Δείτε τη συνέντευξη του Αλέξη Σταμάτη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και στη Ναταλία Αργυράκη

Θλίψη στον πνευματικό και καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 21 Ιουλίου σε ηλικία 67 ετών, νικημένος από μια σπάνια ασθένεια του αίματος.

Μόλις πέντε ημέρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, ο γνωστός συγγραφέας είχε προχωρήσει σε μια συγκλονιστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μιλώντας για τη δύναμη της αιμοδοσίας, την ελπίδα αλλά και την ανώνυμη προσφορά.

Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 66 ετών / NDP Photo Agency

«Δεν περιμένω ένα φάρμακο, αλλά έναν επισκέπτη»

Ο γιος της Μπέτυς Αρβανίτη και σύζυγος της ηθοποιού Εύας Σιμάτου, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές της νοσηλείας του, είχε συγκινήσει τους ακολούθους του γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Κοιτάζω το άδειο μεταλλικό στήριγμα που σε λίγο θα κρατά τη σακούλα του αίματος, δεν περιμένω ένα φάρμακο αλλά έναν επισκέπτη. Έναν αθέατο συνοδοιπόρο που θα περάσει από κάθε γωνιά του σώματός μου, θα ακουμπήσει τα πιο σκοτεινά τοπία της ύπαρξής μου και θα φύγει χωρίς να μάθει ποτέ το όνομά μου. Η ευγένεια της ανωνυμίας. Μορφή αγάπης που δεν επιθυμεί να αγαπηθεί πίσω... Ο πρώτος άνθρωπος γεννήθηκε από το αίμα μιας γυναίκας. Ο τελευταίος ίσως σωθεί από το αίμα ενός ξένου».

Η τελευταία ανάρτηση του Αλέξη Σταμάτη

Ποιος ήταν ο Αλέξης Σταμάτης

Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της γενιάς του, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο με 34 βιβλία, ποιητικές συλλογές, θεατρικά έργα και σενάρια. Μεταξύ των πιο γνωστών μυθιστορημάτων του ξεχώρισαν ο «Έβδομος ελέφαντας», το «Μπαρ Φλωμπέρ» και η «Αμερικάνικη Φούγκα».

Ήταν γιος της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη και του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο, τον Ερμή.