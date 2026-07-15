Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής ανακοίνωσε τον ερχομό της κόρης του

Η πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του

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Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής ανακοίνωσε τον ερχομό της κόρης του
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Κωνσταντίνος Φραντζής: Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Φραντζής έγινε πατέρας για πρώτη φορά, καθώς η σύζυγός του, Βαρβάρα, γέννησε ένα υγιές κοριτσάκι.
  • Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση μέσω κοινωνικών δικτύων, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το μαιευτήριο.
  • Ευχαρίστησε τον γιατρό τους για τη βοήθειά του στη γέννηση της κόρης τους.
  • Το ζευγάρι είχε αποκαλύψει το φύλο του μωρού σε gender reveal party τον περασμένο Φεβρουάριο.
  • Επισημοποίησαν τη σχέση τους με πολιτικό γάμο στις 19 Απριλίου.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Κωνσταντίνος Φραντζής, καθώς εδώ και λίγες ώρες κρατά στην αγκαλιά του το πρώτο μωράκι του.

Κωνσταντίνος Φραντζής: «Το τραγούδι του Akyla είναι ωραίο για το TikTok»

Η σύζυγός του, Βαρβάρα, υποδέχτηκε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, με τον γνωστό τραγουδιστή να ανακοινώνει με τον πιο τρυφερό τρόπο τα ευχάριστα στους διαδικτυακούς του φίλους.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο, όπου απεικονίζεται να κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη κόρη του. Ο Κωνσταντίνος Φραντζής μπήκε κι επίσημα στο club των μπαμπάδων και, όπως βλέπουμε στο σχετικό στιγμιότυπο, λάμπει από ευτυχία.

Κωνσταντίνος Φραντζής: Πατέρας για πρώτη φορά ο γνωστός τραγουδιστής

Κωνσταντίνος Φραντζής: Πατέρας για πρώτη φορά ο γνωστός τραγουδιστής

Στην ανάρτησή του καλωσόρισε την κορούλα του στην οικογένεια, ευχαριστώντας παράλληλα τον γιατρό τους, που συνέβαλε στο να γεννηθεί αυτό το μικρό θαύμα.

Τον περασμένο Φεβρουάριο οι νέοι γονείς είχαν αποκαλύψει το φύλο του μωρό που περιμένουν στο gender reveal party. 

Κωνσταντίνος Φραντζής: Ο τραγουδιστής θα γίνει πατέρας!

Ο Κωνσταντίνος Φραντζής με τη σύζυγό του, Βαρβάρα / Πηγή: Instagram

Ο Κωνσταντίνος Φραντζής με τη σύζυγό του, Βαρβάρα / Πηγή: Instagram

Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του με πολιτικό γάμο στις 19 Απριλίου. Το ευτυχές γεγονός αποκαλύφθηκε μέσα από αναρτήσεις των ίδιων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους μια μικρή «γεύση» από τη σημαντική αυτή στιγμή.

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