ικετεύει”. Απεικονίζεται με τα χέρια υψωμένα σε στάση προσευχής προς τον Θεό, εκφράζοντας τη μεσιτεία της υπέρ των ανθρώπων».

Σε άλλη αναφορά της για την εικόνα έγραψε: «Η εικόνα θεωρείται ιδιαίτερα θαυματουργή και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια της Εκατονταπυλιανής. Πιστοί από όλη την Ελλάδα προσέρχονται για να προσευχηθούν μπροστά της…».

Κλείνοντας την περιγραφή της για το προσκύνημα στην Πάρο, πρόσθεσε: «Μπαίνοντας στον ναό θα την βρείτε αριστερά… Με πίστη και ευγνωμοσύνη… Μεγάλη η χάρη της 🙏».

Η εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου για το τάμα στην Εκατονταπυλιανή

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει μιλήσει και στο παρελθόν δημόσια για την εμπειρία της στην Εκατονταπυλιανή, συνδέοντας την προσευχή της με την περίοδο που περίμενε τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το αν είναι έγκυος. Όπως είχε πει στην εκπομπή Super Κατερίνα, πήγαινε συχνά στον ναό τόσο για τη μητέρα της όσο και για την επιθυμία της να αποκτήσει μωρό.

Η παρουσιάστρια είχε δηλώσει: «Θέλω να πω μια προσωπική μου εμπειρία. Το καλοκαίρι πήγαινα και προσευχόμουν πολύ συχνά στην Εκατονταπυλιανή στην Πάρο και για τη μητέρα μου αλλά και επειδή ήθελα πολύ ένα μωράκι. Όταν πήγα να κάνω τις εξετάσεις για να δω αν είμαι έγκυος, στο διάστημα που περίμενα, πήγα να ανάψω ένα κεράκι. Εκείνες τις ημέρες ετοίμαζαν τον στολισμό για τον 15αύγουστο».

Στη συνέχεια είχε περιγράψει τι συνέβη όταν θέλησε να αφήσει το τάμα της στον ναό και πώς αργότερα έμαθε ποια ήταν η εικόνα μπροστά στην οποία είχε προσευχηθεί: «Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου στην Εκατονταπυλιανή, μου είπαν να μην το βάλω εκεί, εγώ όμως, ήθελα να το βάλω εκεί. Εγώ επέμενα και με πιάνει μια κυρία εκεί και μου είπε ότι όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, οπότε λέει “βάλ’το όπου θες”. Μου έκανε εντύπωση μια εικόνα με την Παναγία που είναι πιο εκεί, αλλά δεν κρατούσε βρέφος. Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το τάμα και μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό. Όταν ξαναπήγα λοιπόν, ρώτησα τον ιερέα ποια Παναγία ήταν εκείνη και μου είπε ότι ήταν η Παναγία Δεομένη. Από τότε άρχισα να διαβάζω για διάφορες εικόνες της Παναγίας».