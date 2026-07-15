Το First Dates επιστρέφει: Εσύ έχεις φάει ghosting;

To διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, ανοίγει τις πόρτες του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το First Dates επιστρέφει στο Star με νέες ανατρεπτικές στιγμές.
  • Η εκπομπή θα προσφέρει ρομαντικές συναντήσεις σε συμμετέχοντες που αναζητούν έρωτα.
  • Η οικοδέσποινα Ζενεβιέβ Μαζαρί εξερευνά το φαινόμενο του ghosting.
  • Ο Τάσος από την μπάρα αποκαλύπτει προσωπικές εμπειρίες σχετικά με το ghosting.
  • Η εκπομπή θα χρησιμοποιήσει σύγχρονη γλώσσα και φράσεις της νεολαίας.

Το First Dates επιστρέφει στην οθόνη του Star και υπόσχεται ακόμα πιο ανατρεπτικές και viral στιγμές.  To διάσημο τηλεοπτικό εστιατόρια θα ανοίξει τις πόρτες του σε όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν τον έρωτα και αναμένεται να μας χαρίσει πολλές ρομαντικές συναντήσεις. 

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Το First Dates επιστρέφει: Εσύ έχεις φάει ghosting;


Στο δεύτερο teaser που προβλήθηκε στο Star βλέπουμε την οικοδέσποινα της εκπομπής  Ζενεβιέβ Μαζαρί, να κάνει ερωτήσεις για το ghosting. Η γλώσσα των νέων άλλωστε έχει πολλές νέες φράσεις που κάποιοι ξέρουν ενώ κάποιοι άλλοι όχι. 

Το First Dates επιστρέφει: Εσύ έχεις φάει ghosting;

Ο Τάσος από την μπάρα που σπάει τον πάγο με τα διάσημα κοκτέιλ του κάνει αποκαλύψεις για το ghosting που του έχουν κάνει. Εσύ μιλάς τη γλώσσα των νέων.

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ΖΕΝΕΒΙΕΡ ΜΑΖΑΡΙ
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