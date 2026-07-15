Μάρω Κοντού: Αυτοί είναι οι 10 πιο εμβληματικοί κινηματογραφικοί της ρόλοι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρω Κοντού είναι εμβληματική ηθοποιός της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, γνωστή για την υποκριτική της ικανότητα σε κωμωδίες και δράματα.
  • Οι 10 πιο σημαντικοί ρόλοι της περιλαμβάνουν την Ελένη Κοκοβίκου στην ταινία "Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα" και τη Μπιάνκα στην "Μια Ιταλίδα απ' την Κυψέλη".
  • Η συνεργασία της με Γιώργο Κωνσταντίνου και Λάμπρο Κωνσταντάρα υπήρξε καθοριστική, συμμετέχοντας σε πολλές ταινίες μαζί τους.
  • Η ερμηνεία της στην "Αντιγόνη" και στο "Το Κάθαρμα" αναδεικνύει την δραματική της ικανότητα.
  • Η χημεία της με τους συμπρωταγωνιστές της δημιούργησε αναγνωρίσιμα και αγαπημένα ζευγάρια στην ελληνική οθόνη.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις πιο κομψές, γοητευτικές και ταλαντούχες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου.

Μάρω Κοντού: Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία «Κυρία» του ελληνικού σινεμά

Με το αριστοκρατικό της παρουσιαστικό, την απαράμιλλη γοητεία αλλά και την υποκριτική της δεινότητα αφού μπορούσε με άνεση να κινείται ανάμεσα στην κωμωδία όσο και στο δράμα, σφράγισε με τις ερμηνείες της μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της ελληνικής οθόνης.

Άλλοτε στο πλάι του Γιώργου Κωνσταντίνου κι άλλοτε στου Λάμπρου Κωνσταντάρα, αυτοί είναι οι 10 πιο εμβληματικοί και σημαντικοί ρόλοι της καριέρας της:

Μάρω Κοντού: Αυτοί είναι οι 10 πιο εμβληματικοί κινηματογραφικοί της ρόλοι

Μάρω Κοντού: Τελικά κατάφερε να γίνει... κυρία Κοκοβίκου στο πλευρό του Γιώργου Κωνσταντίνου

Ελένη Κοκοβίκου - Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα (1965)

Ο ρόλος της ζωής της. Ως η υπομονετική αλλά και αξιοπρεπής «Ελενίτσα» στο πλευρό του Γιώργου Κωνσταντίνου (Αντωνάκης), χάρισε στο ελληνικό σινεμά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και διαχρονικά ζευγάρια. Η μεταμόρφωσή της από υποταγμένη γυναίκα σε δυναμική σύζυγο που διεκδικεί τον σεβασμό είναι υποδειγματική.

Μάρω Κοντού: Αυτοί είναι οι 10 πιο εμβληματικοί κινηματογραφικοί της ρόλοι

Αλέκο Αλεξανδράκη είχαμε, σέξι Μάρω Κοντού είχαμε... Κυψέλη δεν είχαμε στο Μια Ιταλίδα απ' την Κυψέλη

Μπιάνκα - Μια Ιταλίδα απ' την Κυψέλη (1968)

Υποδυόμενη την υποτιθέμενη Ιταλίδα σύζυγο του Αλέκου Αλεξανδράκη, η Μάρω Κοντού ξεδίπλωσε όλο το κωμικό της ταλέντο. Το ψεύτικο ιταλικό ταπεραμέντο της, η προφορά της και η περίφημη ατάκα «σκούζι» έγραψαν ιστορία. Στην ταινία βλέπουμε και την πιο... σέξι πλευρά της, με την περιβόητη σκηνή όπου κάνει μπάνιο αλλά και το στριπτίζ.

Μάρω Κοντού: Αυτοί είναι οι 10 πιο εμβληματικοί κινηματογραφικοί της ρόλοι

Μάρω Κοντού: Κι όμως άντεξε τη ζήλια του Νίκου Σταυρίδη στα Γάντια!

Ρένα - Τα Κίτρινα Γάντια (1960)

Η πρώτη της μεγάλη πρωταγωνιστική επιτυχία στη Φίνος Φιλμ. Υποδύεται την όμορφη και πιστή σύζυγο του παθολογικά ζηλιάρη Νίκου Σταυρίδη. Η ερμηνεία της ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στην απόγνωση για τη ζήλεια του άντρα της και τη λεπτή κωμικότητα των παρεξηγήσεων.

Μάρω Κοντού: Με τον Ντίνο Ηλιόπουλο και τον... φανταστικό «Λευτεράκη»!\

Μάρω Κοντού: Με τον Ντίνο Ηλιόπουλο και τον... φανταστικό «Λευτεράκη»!

Φωφώ - Ο φίλος μου ο Λευτεράκης (1963)

Στο πλευρό του Ντίνου Ηλιόπουλου, υποδύεται τη σύζυγο που αποφασίζει να δώσει ένα καλό μάθημα στον άπιστο άντρα της, ο οποίος εφευρίσκει έναν ανύπαρκτο φίλο για να δικαιολογεί τις απουσίες του. Η Κοντού αποπνέει δυναμισμό και έξυπνο χιούμορ.

Η Μάρω Κοντού με τον Δημήτρη Χορν σε μία από τις πρώτες κινηματογραφικές της εμφανίσεις

Η Μάρω Κοντού με τον Δημήτρη Χορν σε μία από τις πρώτες κινηματογραφικές της εμφανίσεις

Ρίτα – Αλίμονο στους νέους (1961)

Σε μια από τις πιο ποιητικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, είναι η νεαρή κοπέλα που αποτελεί το αντικείμενο του πόθου του ηλικιωμένου Ανδρέα (Δημήτρης Χορν), ο οποίος πουλάει την ψυχή του στον διάβολο για να ξαναγίνει νέος. Μια ερμηνεία γεμάτη φρεσκάδα και λυρισμό.

Μάρω Κοντού: Αυτοί είναι οι 10 πιο εμβληματικοί κινηματογραφικοί της ρόλοι

Στο Κάθαρμα του 1963 υποδύθηκε τη «Μαρκησία»

Μάγδα («Μαρκησία») - Το Κάθαρμα (1963)

Ένας από τους πιο δυνατούς δραματικούς ρόλους της. Υποδύεται μια γυναίκα της νύχτας στην Τρούμπα, σε ένα σκληρό κοινωνικό δράμα δίπλα στον Γιώργο Φούντα, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο της ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια της κομψής αστικής κωμωδίας.

Μάρω Κοντού: Με την Ειρήνη Παππά στην Αντιγόνη

Μάρω Κοντού: Με την Ειρήνη Παππά στην Αντιγόνη

Ισμήνη - Αντιγόνη (1961)

Στην κινηματογραφική μεταφορά της τραγωδίας του Σοφοκλή από τον Γιώργο Τζαβέλλα, η Μάρω Κοντού υποδύθηκε την Ισμήνη, την πιο συμβιβαστική αδελφή της Αντιγόνης (Ειρήνη Παπά). Μια σπουδαία ερμηνεία σε έναν καθαρά κλασικό, δραματικό ρόλο.

Μάρω Κοντού & Αλίκη Βουγιουκλάκη: Δύο από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες σταρ σε μία ταινία

Μάρω Κοντού & Αλίκη Βουγιουκλάκη: Δύο από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες σταρ σε μία ταινία

Λιλή - Η Σωφερίνα (1964)

Ως η στενή φίλη της Αλίκης Βουγιουκλάκη, η οποία δανείζεται το αυτοκίνητό της και προκαλεί ένα ατύχημα που οδηγεί σε μια σειρά από σπαρταριστά ψέματα και δικαστικές περιπέτειες. Ένας ρόλος που ανέδειξε την εξαιρετική χημεία της με τη Βουγιουκλάκη. Η σκηνή στο δικαστήριο με τις δύο σταρ, είναι επιπέδου... Χόλιγουντ!

Μάρω Κοντού: Τελικά κατάφερε να... ρίξει και τον «Στρίγγλο» Λάμπρο Κωνσταντάρα

Μάρω Κοντού: Τελικά κατάφερε να... ρίξει και τον «Στρίγγλο» Λάμπρο Κωνσταντάρα

Εύα - Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι (1967)

Η ιδανική παρτενέρ του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Στην ταινία αυτή υποδύεται την αυστηρή αλλά δίκαιη οικονόμο που μπαίνει σε ένα σπίτι με τέσσερις άντρες και καταφέρνει να τους βάλει σε τάξη, κερδίζοντας τελικά την καρδιά του στριμμένου πατέρα

Η Μάρω Κοντού, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το... κατεψυγμένο!

Η Μάρω Κοντού, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το... κατεψυγμένο!

Μαρίνα Γιαννά - Καπετάν φάντης μπαστούνι (1968)

Στην αγαπημένη αισθηματική κωμωδία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα υποδύεται τη Μαρίνα, μια γλυκιά, ταλαιπωρημένη αλλά και περήφανη γυναίκα που προσπαθεί να μεταναστεύσει στην Αυστραλία μπαίνοντας στο ψυγείο του πλοίου με καπετάνιο το «Καπετάν Ανδρέα».   Αγαπημένη ατάκα από την ταινία το «Κατεψυγμένο μου».

Μάρω Κοντού: Οι μεγάλοι έρωτες στη ζωή της αείμνηστης ηθοποιού

Με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα συνολικά συμπρωταγωνίστησαν σε 12 ταινίες, στις περισσότερες από τις οποίες υποδύθηκαν το ερωτικό ζευγάρι, με τη μοναδική τους χημεία να αφήνει εποχή. Με τον Γιώργο Κωνσταντίνου από την άλλη, συνυπήρξαν σε πέντε συνολικά ταινίες.

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ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ
 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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