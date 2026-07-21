Το First Dates ετοιμάζει δυναμικό comeback και επιστρέφει πολύ σύντομα με ολοκαίνουργια, απολαυστικά επεισοδία μέσα από τη συχνότητα του Star!

Μέχρι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του πιο ερωτικού εστιατορίου της τηλεόρασης, ήρθε η ώρα για λίγη... προθέρμανση! Τα νέα ζευγάρια πιάνουν δουλειά και μας παραδίδουν εντατικά μαθήματα στη «γλώσσα του σώματος» αλλά και στο σύγχρονο dating λεξιλόγιο.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που ακολουθεί, δύο daters πιάνουν την κουβέντα για το απόλυτο trend των ημερών: το situationship! Υπάρχει τελικά συναισθηματική εμπλοκή χωρίς την επίσημη ταμπέλα της δέσμευσης ή είναι απλώς ένας τρόπος να αποφύγουμε τα δύσκολα;

Εσείς τι θα απαντούσατε αν σας έκαναν την ίδια ερώτηση στο πρώτο ραντεβού; Είστε φαν της ελευθερίας ή θέλετε τα πράγματα ξεκάθαρα από την αρχή;

Mείνετε συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα ραντεβού έρχονται στο Star!