First Dates: Situationship ή σχέση με ταμπέλα;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το First Dates επιστρέφει σύντομα με νέα επεισόδια στο Star.
  • Τα νέα ζευγάρια θα διδάξουν τη «γλώσσα του σώματος» και το σύγχρονο dating λεξιλόγιο.
  • Θα συζητηθεί το trend του situationship και η συναισθηματική εμπλοκή χωρίς επίσημη δέσμευση.
  • Οι θεατές καλούνται να σκεφτούν αν προτιμούν την ελευθερία ή τη σαφήνεια στις σχέσεις.
  • Αναμένονται απολαυστικά ραντεβού και συζητήσεις στο νέο κύκλο της εκπομπής.

Το First Dates ετοιμάζει δυναμικό comeback και επιστρέφει πολύ σύντομα με ολοκαίνουργια, απολαυστικά επεισοδία μέσα από τη συχνότητα του Star!

Μέχρι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του πιο ερωτικού εστιατορίου της τηλεόρασης, ήρθε η ώρα για λίγη... προθέρμανση! Τα νέα ζευγάρια πιάνουν δουλειά και μας παραδίδουν εντατικά μαθήματα στη «γλώσσα του σώματος» αλλά και στο σύγχρονο dating λεξιλόγιο.

Όταν πας σε First Date και σε βάζει να μιλήσεις με τη... μαμά του!

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που ακολουθεί, δύο daters πιάνουν την κουβέντα για το απόλυτο trend των ημερών: το situationship! Υπάρχει τελικά συναισθηματική εμπλοκή χωρίς την επίσημη ταμπέλα της δέσμευσης ή είναι απλώς ένας τρόπος να αποφύγουμε τα δύσκολα;

First Dates: Situationship ή σχέση με ταμπέλα;

Εσείς τι θα απαντούσατε αν σας έκαναν την ίδια ερώτηση στο πρώτο ραντεβού; Είστε φαν της ελευθερίας ή θέλετε τα πράγματα ξεκάθαρα από την αρχή;

Το First Dates επιστρέφει: Εσύ έχεις φάει ghosting;

Mείνετε συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα ραντεβού έρχονται στο Star!

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