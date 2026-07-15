Κωνσταντίνος Φραντζής: Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Κωνσταντίνος Φραντζής, καθώς εδώ και λίγες ώρες κρατά στην αγκαλιά του το πρώτο μωράκι του.

Η σύζυγός του, Βαρβάρα, υποδέχτηκε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, με τον γνωστό τραγουδιστή να ανακοινώνει με τον πιο τρυφερό τρόπο τα ευχάριστα στους διαδικτυακούς του φίλους.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο, όπου απεικονίζεται να κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη κόρη του. Ο Κωνσταντίνος Φραντζής μπήκε κι επίσημα στο club των μπαμπάδων και, όπως βλέπουμε στο σχετικό στιγμιότυπο, λάμπει από ευτυχία.

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Στην ανάρτησή του καλωσόρισε την κορούλα του στην οικογένεια, ευχαριστώντας παράλληλα τον γιατρό τους, που συνέβαλε στο να γεννηθεί αυτό το μικρό θαύμα.

Τον περασμένο Φεβρουάριο οι νέοι γονείς είχαν αποκαλύψει το φύλο του μωρό που περιμένουν στο gender reveal party.

Ο Κωνσταντίνος Φραντζής με τη σύζυγό του, Βαρβάρα / Πηγή: Instagram

Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του με πολιτικό γάμο στις 19 Απριλίου. Το ευτυχές γεγονός αποκαλύφθηκε μέσα από αναρτήσεις των ίδιων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους μια μικρή «γεύση» από τη σημαντική αυτή στιγμή.