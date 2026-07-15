Το First Dates επιστρέφει στην οθόνη του Star και υπόσχεται ακόμα πιο ανατρεπτικές και viral στιγμές. To διάσημο τηλεοπτικό εστιατόρια θα ανοίξει τις πόρτες του σε όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν τον έρωτα και αναμένεται να μας χαρίσει πολλές ρομαντικές συναντήσεις.



Στο δεύτερο teaser που προβλήθηκε στο Star βλέπουμε την οικοδέσποινα της εκπομπής Ζενεβιέβ Μαζαρί, να κάνει ερωτήσεις για το ghosting. Η γλώσσα των νέων άλλωστε έχει πολλές νέες φράσεις που κάποιοι ξέρουν ενώ κάποιοι άλλοι όχι.

Ο Τάσος από την μπάρα που σπάει τον πάγο με τα διάσημα κοκτέιλ του κάνει αποκαλύψεις για το ghosting που του έχουν κάνει. Εσύ μιλάς τη γλώσσα των νέων.